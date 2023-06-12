Мусаев о предвзятости судей к «Краснодару»: «В нашу сторону было больше ошибок, когда я работал. Судили не очень хорошо»
Мурад Мусаев допускает, что судьи могли предвзято относиться к «Краснодару».
Тренер, сейчас работающий в азербайджанском «Сабахе», возглавлял «быков» с 2018 по 2021 год.
– Арбитры были предвзяты к «Краснодару» как к клубу не из Москвы и Петербурга?
– «Краснодар» – честный клуб. Когда я там работал, в нашу сторону было больше ошибок. Судили не очень хорошо.
В первом моем сезоне решалась судьба за путевку в Лигу чемпионов. Играем с «Локо». Пенальти, которого нет, красная, которой нет – извините, судья ошибся, мы его накажем. В итоге «Локо» попал в ЛЧ напрямую, а мы через стыки, где прошли «Порту», но уступили «Олимпиакосу».
Или когда я только пришел. Играем с «Арсеналом», Смолову наступают на ногу, рвут бутсу – в итоге ему же дают карточку за симуляцию. Она оказалась четвертой, перебор, матч с ЦСКА он пропускает. Игра за третье место – без Федора. Случайно? Возможно.
Я назвал два момента – а могу еще десять. Выводы делайте сами. Тяжело переношу несправедливость, – сказал Мусаев.
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