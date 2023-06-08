Криштиану Роналду: «Играть мне осталось 2-3 года. Хочу купить клуб, завершив карьеру»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду собирается стать владельцем футбольного клуба.

«Играть мне осталось 2-3 года. В таком возрасте следить за собой еще важнее.

Я бы не стал исключать покупку футбольного клуба. Это то, что я хотел бы сделать после окончания карьеры», – сказал 38-летний форвард «Аль-Насра».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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29 комментариев

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Direct free kick
Удачи великому Роналду! Сыграть на ЕВРО и может даже пару матчей за родной Спортинг!
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ instasamka
Как только появляется новость о Месси, и инфо поле забито новостями о нем, появляется этот со своим «я, я, я»
и ты на ветке тут как тут
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Marco Reus
Да уж, новости сегодня самые печальные из мира футбола за все годы, что его смотрю. Уход Месси в МЛС, такое заявление Криро. Лишь тоска и печаль, уходит эпоха, поистине великая. Одновременно проецируя на свою жизнь, понимаю, что время этих великих игроков было связано с моим подростковым возрастом и юностью. Сколько эмоций, жарких и бессмысленных споров в банальном виде "а кто круче". Какие же все таки ерундовые заявления, что футбол, это лишь 22 мужика, гоняющихся за мячом. Столь поверхностно и грубо. В любом случае, don’t cry because it’s over, smile because it happened.
+12
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JENNINGS
Пффф Я уже в 12 лет купил себе клуб. Правда, ночной, «Малибу», в ГТА «Вайс Сити»
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Фут.Боль
Ответ Val Smith
МЮ?
Интер Майами.
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Владимир Владимирович
Эххх Роналду , грустно это , ещё грустнее что Месси мы в ЛЧ больше не увидим , аж 🥲. Два великих бомбардира которые 12-14 лет никому шанса не давали , и делили золотые мячи только между собой. Вот так вот по тихоньку оба уходят
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Барсик Юрана
Ответ Екн Лор
Роналду может купить у Бекхэма "Интер Майями", номинально станет владельцем аргентинца
Это сколько нужно шейхов обслужить то...
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Val Smith
Ответ Фут.Боль
Интер Майами.
Играющим тренером владельцем. А я говорил что ПСЖ надо было под концовку свести этих двоих в команде. В спортивном плане все равно оказалсяь жиденьким, а так был бы термоядерный медиаповод.
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Vovker
Ответ instasamka
Как только появляется новость о Месси, и инфо поле забито новостями о нем, появляется этот со своим «я, я, я»
Сам появляется? Т.е. не редакторы постят с ним что-то, а он сам чудесным образом тут образовывается, да?
И когда рассказывает про себя - не отвечает на вопрос в интервью про себя, а сам начинает говорить, ага

Что у вас в голове?
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Iamliam
хаха Посмотрел новости про контракт Месси и тоже загорелся этой идеей) Покупай клуб в МЛС, будете потом с Месси соперничать уже как владельцы))
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Penarol
В новость нужно вставить слово «гей» и она станет просто бомбой.
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Злодей Спб
Вот бы он спартак купил и переименовал в ФК "Кристина и КО" :))
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markoolio
Роналду: хочу купить Интер Майями
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lazna
Какая-то меланхолия от сегодняшних новостей... и Месси и Роналду легенды, жаль что уходят
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azimkhodjaev@icloud.com
Было бы интересно увидеть Кришти в роле Главного тренера
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AnMe
Играть осталось 2-3 года…. Я думал он даже не задумывается о завершении карьеры.
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Аморалинни
На базе клуба Роналду будет новейший бассейн, а игрокам будут подавать самые свежие и спелые фрукты
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Даниил Гутин
В саудовском то чемпе мог бы играть ещё лет так 8, сильно напрягаться не надо
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Velirpa
купи Спартак, плз
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