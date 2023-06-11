3-й вратарь «Ман Сити» Карсон выиграл ЛЧ во 2-й раз, впервые – с «Ливерпулем» в 2005 году. У него 3 матча в турнире за карьеру
3-й вратарь «Манчестер Сити» Скотт Карсон стал 2-кратным победителем Лиги чемпионов.
Английский клуб победил «Интер» (1:0) в финале и впервые в своей истории выиграл главный европейский трофей.
В 2005 году голкипер был в составе «Ливерпуля», обыгравшего «Милан» в финале турнира. Оба матча проходили в Стамбуле.
Отметим, что 37-летний англичанин за карьеру провел в Лиге чемпионов всего 3 матча (два за «Ливерпуль», один – за «Сити»), причем оба – не в победных розыгрышах.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Старина Карсон едет на финал ЛЧ в Стамбул – прямо как в 2005-м с «Ливерпулем». Какая у него насыщенная жизнь!
Ребята я уже был тут 18 лет назад и видел тогда своими глазами чудо. Вы сможете, сделайте это!