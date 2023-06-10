Шейх Мансур посетит официальную игру «Манчестер Сити» впервые за 13 лет.

По данным The Athletic, арабский шейх отправился в Стамбул и будет присутствовать на финале Лиги чемпионов с «Интером».

Шейх Мансур не посещал официальные матчи «Ман Сити» уже 13 лет. Последняя игра, которую он посетил, прошла в 2010 году – «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль».

Напомним, Мансур бен Зайед аль-Найян купил «Манчестер Сити» в 2008 году.