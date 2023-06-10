Шейх Мансур посетит матч «Ман Сити» впервые за 13 лет
Шейх Мансур посетит официальную игру «Манчестер Сити» впервые за 13 лет.
По данным The Athletic, арабский шейх отправился в Стамбул и будет присутствовать на финале Лиги чемпионов с «Интером».
Шейх Мансур не посещал официальные матчи «Ман Сити» уже 13 лет. Последняя игра, которую он посетил, прошла в 2010 году – «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль».
Напомним, Мансур бен Зайед аль-Найян купил «Манчестер Сити» в 2008 году.
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Сити выглядит как одна из лучших команд в мире в плане организации.
Великолепные точечные трансферы. Но это было и до Пепа.
И Сити очень редко переплачивает. Бывают ошибки, но не критические.
По цена/качество главный мешок АПЛ - это МЮ с отрывом. Если Челси не изменит ситуацию в ближайшее время будет рядом стоять.
Вон боули не любят за то что 3-3-4 предлагает играть, да водит с экскурсиями в раздевалку
Посоветовал какой-то англосакс вложиться - он и вложился )))
Вот гонки на верблюдах - это благородный спорт !