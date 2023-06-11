Грилиш о победе «Ман Сити» в финале ЛЧ: «Я был ужасен. Гвардиола – гений. Он настолько в меня поверил»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Джек Грилиш Футбол

Джек Грилиш назвал Пепа Гвардиолу гением после победы «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов.

В решающем матче «горожане» обыграли «Интер» (1:0).

«Вот то, ради чего работаешь всю свою жизнь. Как же я счастлив! Сам я был ужасен, но теперь мне все равно. Выиграть требл рядом с такими игроками – это нечто особенное.

Каждый, кто знает меня, знает и о том, насколько сильно я люблю футбол. Это то, над чем я работал всю свою жизнь. Вижу свою семью среди болельщиков и переживаю очень сильные чувства.

Я сказал тренеру: «Хочу поблагодарить вас». Он настолько в меня поверил. Он – гений», – сказал хавбек «Ман Сити».

🥲 Грилиш не мог говорить – из-за слез в прямом эфире после победы в ЛЧ. Незабываемые интервью

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2 комментария

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Marathon_Man
Но жопа норм, сказала моя сестра
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Akezhan Kutvarov
У Пепа нет любимчиков (кроме Месси), чуть позволишь себе расслабить булки и будешь сидеть следущий сезон. Фоден не даст соврать.
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