Болельщик написал, что Карсон взял 2 ЛЧ, не сыграв ни минуты. Скотт ответил: «90 минут в четвертьфинале. Проведи исследование, приятель»
Скотт Карсон ответил болельщику, написавшему, что он выиграл 2 ЛЧ, не сыграв ни минуты.
Болельщик написал в твиттере: «Карсон дважды взял Лигу чемпионов, не сыграв ни минуты 👏».
«90 минут в четвертьфинале. Проведи исследование, приятель 🏅🏅», – написал третий вратарь «Манчестер Сити» в ответ.
В 2005 году Карсон был на скамейке запасных «Ливерпуля», обыгравшего «Милан» в финале турнира.
В сезоне-2004/05 Карсон сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1).
Старина Карсон едет на финал ЛЧ в Стамбул – прямо как в 2005-м с «Ливерпулем». Какая у него насыщенная жизнь!
КриРо вон возьмите в пример,не смог как Карсон 😅 и где он сейчас 🔭,в пустыне 🐫 мяч пинает 😁
Ну на каждой ветке блин срач, провокации и хейтерство от тебя. Неужели только так удовольствие получаешь? Жалко тебя, желаю поумнеть. Ну или повзрослеть)