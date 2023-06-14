Завершать футбольный сезон 2022-2023 года в Европе будут сборные команды. В середине июня пройдут отборочные матчи к чемпионату Европы 2024 года. Четыре команды уже традиционно будут выявлять победителя третьего турнира Лиги Наций. Поначалу нововведение УЕФА воспринималось критически, мол, сам турнир по большому счету мало кому интересен. Однако постепенно критика сошла на нет, и финальный турнир, в котором принимают участие четыре сборные становится своеобразной вишенкой на торте всего сезона. Турнир задумывался в качестве замены товарищеским матчам, но есть тут и призовые и спортивная составляющая. При определенных раскладах некоторые команды получают возможность сыграть в финальном турнире чемпионата Европы даже если выступят неудачно в отборочных матчах. По правилам полуфиналы, матч за третье место и финал проходит в одной стране. В первых двух случаях это были Португалия и Италия. В этом году участников принимают Нидерланды и в первом полуфинале хозяева будут играть со сборной Хорватии. После хорошего выступления на чемпионате мира европейскую отборочную кампанию «оранжевые» начали неудачно и теперь постараются выиграть турнир у себя дома, причем это их второе участие в финальном турнире за три года. Команда Хорватии впервые вышла в четверку лучших, и сейчас благодаря успехам в последнее время считаются одной из сильнейших команд мира, пусть и достаточно возрастной. Посмотрим, какие аргументы предложит главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман своему визави Златко Даличу. Матч состоится на стадионе Де Куйп, начало в 21:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+0,5), ТБ 2,5

Нидерланды

Сборная Нидерландов после нескольких лет неудач вновь выходит на свой высокий уровень. Во многом этому способствует работа тренерского штаба, но и состав собрался из молодых, но уже достаточно опытных игроков. Практически каждый из них выступает в ведущих европейских командах. Уже на чемпионате мира в Катаре «оранжевым» прочили чуть ли не борьбу за медали. В своей группе Нидерланды заняли первое место, но в четвертьфинале в серии пенальти уступили будущим чемпионам аргентинцам.

В Лиге Наций у них в группе были командыа Бельгии, Польши и Уэльса. Подопечные Кумана выступили очень сильно, потеряв очки только в матче с поляками на своем поле, игра завершилась вничью. Два года назад сборная Нидерландов пробилась в финальный турнир Лиги Наций, который проходил в Португалии. В полуфинале она играла с англичанами и смогла добиться успеха, победив в дополнительное время. В финал вышли также хозяева. На 60-й минуте матча Гонсалу Гедеш открыл счет, этот мяч так и остался единственным.

Сейчас Нидерланды находятся в роли тех же португальцев двухгодичной давности. К тому же им нужно если не реабилитироваться, то хотя бы быстро забыть разгромное поражение от команды Франции в начале квалификационного турнира чемпионата Европы. Матч тот ожидался с большим интересом и был центральным в первом туре. Но французы уже после восьмой минуты вели с преимуществом два мяча и потом забили еще дважды. При этом преимущество нисколько не отражало происходящего на поле. У гостей были свои моменты, но хромала реализация. Перед вами результаты пяти последних матчей «оранжевых».

Квалификация ЧЕ. 27.03.2023, Нидерланды — Гибралтар — 3 : 0

— Гибралтар — : 0 Квалификация ЧЕ. 24.03.2023, Франция — Нидерланды — 4 : 0

— Нидерланды — : 0 Чемпионат мира. 09.12.2022, Нидерланды — Аргентина — 2 : 2 (пен. 3 : 4 )

— 2 : 2 (пен. 3 : ) Чемпионат мира. 03.12.2022, Нидерланды — США — 3 : 1

— США — : 1 Чемпионат мира. 29.11.2022, Нидерланды — Катар — 2 : 0

Факты и цифры

Сборная Нидерландов в 2021 году стала завоевала второе место в турнире Лиги Наций

Команда чемпион Европы 1988 года и трижды становилась серебряным призером на чемпионатах мира, последний раз в 2010 году в ЮАР

Лучшим бомбардиром «оранжевых» за всю историю является Робин ван Перси — 50 голов

Уэсли Снейдер провел за сборную команду страны большее количество матчей, 134 раза он выходил на поле в национальной футболке

Хорватия

У хорватов все еще в строю опытнейшее поколение Модрича – Перишича – Брозовича и другох. При этом появляются все новые и новые таланты, и если смена поколений будет происходить плавно, то хорваты еще долгое время будут находиться в элите. На двух последних чемпионатах мира «шашечные» входили в тройку лучших команд. Таким же достижением могут похвастаться только французы. В Лиге Наций у сборной Хорватии больших успехов пока не было, но в нынешнем розыгрыше она опять удивила со знаком плюс.

В соперниках в первой группе у нее были те же французы, а также сборные Дании и Австрии, но первое место команда Далича заняла достаточно уверенно. Успешно хорваты начали и квалификацию к чемпионату Европы. В группе D самыми сложными для них соперниками являются команды Турции и Уэльса. В первом туре «шашечные» принимали валлийцев на своем поле и сыграли с ними вничью 1 : 1, зато во втором в гостях смогли обыграть команду Турции благодаря голам Матео Ковачича. И теперь получили хорошие перспективы занять первое место в группе. Интересно, что большими успехами хорваты отличаются только на чемпионатах мира, где один раз они были вторыми и дважды становились третьими.

А вот на чемпионатах Европы результат если не удручающий, то и восторгов не вызывающий. Шесть раз сборная Хорватии пробивалась в решающую стадию турнира, но никогда дальше четвертьфиналов не выходила. Причем в плей-офф играла всего дважды, в 1996 и 2008 годах. Может случится так, что это наиболее талантливое поколение так никогда и не добьется серьезных успехов на европейской арене, так почему бы не выиграть хотя бы Лигу Наций. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Хорватии.

Квалификация ЧЕ. 28.03.2023, Турция — Хорватия — 0 : 2

— 0 : Квалификация ЧЕ. 25.03.2023, Хорватия — Уэльс — 1 : 1

Чемпионат мира. 17.12.2022, Хорватия — Марокко — 2 : 1

— Марокко — : 1 Чемпионат мира. 13.12.2022, Аргентина — Хорватия — 0 : 3

— 0 : Чемпионат мира. 09.12.2022, Хорватия — Бразилия — 1 : 1 (пен. 4 : 2)

Факты и цифры

Сборная Хорватии один раз становилась вице-чемпионом мира и дважды выигрывала бронзовые медали

В Лиге Наций хорваты до нынешнего сезона ни разу не заканчивали турнир в Лиге А на первом месте

Лучший бомбардир в истории команды Давор Шукер, на его счету 45 забитых мячей

Лука Модрич провел наибольшее число матчей за национальную команду — 162

Прогноз и коэффициенты букмекеров на матч Нидерланды — Хорватия

Удивительно, но за всю историю существования независимой Хорватии, а это более чем тридцать лет, команды очень редко играли между собой, всего дважды, да и то один из этих матчей товарищеский. Более памятен болельщикам поединок 1998 года, когда эти сборные на чемпионате мира во Франции встретились в матче за третье место. Итог всем хорошо известен, благодаря голам Роберта Просинечки и Давора Шукера хорваты выиграли. Представляем вашему вниманию результаты этих двух матчей.

Товарищеский. 06.02.2008, Хорватия — Нидерланды — 0 : 3

— 0 : Чемпионат мира. 01.07.1998, Нидерланды — Хорватия — 1 : 2

Сборная Нидерландов играет на своем поле в Роттердаме и, конечно, захочет порадовать своих болельщиков. Но очень часто случается так, что когда на хорватов никто не ставит, они выдают отличную игру и побеждают. Вспомним четвертьфинал на минувшем чемпионате мира против бразильцев, которые просто не замечали своих соперников до этого. Хорваты выиграли по пенальти, и если дело дойдет до них опять, то вряд ли можно будет поставить на хозяев, хотя у букмекеров они фавориты. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа сборной Нидерландов — 2,00

Ничья — 3,35

Победа сборной Хорватии — 3,99

Турнир все-таки второстепенный, и хорватам точно терять будет нечего, а вот хозяевам обидно будет проиграть на своем поле. Представляется, что они выйдут на матч более заряженными на победу и в итоге выйдут в финал.

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Где смотреть матч Нидерланды – Хорватия