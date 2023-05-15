Пирс Морган: «Как сказал Парлор, единственный плюс, что «шпоры» – такое дерьмо». Экс-президент «Тоттенхэма» Шугар пошутил над телеведущим после поражения «Арсенала»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Рэй Парлор Брайтон соцсети ахахаха контент Пирс Морган Футбол

Пирс Морган ответил экс-президенту «Тоттенхэма» после поражения «Арсенала» от «Брайтона».

В 36-м туре АПЛ «Арсенал» проиграл «Брайтону» со счетом 0:3. После матча бывший президент «Тоттенхэма» Алан Шугар подшутил над Пирсом Морганом, который является болельщиком «канониров».

«Пирси, не хочешь заварного крема? Посмотрите на ситуацию с яркой стороны (BRIGHTon side – игра слов, намекающая на поражение от «Брайтона» – Sports.ru), у вас есть Венгер», – написал Шугар в твиттере.

К записи он прикрепил один из популярных в сети мемов, изображающий «Арсенал» в виде дробленых сухарей (англ. crumble – Sports.ru), появившийся в ответ на фразу Гари Невилла о том, что «Арсенал» рассыплется в конце сезона.

«Как сказал мне Рэй Парлор после сегодняшней игры: «Единственный положительный момент – это то, что «шпоры» такое дерьмо», – ответил Морган, процитировав твит Шугара.

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11 комментариев

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Максим Ларченков
Как дети малые
+8
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Фанат спорта01
Ответ London.is.blue
Шумные соседи как всегда выясняют, кто из них больший лузер, и кто больше провалился, ничего нового.
из второй половины таблицы виднее конечно)
+4
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Shadow1882
Пирс Морган снова забыл выпить таблетки?
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Moby D
Пирс это нечто))
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Hella black
Пирс Морган,как сказал классик - ₽!$d€Tb не мешки ворочать.
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London.is.blue
Шумные соседи как всегда выясняют, кто из них больший лузер, и кто больше провалился, ничего нового.
+1
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Пирс Морган
Ответ Shadow1882
Пирс Морган снова забыл выпить таблетки?
Да
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Shadow1882
Ответ Пирс Морган
Да
Не болейте!
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All These Things I Hate
Ответ London.is.blue
Шумные соседи как всегда выясняют, кто из них больший лузер, и кто больше провалился, ничего нового.
до вас им далеко🤣🤣🤣
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