Альварес уйдет из «Сити» лишь в случае выгодного предложения от топ-клуба
Хулиан Альварес не планирует покидать «Манчестер Сити».
Как сообщает журналист Сесар Луиса Мерло, заставить Альвареса задуматься об уходе из «Сити» может только выгодное предложение от топ-клуба. В данный момент аргентинец не думает об уходе из «Манчестер Сити». Клуб, в свою очередь, также не планирует расставаться с игроком.
Ранее сообщалось об интересе к Альваресу со стороны «Баварии».
Текущий контракт Хулиана Альвареса с «Манчестер Сити» действует до лета 2028 года. В прошедшем сезоне аргентинец забил 9 голов в 31 матче АПЛ. Подробная статистика 23-летнего форварда доступна здесь.
его надо оставлять в Сити
Мне кажется он а-ля Фирмино, не чистый наконечник
А тот бесплатно не нужен Реалу
Кейн так и останется в ТТХ