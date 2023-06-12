Альварес уйдет из «Сити» лишь в случае выгодного предложения от топ-клуба

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Хулиан Альварес Футбол

Хулиан Альварес не планирует покидать «Манчестер Сити».

Как сообщает журналист Сесар Луиса Мерло, заставить Альвареса задуматься об уходе из «Сити» может только выгодное предложение от топ-клуба. В данный момент аргентинец не думает об уходе из «Манчестер Сити». Клуб, в свою очередь, также не планирует расставаться с игроком.

Ранее сообщалось об интересе к Альваресу со стороны «Баварии».

Текущий контракт Хулиана Альвареса с «Манчестер Сити» действует до лета 2028 года. В прошедшем сезоне аргентинец забил 9 голов в 31 матче АПЛ. Подробная статистика 23-летнего форварда доступна здесь.

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40 комментариев

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corazón blanco
Вот кстати в Мадриде был рад его увидеть. Потенциал у парня огромный, а подбирать крохи игрового времени за Холандом - утомительно. Хотя использует он их просто шикарно.
+47
-5
+42
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Jovana Jovičić
Ответ shtykofff
Идеальный вариант для Милана
Тут о топ-клубах говорят, а не о выстрелившим на один сезон средняке
+35
-11
+24
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Фанат Лионеля Месси
Нельзя такому бисту сидеть на лавке
+17
-3
+14
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dr. cage
Ответ Marcus-light
Ну да, Пеп известен тем, что не даёт играть бистам. Не играет, значит пока уступает Холланду, Бернарду и Грилишу. С чем сложно спорить.
Ну у Пепа, было время, из-за Кркча на скамейке и Анри сидел..
+12
0
+12
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Не знаю что такое Требл
Жаль парня, заслуживает играть в основе любого топ-клуба. Техника обращения с мячом на космическом уровне.
+13
-5
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Аян Бельгибаев
В Челси самый раз будет!
+5
-1
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zzzeeerrrooo
Ответ corazón blanco
Вот кстати в Мадриде был рад его увидеть. Потенциал у парня огромный, а подбирать крохи игрового времени за Холандом - утомительно. Хотя использует он их просто шикарно.
Его цена не меньше 100
+5
-1
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sargerasxd
В Реал бы его
+5
-1
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madjer163
В реал самое то
+4
-1
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cektor
Альварес топ
его надо оставлять в Сити
+4
-2
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shtykofff
Идеальный вариант для Милана
+3
-1
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Marcus-light
Ответ Фанат Лионеля Месси
Нельзя такому бисту сидеть на лавке
Ну да, Пеп известен тем, что не даёт играть бистам. Не играет, значит пока уступает Холланду, Бернарду и Грилишу. С чем сложно спорить.
+5
-3
+2
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corazón blanco
Ответ Дмитрий Гудков
А на какой позиции он не будет крохи подбирать в Реале?
На позиции вратаря. Ну конечно же на позиции форварда, Карим же покинул команду. А Хоселу при всем уважении, это замена Мариано, а не Бензема.
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corazón blanco
Ответ zzzeeerrrooo
Его цена не меньше 100
Так сейчас у всех форвардов топ-уровня такая цена и выше. Кейн стоит сотку, при том что ему уже 30 летом, хотя три-четыре сезона вполне может провести на очень высоком уровне и принести пользу Мадриду, тем более по функционалу он немного напоминает Карима, тоже очень разносторонний футболист. Осимхен стоит еще дороже. Да что уж говорить, если Айнтрахт за Коло-Муани требует сотку. В пользу аргентинца возраст, да и куда гораздо проще договориться с руководством Сити, чем с тем же Леви и де Лаурентисом. Что мне еще нравится в Сити, как впрочем и в Мадриде. Если игрок хочет уйти, то ему никогда не вставляют палки в колеса.
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<~Inter~>
А что должно убедить Сити отказаться от такого игрока?
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waleri
Еще годик пообтереться в МС и там посмотреть. Возможен вариант перехода а`ля Габриэл Жесус. Так то Хулиан по стилистике идеально вписывается в "Барсу", но каталонцев похоже еще какое то время будет конкретно штормить по финансам.
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Harut Hovsepyan
Ответ Jovana Jovičić
Тут о топ-клубах говорят, а не о выстрелившим на один сезон средняке
Скорее наоборот, Милан - это тот клуб, который проводит не лучшие годы, но который всегда был и останется топом. Хотя кому я это ... 🤷🏻‍♂️
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corazón blanco
Ответ Дмитрий Гудков
А Альварес замена что-ли? Мне кажется он а-ля Фирмино, не чистый наконечник А тот бесплатно не нужен Реалу
Так Карим тоже никогда не был чистым наконечником. Альварес тоже очень хорош в подыгрыше, может протащить мяч из глубины.
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Дмитрий Гудков
Ответ corazón blanco
На позиции вратаря. Ну конечно же на позиции форварда, Карим же покинул команду. А Хоселу при всем уважении, это замена Мариано, а не Бензема.
А Альварес замена что-ли?
Мне кажется он а-ля Фирмино, не чистый наконечник
А тот бесплатно не нужен Реалу
0
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Jovana Jovičić
Ответ Harut Hovsepyan
Скорее наоборот, Милан - это тот клуб, который проводит не лучшие годы, но который всегда был и останется топом. Хотя кому я это ... 🤷🏻‍♂️
Он был топ-клубом в 00-ые, сейчас это обычный средняк, уже лет так 20
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Дмитрий Гудков
Ответ corazón blanco
Вот кстати в Мадриде был рад его увидеть. Потенциал у парня огромный, а подбирать крохи игрового времени за Холандом - утомительно. Хотя использует он их просто шикарно.
А на какой позиции он не будет крохи подбирать в Реале?
0
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zzzeeerrrooo
Ответ dr. cage
Ну так лучше 100-ку за чемпиона мира отвалить, чем за 30-ти летнего англичанина..
Это верно
Кейн так и останется в ТТХ
+1
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dr. cage
Ответ zzzeeerrrooo
Его цена не меньше 100
Ну так лучше 100-ку за чемпиона мира отвалить, чем за 30-ти летнего англичанина..
+4
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Aleksandr Saraban
Тем временем выиграл всё, сидеть на лавке точно не надо, может Ливерпуль, Реал,
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Серхио Огурцов
Сидеть в его годы на лавке , такое себе … Лучше б шёл в Испанию или италию и развивался . ) Сейчас получается выходит на последние 20 минут , когда игра сделана и ничего уже ненадо ,Команда тупо перекатывает мяч , и не рвётся созидать , он бегает без мяча . О каком росте может идти речь ?
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