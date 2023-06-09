Где смотреть Сборная Испании – сборная Италии, во сколько прямая трансляция матча, Лига наций УЕФА 15 июня
В четверг, 15 июня, сыграют сборная Испании и сборная Италии в полуфинале Лиги Наций УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «де Гролш Весте» в Энсхеде.
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Испании – сборная Италии
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
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