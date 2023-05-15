Пирс Морган: «Как сказал Парлор, единственный плюс, что «шпоры» – такое дерьмо». Экс-президент «Тоттенхэма» Шугар пошутил над телеведущим после поражения «Арсенала»

Пирс Морган ответил экс-президенту «Тоттенхэма» после поражения «Арсенала» от «Брайтона».

В 36-м туре «Арсенал» проиграл « » со счетом 0:3. После матча бывший президент « » Алан Шугар подшутил над , который является болельщиком «канониров».

«Пирси, не хочешь заварного крема? Посмотрите на ситуацию с яркой стороны (BRIGHTon side – игра слов, намекающая на поражение от «Брайтона» – Sports.ru), у вас есть Венгер», – написал Шугар в твиттере.

К записи он прикрепил один из популярных в сети мемов, изображающий «Арсенал» в виде дробленых сухарей (англ. crumble – Sports.ru), появившийся в ответ на фразу Гари Невилла о том, что « » рассыплется в конце сезона.

«Как сказал мне Рэй Парлор после сегодняшней игры: «Единственный положительный момент – это то, что «шпоры» такое дерьмо», – ответил Морган, процитировав твит Шугара.