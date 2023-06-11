Скотт Карсон ответил болельщику, написавшему, что он выиграл 2 ЛЧ, не сыграв ни минуты.

Болельщик написал в твиттере: «Карсон дважды взял Лигу чемпионов, не сыграв ни минуты 👏».

«90 минут в четвертьфинале. Проведи исследование, приятель 🏅🏅», – написал третий вратарь « » в ответ.

В 2005 году Карсон был на скамейке запасных «Ливерпуля», обыгравшего «Милан» в финале турнира.

В сезоне-2004/05 Карсон сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1).

Старина Карсон едет на финал ЛЧ в Стамбул – прямо как в 2005-м с «Ливерпулем». Какая у него насыщенная жизнь!