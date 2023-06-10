Рауль Рианчо: «Соболев не лидер «Спартака». Он ведет себя как ребенок, это мешает ему стать топ-форвардом»

Рауль Рианчо не считает Александра Соболева лидером «Спартака».

«Александр Соболев на данный момент не является лидером «Спартака». Он сильный нападающий, но не лидер. Из-за своего характера Соболев часто подставлял красно-белых.

Александр ведет себя как ребенок – это мешает ему стать топ-форвардом. У него есть все для того, чтобы быть лучшим нападающим РПЛ, надо только изменить поведение на поле», – сказал экс-тренер «Спартака».