Зарема о «Динамо»: «Совершили суицид, назначив Йокановича, при этом весь юбилейный год делали вид, что им все нравится»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о выступлениях «Динамо» в сезоне-2022/23.

Московская команда заняла 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 45 очков.

«Совершили акт суицида, назначив Йокановича, при этом весь юбилейный год упорно делали вид, что им все нравится.

Надеюсь, в следующем сезоне их тренером станет такой же Славиша Йоканович, и будет много коллабораций для ГУМа, ЦУМа и ЦДМ», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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10 комментариев

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Милдронат Бромантанов
Какая же она желчная язва, не помню ни одного её высказывания или поста без попытки как-то уколоть, задеть, съязвить.. сколько же мерзости в одном человеке..
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Сергей Молодых
Эта дамочка, я смотрю, уже во всех какашку кинула. И в ЦСКА и в Ростов и в Динамо, про Зенит вообще молчу это у неё отдельная боль. Кто там ещё остался не охваченный вниманием федунихи, ?
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T622222
А мы в свой юбилейный? Все нравится????
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Мансур Абдрахимов
Дура
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Копирайтер Заремы
Из-за юбилейного года Спартака этот юбилей пришлось переносить😂
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Jovana Jovičić
Это кто-то из спартаковских говорит про суицид во время юбилея? На каком месте Спартак закончил в юбилейный сезон? А сезоном ранее? Ваноли?
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Black Phoenix
А когда Спартак с Ваноли, Аленичевым и прочей братией в подвале РПЛ тусил - это другое по мнению Заремы, тогда руководство не совершало суицид и в ногу себе не стреляло?)
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Фан Рубина
Ой, вот не Спартаку ворошить тренерский вопрос. Совсем не Спартаку. Столько увлекательных сериалов по приглашению бездарных днищ на тренерский мостик с последующим их увольнением за недостижение результата не подарила нам ни одна другая команда.
+4
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Геннадий Тимченко
мнение Заремы никого не интересует (перефразирую бывшего турецкого тренера Спартака), а равно как и мнения Свищева с Титюшкиным🤢
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Алексей Тарлыков
Всех облила, один Спартак святой и идеальный
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