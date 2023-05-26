37-летний вратарь «Ман Сити» Карсон продлил контракт на год. Он провел 2 матча за 4 сезона

Теги Манчестер Сити Скотт Карсон премьер-лига Англия Футбол

Скотт Карсон продлил контракт с «Манчестер Сити».

37-летний вратарь подписал новое соглашение сроком на один год. Голкипер выступает за «горожан» с 2019 года.

Карсон провел 2 матча в составе «Сити» – против «Ньюкасла» в АПЛ в 2021 году (4:3) и против «Спортинга» в Лиге чемпионов в 2022-м (0:0). 

Статистику вратаря можно найти здесь

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28 комментариев

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Ебздрогыч
Я тоже хочу такую работу!
+38
-1
+37
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ML26
Ответ Мертвый
Многие может не знают, он в основном тренер вратарей .А так в составе могут включать его как 3 вратарь если что..
Еще многие не знают, что он нужен в заявке для правила доморощенных футболистов
+30
0
+30
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Sergio Mendez
Ответ Timur Zhorabekov
Браво 🔥
Он в 20м ушел ;)
+21
0
+21
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Мертвый
Многие может не знают, он в основном тренер вратарей .А так в составе могут включать его как 3 вратарь если что..
+18
0
+18
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Итачи Учиха
А ведь у него больше титулов АПЛ, чем у Аллисона и Де Хеа вместе взятых)))
+11
0
+11
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Александр Зубков
Карсон. Который живёт в Ман Сити.
+11
0
+11
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Three Days Grace
этот тот кипер, который был в рамке сб Англии в 2007 в эпическом матче против Хорватии (2-3). Спасибо ему)
+7
-2
+5
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BjornLange
Ответ Мертвый
Многие может не знают, он в основном тренер вратарей .А так в составе могут включать его как 3 вратарь если что..
ну а вообще, в конце нулевых, считался очень качествнным и подающим надежды, кипером
+4
0
+4
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rigobersong
Кстати Карсон может выиграть вторую ЛЧ, в составе Сити единственный победитель турнира:) А выиграл он его в том самом легендарном финале с Миланом:))
+5
-1
+4
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Timur Zhorabekov
Браво 🔥
+3
0
+3
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Азрет-Али Айбазов
А вот и выяснилась главная причина успехов горожан. А вы всё Де Брюйне, Холланд, деньги...
+2
0
+2
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Someone from Internet
Нормально так пристроился и доит проект.
+2
-1
+1
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Bogdan Fedyuk
Пока что единственный обладатель лч в составе Сити
+1
0
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super_friend
Легенда!
+1
0
+1
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zzzeeerrrooo
Ответ Bogdan Fedyuk
Пока что единственный обладатель лч в составе Сити
Еще Пеп
+1
0
+1
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mg-3
Интересно потом показывать трофеи и рассказывать о них будет?)))
0
0
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svft
отпустите, посе(и)дел ведь уже
0
0
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Олег Акимов
“Лучшая работа на свете» (с)
0
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TinTin
Думаю он лет до 65 карьеру не закончит
0
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Антонио Мартынов
Был довольно талатнливым стал середняком. Как многие английские молодые вратари - он, Фостер, Грин.
0
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Rio de Janeiro
Герой России!
Жаль что в 2007 нельзя вернуться😎
0
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pasmike
37-летний 2 матча за 4 сезона - может вести ютуб-канал "На пенсию в 33"
0
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Никита Мальковский
я тоже готов быть запасным вратарём сити всего 100к€ за сезон
+1
-1
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serginn
50% сухих матчей - круто.
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Артем Дорохин
Потрясающий результат сидя на скамейке зарабатывать деньги.
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