3-й вратарь «Манчестер Сити» Скотт Карсон стал 2-кратным победителем Лиги чемпионов.

Английский клуб победил «Интер» (1:0) в финале и впервые в своей истории выиграл главный европейский трофей.

В 2005 году голкипер был в составе « », обыгравшего «Милан» в финале турнира. Оба матча проходили в Стамбуле.

Отметим, что 37-летний англичанин за карьеру провел в всего 3 матча (два за «Ливерпуль», один – за « »), причем оба – не в победных розыгрышах.

С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Старина Карсон едет на финал ЛЧ в Стамбул – прямо как в 2005-м с «Ливерпулем». Какая у него насыщенная жизнь!