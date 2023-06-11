Болельщик написал, что Карсон взял 2 ЛЧ, не сыграв ни минуты. Скотт ответил: «90 минут в четвертьфинале. Проведи исследование, приятель»

Теги Манчестер Сити Скотт Карсон премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Скотт Карсон ответил болельщику, написавшему, что он выиграл 2 ЛЧ, не сыграв ни минуты.

Болельщик написал в твиттере: «Карсон дважды взял Лигу чемпионов, не сыграв ни минуты 👏».

«90 минут в четвертьфинале. Проведи исследование, приятель 🏅🏅», – написал третий вратарь «Манчестер Сити» в ответ.

В 2005 году Карсон был на скамейке запасных «Ливерпуля», обыгравшего «Милан» в финале турнира.

В сезоне-2004/05 Карсон сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1).

Старина Карсон едет на финал ЛЧ в Стамбул – прямо как в 2005-м с «Ливерпулем». Какая у него насыщенная жизнь!

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Winter Soldier
Разложил по фактам. Переиграл и уничтожил хейтера
+164
-4
+160
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Переиграл и уничтожил и следом вскрикнул Suiiiiiiii
+50
-5
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flowhal
GOAT
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Сидеть на лавке и не высовываться тоже надо уметь 😎
КриРо вон возьмите в пример,не смог как Карсон 😅 и где он сейчас 🔭,в пустыне 🐫 мяч пинает 😁
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Direct free kick
Комментарий удален модератором
После того как упустил преимущество в 3 мяча писать про то, что что-то украли это клоунада и позор
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xm.md
Ответ Hella black
Сидеть на лавке и не высовываться тоже надо уметь 😎 КриРо вон возьмите в пример,не смог как Карсон 😅 и где он сейчас 🔭,в пустыне 🐫 мяч пинает 😁
Как приплести Геля максимально не в тему
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
uno_107
Ответ Direct free kick
Комментарий удален модератором
А 2003 не смущает? Еле дотянули до серии пенальти без Недведа.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Белый
Получается, счастливый стадион для него))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Скотт стал легендой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Карсон, который живёт на лавке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivchev
Ответ Direct free kick
Комментарий удален модератором
Приятель, да что с тобой не так то? Жизнь прям совсем обижает?
Ну на каждой ветке блин срач, провокации и хейтерство от тебя. Неужели только так удовольствие получаешь? Жалко тебя, желаю поумнеть. Ну или повзрослеть)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
В России бы сказали "Учи матчасть" 😁
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bernie
Легенда!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Умыл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jexOn
Обидно, что у этого персонажа 2 кубка ЛЧ, а у Зубастика ниодного.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Winter Soldier
Разложил по фактам. Переиграл и уничтожил хейтера
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
короче делаем вывод Легенда Ювентуса-Карло Пенсольо, кроме шуток.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ Direct free kick
Комментарий удален модератором
Хуже реала победителя не придумать...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я всех их сделал
Ответ uno_107
А 2003 не смущает? Еле дотянули до серии пенальти без Недведа.
Да ещё и Дида во время серии нагло из ворот на метр выпрыгивал до удара, сейчас хрен бы такое прокатило
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ uno_107
А 2003 не смущает? Еле дотянули до серии пенальти без Недведа.
Милан играл в разы лучше. Украли чистый гол Шевченко и Буффон взял нечелоческий удар Индзаги. А что Юва? 1 попытка удара Биринделли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Я всех их сделал
Да ещё и Дида во время серии нагло из ворот на метр выпрыгивал до удара, сейчас хрен бы такое прокатило
Буффон как будто не выходил. Даже википедия в курсе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий