37-летний вратарь «Ман Сити» Карсон продлил контракт на год. Он провел 2 матча за 4 сезона

Скотт Карсон продлил контракт с «Манчестер Сити».

37-летний вратарь подписал новое соглашение сроком на один год. Голкипер выступает за «горожан» с 2019 года.

Карсон провел 2 матча в составе «Сити» – против «Ньюкасла» в в 2021 году (4:3) и против «Спортинга» в Лиге чемпионов в 2022-м (0:0).

Статистику вратаря можно найти здесь.

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