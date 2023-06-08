Криштиану Роналду: «Играть мне осталось 2-3 года. Хочу купить клуб, завершив карьеру»
Криштиану Роналду собирается стать владельцем футбольного клуба.
«Играть мне осталось 2-3 года. В таком возрасте следить за собой еще важнее.
Я бы не стал исключать покупку футбольного клуба. Это то, что я хотел бы сделать после окончания карьеры», – сказал 38-летний форвард «Аль-Насра».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
И когда рассказывает про себя - не отвечает на вопрос в интервью про себя, а сам начинает говорить, ага
Что у вас в голове?