Мусаев о предвзятости судей к «Краснодару»: «В нашу сторону было больше ошибок, когда я работал. Судили не очень хорошо»

Теги премьер-лига Россия судьи высшая лига Азербайджан Краснодар Мурад Мусаев Сабах Футбол

Мурад Мусаев допускает, что судьи могли предвзято относиться к «Краснодару».

Тренер, сейчас работающий в азербайджанском «Сабахе», возглавлял «быков» с 2018 по 2021 год.

– Арбитры были предвзяты к «Краснодару» как к клубу не из Москвы и Петербурга?

– «Краснодар» – честный клуб. Когда я там работал, в нашу сторону было больше ошибок. Судили не очень хорошо.

В первом моем сезоне решалась судьба за путевку в Лигу чемпионов. Играем с «Локо». Пенальти, которого нет, красная, которой нет – извините, судья ошибся, мы его накажем. В итоге «Локо» попал в ЛЧ напрямую, а мы через стыки, где прошли «Порту», но уступили «Олимпиакосу».

Или когда я только пришел. Играем с «Арсеналом», Смолову наступают на ногу, рвут бутсу – в итоге ему же дают карточку за симуляцию. Она оказалась четвертой, перебор, матч с ЦСКА он пропускает. Игра за третье место – без Федора. Случайно? Возможно.

Я назвал два момента – а могу еще десять. Выводы делайте сами. Тяжело переношу несправедливость, – сказал Мусаев.

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15 комментариев

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Silent2006
Ответ Jovana Jovičić
Тяжело переношу несправедливость. Поэтому в 15-летие клуба лучшим голом в истории Краснодара вы признаете гол Окриашвили, который забит в ворота Зенита после офсайда Измайлова? https://bobsoccer.ru/imagepreview/view/data/photo/4792.116457.large.jpg
Так-то, там не Мусаев голосовал, а болельщики. Какое отношение он имеет к этому голосованию? Он уже и в клубе к тому моменту давно не работал. Какой-то предельно глупый наброс.
+2
-1
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Diablosax
Так это факты. Аккуратненько под Московские клубы ошибались много сезонов под финиш чемпионата. 4 жёлтая или красная на важного игрока перед игрой с конкурентом из Москвы - классика. Хоть не ставь этих игровок играть вообще в такой ситуации. Просто смех
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Алексей Ильин
Ответ Jovana Jovičić
Тяжело переношу несправедливость. Поэтому в 15-летие клуба лучшим голом в истории Краснодара вы признаете гол Окриашвили, который забит в ворота Зенита после офсайда Измайлова? https://bobsoccer.ru/imagepreview/view/data/photo/4792.116457.large.jpg
Не знать, что Измайлов не тот, который в центре штрафной развалился, никакого участия в моменте не принимал, а тот, который стоит не в офсайде у правой линии штрафной - ну такое...
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Алексей Ильин
Ответ Jovana Jovičić
Измайлов получил мяч и начал мельтешить и ждать, когда его зафиксируют. Но когда понял, что судья ни о чем, то навесил на Лодыгина, который совершил ошибку и Торнике забил гол. Никакого участия не принимал? Футбол - не ваше.
Ещё раз для тех, кто не умеет читать - на скрине Измайлов не тот, кто в центре штрафной развалился в офсайде, а тот кто принимает мяч на правой линии штрафной не в офсайде. Тут уже не то, что футбол, обычный просмотр фотографий не ваше, раз в двух футболистах запутались
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Алексей Ильин
Ответ Jovana Jovičić
Пас отдали во фланг, на Измайлова. Хватит позориться, боже)
Ну вот, мы наконец-то догадались, что офсайд должен смотреться по футболисту на фланге, а не по тому, который в офсайде в центре штрафной разлёгся. Осталось только осознать, что на фланге Измайлов не стоит в офсайде и всё, поздравляю, ты хоть что-то начал понимать в футболе.
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Алексей Ильин
Ответ Jovana Jovičić
Ахахахахахха, у Измайлова справа откровеннейший офсайд)
Откровеннейший офсайд зрения, видимо, у тебя, ибо этот момент уже по нескольку раз разобрали что во время матча, что после него. Представь себе, никакого офсайда там нет. Уж извини, что рушу твою иллюзию, в которой ты уже почти 5 лет жил
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Алексей Ильин
Ответ Jovana Jovičić
Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин прокомментировал эпизод с голом полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова в ворота «Зенита». Напомним, что «Краснодар» обыграл «Зенит» вматче 15-го тура чемпионата России со счетом 2:1 «Очевидная ситуация.Первый ассистент судьи допустил ошибку, не зафиксировав офсайд. Впоследствии входе развития атаки «Краснодара» произошло взятие ворот «Зенита»
Фейкоматов сразу в чс, что же вы всё по одной методичке шпарите, уже 4 года назад разобрали этот момент, нет надо доставать эту фейковую новость из 2018 в 2023... Совсем уже делать вам нечего, я смотрю
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