Криштиану Роналду: «Играть мне осталось 2-3 года. Хочу купить клуб, завершив карьеру»

Криштиану Роналду собирается стать владельцем футбольного клуба.

«Играть мне осталось 2-3 года. В таком возрасте следить за собой еще важнее.

Я бы не стал исключать покупку футбольного клуба. Это то, что я хотел бы сделать после окончания карьеры», – сказал 38-летний форвард « ».

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