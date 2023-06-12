Венгер считает, что «Ман Сити» стоит омолодить состав: «Кроме Холанда, всем от 24 до 32. Надо сменить 2-3 игроков»

Арсен Венгер призвал «Ман Сити» омолодить состав после победы в Лиге чемпионов.

«Во время из празднований я думал: что теперь делать « »? Идти за новым вызовом, мотивировать себя на него? Или продолжить развивать эту команду? Возможно, они потеряют важных игроков.

Эта команда не старая, но в ней нет молодых игроков. Кроме 22-летнего Холанда, всем от 24 до 32 лет. Таким образом, надо сменить 2-3 игроков. Нужно найти игроков такого же качества.

Что мне нравится в «Сити», так это то, что они разумно, рационально и последовательно использовали свои огромные финансовые ресурсы. Они не были нетерпеливы. Команда постепенно избавлялась от игроков, которые не соответствуют менталитету, необходимому для побед на высшем уровне», – сказал бывший тренер «Арсенала» в эфире beIN Sports.

Все еще считаете, что Пеп «покупает» титулы? После ЛЧ точно нужно поговорить об этом