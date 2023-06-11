3-й вратарь «Ман Сити» Карсон выиграл ЛЧ во 2-й раз, впервые – с «Ливерпулем» в 2005 году. У него 3 матча в турнире за карьеру

Теги Ливерпуль Манчестер Сити Скотт Карсон премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Футбол

3-й вратарь «Манчестер Сити» Скотт Карсон стал 2-кратным победителем Лиги чемпионов.

Английский клуб победил «Интер» (1:0) в финале и впервые в своей истории выиграл главный европейский трофей.

В 2005 году голкипер был в составе «Ливерпуля», обыгравшего «Милан» в финале турнира. Оба матча проходили в Стамбуле. 

Отметим, что 37-летний англичанин за карьеру провел в Лиге чемпионов всего 3 матча (два за «Ливерпуль», один – за «Сити»), причем оба – не в победных розыгрышах. 

С его статистикой можно ознакомиться здесь

Старина Карсон едет на финал ЛЧ в Стамбул – прямо как в 2005-м с «Ливерпулем». Какая у него насыщенная жизнь!

30 комментариев

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каток Третьяка
Где-то улыбнулся или взгрустнул Буффон
+40
-1
+39
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Алекс Мелкумян
Короче ПСЖ надо подписывать Карсона и ждать финал ЛЧ в Стамбуле
+27
-2
+25
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c5dsk7xqqb
Ответ che kaif
Карсон притягивает победы в ЛЧ
именно в Стамбуле)
+13
0
+13
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gangstarr
Легенда !
+14
-2
+12
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Three Days Grace
ему в твиторе написали: "Скотт Карсон выиграл 2 ЛЧ не сыграв ни минуты". Карсон на это ответил: "90 минут в четвертьфинале, проверяй инфу, парень" )))
+11
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+11
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che kaif
Карсон притягивает победы в ЛЧ
+9
-1
+8
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Крыс Пол
Эффективность зашкаливает.
+5
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udiekemen
Эпично конечно так
+5
-1
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аноним анонимович
Ответ А. Мостовой
Вклад на уровне нулевого замыкателя Холланда. Пока Месси дубль в финале ЧМ
всё, онуляем все голы Холланда из-за того что он не забил в финале, а Месси за гол с пенки и ещё гол в финале - ЗМ.
+6
-2
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Биограф Венгера
Буффон и Ибрагимович: ля, а так можно было?
+4
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Уолтер Собчак
Интересно, есть ли ещё хотя бы один игрок, выигравший ЛЧ с разницей в восемнадцать лет.
+3
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QWertY
А Агуэре сделали отдельную медаль?)
+6
-4
+2
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marco -81
Если бы не Скотт, то мы бы не попали на Евро-08. Легенда,🤭
+2
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xamer 9
Ответ Алекс Мелкумян
Короче ПСЖ надо подписывать Карсона и ждать финал ЛЧ в Стамбуле
Между 2005 и 2023 прошло 18 лет. Столько ждать будет ПСЖ?
+2
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liverpool and barcelona fan
Карсон такой в перерыве:
Ребята я уже был тут 18 лет назад и видел тогда своими глазами чудо. Вы сможете, сделайте это!
+1
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Hitgoe Himgob
Будет лет в 50 внукам рассказывать что он двухкратный победитель ЛЧ. И не обманет ведь)
+1
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Direct free kick
Ответ marco -81
Если бы не Скотт, то мы бы не попали на Евро-08. Легенда,🤭
Робинсон, Джеймс, Грин - много было косячников вратарей тогда даже после отставки Симэна
+2
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Дмитрий Чидакин
Буффон, Ибрагимович и Рональдо зубастик грустят, узнав это
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Юрий Балышев
Да его на этот стадион брали как талисман.
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benjamin92
На расслабоне, на чиле )
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Андрей Хенто
И дважды это сделал именно в Стамбуле, чудеса.
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Собиратель хаоса
Хороший пример для любителей измерять величие футболиста выигранными чашками
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rigobersong
Нормальный мужик, в свое время не сломался как Кариус, а долго еще играл на высоком уровне:) За таких игроков радостно вдвойне:)
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Удар Кержакова
Так то не лавочник. Много матчей провел.
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Direct free kick
Ответ Three Days Grace
ему в твиторе написали: "Скотт Карсон выиграл 2 ЛЧ не сыграв ни минуты". Карсон на это ответил: "90 минут в четвертьфинале, проверяй инфу, парень" )))
Имеет право, популисты утомили
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