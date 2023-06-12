Зарема о «Динамо»: «Совершили суицид, назначив Йокановича, при этом весь юбилейный год делали вид, что им все нравится»

Зарема Салихова высказалась о выступлениях «Динамо» в сезоне-2022/23.

Московская команда заняла 9-е место в турнирной таблице Мир , набрав 45 очков.

«Совершили акт суицида, назначив Йокановича, при этом весь юбилейный год упорно делали вид, что им все нравится.

Надеюсь, в следующем сезоне их тренером станет такой же , и будет много коллабораций для ГУМа, ЦУМа и ЦДМ», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.