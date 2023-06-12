Альварес уйдет из «Сити» лишь в случае выгодного предложения от топ-клуба

Хулиан Альварес не планирует покидать «Манчестер Сити».

Как сообщает журналист Сесар Луиса Мерло, заставить Альвареса задуматься об уходе из «Сити» может только выгодное предложение от топ-клуба. В данный момент аргентинец не думает об уходе из « ». Клуб, в свою очередь, также не планирует расставаться с игроком.

Ранее сообщалось об интересе к Альваресу со стороны «Баварии».

Текущий контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2028 года. В прошедшем сезоне аргентинец забил 9 голов в 31 матче . Подробная статистика 23-летнего форварда доступна здесь.