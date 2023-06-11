Грилиш о победе «Ман Сити» в финале ЛЧ: «Я был ужасен. Гвардиола – гений. Он настолько в меня поверил»

Джек Грилиш назвал Пепа Гвардиолу гением после победы «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов.

В решающем матче «горожане» обыграли «Интер» (1:0).

«Вот то, ради чего работаешь всю свою жизнь. Как же я счастлив! Сам я был ужасен, но теперь мне все равно. Выиграть требл рядом с такими игроками – это нечто особенное.

Каждый, кто знает меня, знает и о том, насколько сильно я люблю футбол. Это то, над чем я работал всю свою жизнь. Вижу свою семью среди болельщиков и переживаю очень сильные чувства.

Я сказал тренеру: «Хочу поблагодарить вас». Он настолько в меня поверил. Он – гений», – сказал хавбек « ».

🥲 Грилиш не мог говорить – из-за слез в прямом эфире после победы в ЛЧ. Незабываемые интервью