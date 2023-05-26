37-летний вратарь «Ман Сити» Карсон продлил контракт на год. Он провел 2 матча за 4 сезона
Скотт Карсон продлил контракт с «Манчестер Сити».
37-летний вратарь подписал новое соглашение сроком на один год. Голкипер выступает за «горожан» с 2019 года.
Карсон провел 2 матча в составе «Сити» – против «Ньюкасла» в АПЛ в 2021 году (4:3) и против «Спортинга» в Лиге чемпионов в 2022-м (0:0).
Статистику вратаря можно найти здесь.
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