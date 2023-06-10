Рауль Рианчо: «Соболев не лидер «Спартака». Он ведет себя как ребенок, это мешает ему стать топ-форвардом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Рауль Рианчо Александр Соболев Футбол

Рауль Рианчо не считает Александра Соболева лидером «Спартака».

«Александр Соболев на данный момент не является лидером «Спартака». Он сильный нападающий, но не лидер. Из-за своего характера Соболев часто подставлял красно-белых.

Александр ведет себя как ребенок – это мешает ему стать топ-форвардом. У него есть все для того, чтобы быть лучшим нападающим РПЛ, надо только изменить поведение на поле», – сказал экс-тренер «Спартака».

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10 комментариев

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AaA
А, ведь, он прав. Поведение капризнейшего ребенка. А может стать топом. Чего ему и желаю.
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artem saribekyan
Из него ничего не получится; ни человек нормальный, ни футболист топ.
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belikovda.90
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Ответ Owen_the_Simple
Он ведёт себя, как взрослый. Взрослый дельфин.
Он как Бенджамин Батон. Только с мозгом дельфина
+3
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wlad wasew
Как не лидер ? Кто как не он ? Нырять умеет, яйца чешет, настоящий лидер.
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mitos
Вроде уже год как ушел из Спартака. Кто он вообще такой, что бы спрашивать его мнение?)
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Честный контроль
Ну что Рианчо несет. Дельфин любимый игрок у Заремы и живой Маскот клуба!
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Valentin Kompaneytsev
Рианчо, Петржела скучно вне России. Вот они не теряют связь. Нет, нет да и напомнят о себе любимых.
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Owen_the_Simple
Ответ belikovda.90
Он как Бенджамин Батон. Только с мозгом дельфина
Интересная концепция. Я бы такой фильм посмотрел
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Valentin Kompaneytsev
Ответ AaA
А, ведь, он прав. Поведение капризнейшего ребенка. А может стать топом. Чего ему и желаю.
Я тоже.
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