Венгер считает, что «Ман Сити» стоит омолодить состав: «Кроме Холанда, всем от 24 до 32. Надо сменить 2-3 игроков»

Теги Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Арсен Венгер призвал «Ман Сити» омолодить состав после победы в Лиге чемпионов.

«Во время из празднований я думал: что теперь делать «Сити»? Идти за новым вызовом, мотивировать себя на него? Или продолжить развивать эту команду? Возможно, они потеряют важных игроков.

Эта команда не старая, но в ней нет молодых игроков. Кроме 22-летнего Холанда, всем от 24 до 32 лет. Таким образом, надо сменить 2-3 игроков. Нужно найти игроков такого же качества.

Что мне нравится в «Сити», так это то, что они разумно, рационально и последовательно использовали свои огромные финансовые ресурсы. Они не были нетерпеливы. Команда постепенно избавлялась от игроков, которые не соответствуют менталитету, необходимому для побед на высшем уровне», – сказал бывший тренер «Арсенала» в эфире beIN Sports.

Все еще считаете, что Пеп «покупает» титулы? После ЛЧ точно нужно поговорить об этом

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70 комментариев

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markoolio
Алварес и Фоден: мы что, для тебя шутка?
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Костя Киреев
Венгеру дай волю, он игроков старше 21 года в принципе не брал бы в состав.
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Артур Иванов
Видимо, менталитет не соответствовал у Насри, Клиши, Эшли Коула, Санья и прочих игроков Венгера. А так, это само собой разумеющееся. Гюндоган скорее всего уйдёт, Марез. Сити на трансферном рынке давно действует очень эффективно.
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Den-is
Ответ Melnikov1968
Человек, который не выиграл ни одного финала ЛЧ, даёт советы. Главный неудачник среди элитных тренеров, наравне с Купером.
Еще один недалекий, который судит о величии клуба по победе в ЛЧ, что по сути лотерея. Кому-то повезет наткнуться на праймовую Барселону Райкарда с Роналдиньо, а кому то на Реал со старперами и Интер, где дорогих игроков раз и обчелся
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Hitgoe Himgob
Классический Венгер, только волю дай, сразу готов омолодить состав. Хотя я что то не помню чё он там омолодил после сезона без поражений, там как раз всем было 24-32, и он с ними дальше попер. Киоун и Парлор вроде только ушли и влил он Фабрегаса одного. Весь костяк остался
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Милан137
Холанд, Альварес, Фоден очень молодые суперзвезды ☝️...
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Marcus-light
Ответ markoolio
Алварес и Фоден: мы что, для тебя шутка?
Это не игроки основы, всё ещё. Но именно те, кто должен заменить стареющих лидеров. Правда игрока вместо Гюндогана и Де Брюйне всё же надо искать
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Hitgoe Himgob
Ответ Костя Киреев
Венгеру дай волю, он игроков старше 21 года в принципе не брал бы в состав.
Ну да, Бергкамп, Жилберту Силва, Анри, Кемпбелл, Леманн, Росицки, Аршавин и ещё миллион игроков детьми пришли в Арсенал
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JuVero
Ответ TheFrosty
Мистер 4 место учит что надо делать. Бизнес-коучинг не для слабых. Надо еще ссылку в Телегу оставить.
мистер "золотой кубок АПЛ" говорит.
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Bavarec-Art
Ответ Marcus-light
Это не игроки основы, всё ещё. Но именно те, кто должен заменить стареющих лидеров. Правда игрока вместо Гюндогана и Де Брюйне всё же надо искать
Кого должен Альварес заменить? Холланда?
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Rio de Janeiro
Ответ Артур Иванов
Видимо, менталитет не соответствовал у Насри, Клиши, Эшли Коула, Санья и прочих игроков Венгера. А так, это само собой разумеющееся. Гюндоган скорее всего уйдёт, Марез. Сити на трансферном рынке давно действует очень эффективно.
Причём здесь менталитет.Лидеров Арсенала с середины нулевых раскупали другие клубы (Анри, Эшли Коул, Адебайор, Рейес, Фабрегас, Ван Перси, Насри, Сонг, Санья, Клиши) а другие были жуткие травматы (Росицки, Эбуэ, Диаби, Касорла, Уилшир) У канониров при Венгере не было такого устоявшегося костяка как у МС Пепа
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SadButTrue
Ответ Hitgoe Himgob
Ну да, Бергкамп, Жилберту Силва, Анри, Кемпбелл, Леманн, Росицки, Аршавин и ещё миллион игроков детьми пришли в Арсенал
Бергкамп пришел в Арсенал ещё до Венгера, Анри у Венгера ещё играл в Монако и да пришел молодым, Росицки купили тоже молодым из Дортмунда, Леманн пришел, чтобы закрыть вратарскую дыру, зато были несколько лет усчких Шчастных.
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AL27
Альварес, Фоден, Палмер, Перроне, Льюис
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Den-is
Ответ Melnikov1968
Лотерея это 5 из 36, и 6 из 49. А здесь игра, сначала группа, а далее ПО с равными шансами. Играй в фэнтэзи, будешь успешен.
Понятия не имею, что ты пытался сказать)
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Hitgoe Himgob
Ответ Artuom Batishev
? После сезона без поражений, почти вся основа ушла/была распродана за 3 года.
После удачного сезона у него не ушел ни один ведущий игрок. Причем здесь 3 года?

Да можно добавить, единственный кто ушел после следующего сезона 04/05 был один Вийера. Анри, Бергкамп, Леманн, Пирес, Юнгберг, Силва, Туре, Кемпбелл, Коул продолжили играть. Вот это омоложение
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Den-is
Судя по прибыли в 294 лямов за один год за победы в турнирах, скоро будет неактуально называть Сити денежным мешком. Только не это(((((((((((
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Marcus-light
Ответ Vitto
А почему их раскупали? Потому что Венгер не умел тратить/покупать, и команда не развивалась. Выходит в полуфинал ЛЧ, а на воротах Альмуния, и все...
Не умел тратить? Вот уж глупост. Главный финансовый провал Венгера не в том, что он не умел тратить, а в том, что устраивал коммунизм с зарплатами, благодаря которым Джуру получал на уровне Ван Перси. Да и то, я не уверен, что он занимался этими переговорами
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Marcus-light
Ответ Bavarec-Art
Кого должен Альварес заменить? Холланда?
Зависит от построения игры. Если он действительно хорош в оттяжке, то кого-то из пары Гюндоган-Де Брюйне. Если не может - тогда виде в нём замену Бернарду и Марезу.
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Олег М
Если уж респект от Венера словили по менеджментной и финансовой работе, то это о чем то да и говорит👍👍👍
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DroDmit11
Чуваки только что требл взяли, а он говорит будто они вторые места заняли и такой состав это причина неудач
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Step_up
Там есть молодежь. Помимо Фодена и Альвареса, это Палмер и Льюис, которые уже практически стали игроками ротации. Игроков предпенсионного возраста не так много: Гюндоган (который уходит), Марез и КДБ (которому, впрочем, до пенсии ещё точно не один год).
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zer
У сити отличный сплав молодости и опыта. И они каждое то планомерно обновляют состав, при этом неплохо продавать игроков научились
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Carver
Венгер прав, Сити как раз и будет обновляться: уйдут Лапорт, Гюндоган, скорее всего, Марез.
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Милан137
Сити нужно лишь несколько точечных усилений, это Ковачич вместо Гюндогана если он перейдёт в Барселону, и вместо возможно Мареза найти классного вингера, и впринципе и все ...
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Black Phoenix
Зачем же омолаживать состав, преобладающее количество игроков которого младше 30-ти лет? Опытные дядьки типа КДБ, Карсона там и должны быть для баланса.
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