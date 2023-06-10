Шейх Мансур посетит матч «Ман Сити» впервые за 13 лет

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Мансур бен Зайед аль-Найян Футбол

Шейх Мансур посетит официальную игру «Манчестер Сити» впервые за 13 лет.

По данным The Athletic, арабский шейх отправился в Стамбул и будет присутствовать на финале Лиги чемпионов с «Интером».

Шейх Мансур не посещал официальные матчи «Ман Сити» уже 13 лет. Последняя игра, которую он посетил, прошла в 2010 году – «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль».

Напомним, Мансур бен Зайед аль-Найян купил «Манчестер Сити» в 2008 году.

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77 комментариев

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Andy93
Ответ Красная стрела
Если б не Гвардиола, МС был бы мешком Аля ПСЖ. С посредственной игрой, набором звезд и бешеными тратами. На Гвардиола творит историю. И так же плюс тем руководителям , кто в него поверил и покупает под него игроков, а не гнет пальцы.
Там вся вертикаль власти намного грамотней, чем в Париже: начиная от работы с академией и спортдиров, и заканчивая экосистемой клубов почти как у Ред Булла.
+143
-5
+138
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Н.Ф.
— Товарищ Пельше, вам понравилась моя книга?
— Очень понравилась, Леонид Ильич!
— Товарищ Суслов, вам понравилась моя книга?
— Очень понравилась, Леонид Ильич!
— Товарищ Андропов, вам понравилась моя книга?
— Очень понравилась, Леонид Ильич!
. . . . . . . .
— Всем нравится моя книга. Может и мне почитать?
©
+117
-3
+114
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Евгений Цыбулин
Ответ z3yjyzh29x
Прилетел занести денег
Деньги заносить-это к Пересу)))
+83
-36
+47
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tampa-bay
Глор, ходит только на финал ЛЧ
+41
0
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z3yjyzh29x
Прилетел занести денег
+66
-29
+37
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Красная стрела
Если б не Гвардиола, МС был бы мешком Аля ПСЖ. С посредственной игрой, набором звезд и бешеными тратами. На Гвардиола творит историю. И так же плюс тем руководителям , кто в него поверил и покупает под него игроков, а не гнет пальцы.
+71
-35
+36
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Дядя ТУРА
когда купил игрушку и она тебе надоело, отдал соседским детям и через время вспомнил
+34
-8
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Евгений Лифшиц
Ответ Красная стрела
Если б не Гвардиола, МС был бы мешком Аля ПСЖ. С посредственной игрой, набором звезд и бешеными тратами. На Гвардиола творит историю. И так же плюс тем руководителям , кто в него поверил и покупает под него игроков, а не гнет пальцы.
нет, посмотрите на трансферы сити, скаутскую работу, академию.
+22
-1
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Pb-SE
Ответ Yri Yrov
вот будет умора если Интер напихает сити на глазах у этого бородатого Господина
В следующий раз пойдет на футбол в 2036 году.
+22
-2
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Денис Шорц
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Лишнее доказательство, что этим арабам на футбол сто раз наплевать. Модная игрушка, способ пиара и не более того. Не понимают они этой игры. Помню когда Абрамович купил Челси, так он со стадиона вообще не вылезал.
Да ничего это не доказывает. Может, он боится большого скопления людей:) Или просто больше любит смотреть футбик дома, на своем тысячадюймовом телеке.
+15
-1
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Yri Yrov
вот будет умора если Интер напихает сити на глазах у этого бородатого Господина
+25
-15
+10
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London.is.blue
Ответ Красная стрела
Если б не Гвардиола, МС был бы мешком Аля ПСЖ. С посредственной игрой, набором звезд и бешеными тратами. На Гвардиола творит историю. И так же плюс тем руководителям , кто в него поверил и покупает под него игроков, а не гнет пальцы.
Сомнительно.
Сити выглядит как одна из лучших команд в мире в плане организации.

Великолепные точечные трансферы. Но это было и до Пепа.
И Сити очень редко переплачивает. Бывают ошибки, но не критические.

По цена/качество главный мешок АПЛ - это МЮ с отрывом. Если Челси не изменит ситуацию в ближайшее время будет рядом стоять.
+12
-4
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JIEOMEC
либо подарит кажому по меседесу, либо прокричит в микрофон. Дон
+11
-3
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Stivi M.D.
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Зато Боули на каждом матче на мосту. А толку? Позорно давать управление топ клубу бездарному менеджменту. А посещение матчей по желанию
+15
-7
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Ихарь Окенфэйлов
Лишнее доказательство, что этим арабам на футбол сто раз наплевать. Модная игрушка, способ пиара и не более того. Не понимают они этой игры. Помню когда Абрамович купил Челси, так он со стадиона вообще не вылезал.
+16
-9
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haymaker
Глор эталонный
+6
-1
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tampa-bay
Ответ MrWillSee
Не, на прошлом же не был, где Сити играл с Челси
Видимо ему не так сказали, думал, что Сити играет очередной тур АПЛ против Челси
+5
0
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Dr. Mann
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Лишнее доказательство, что этим арабам на футбол сто раз наплевать. Модная игрушка, способ пиара и не более того. Не понимают они этой игры. Помню когда Абрамович купил Челси, так он со стадиона вообще не вылезал.
Халдун аль-Мубарак как бы тоже араб, это он самый главный в МС, и его всегда показывают по ТВ если он на стадионе. А Мансур является влиятельным гос. лицом, это тоже самое, если Мишустин не вылезал бы с матчей условного Арсенала.
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А.В. Бубнов
Ответ London.is.blue
Сомнительно. Сити выглядит как одна из лучших команд в мире в плане организации. Великолепные точечные трансферы. Но это было и до Пепа. И Сити очень редко переплачивает. Бывают ошибки, но не критические. По цена/качество главный мешок АПЛ - это МЮ с отрывом. Если Челси не изменит ситуацию в ближайшее время будет рядом стоять.
Если учесть, что они мошеннически прятали траты, твои слова о переплачивани, выглядят как издевательство)
+5
-1
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Balt
Да уж, для владельца футбольного клуба это прям очень странная статистика. Обычно чуть ли не на каждом матче своего клуба в АПЛ владелец присутствует. А тут, раз в 13 лет... Это что вообще такое? )
+3
0
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бек саидов
Ответ Евгений Цыбулин
Деньги заносить-это к Пересу)))
Помню, попался Рамос на допинг контроле, и тут же откуда не возьмись появился Перес
+15
-12
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Акира_1
Ответ DolJun
в идеале конечно чтобы сити проиграл, а физрука уволили прямо в подтрибунке, с серебряной медалью на шее)
Ты не прав, если Сити проиграет, то Пепу наоборот выделяет очередной чек с гигантской суммой на летний шоппинг. 🤷‍♂️
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Ussaev M
не имеют права проиграть.
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vaniaEee
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Норм владелец, делегировал кому надо обязанности, деньги дает(там темные есть схемы но да ладно)
Вон боули не любят за то что 3-3-4 предлагает играть, да водит с экскурсиями в раздевалку
+3
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OldRedWhite
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Так для него это просто инвестиция !
Посоветовал какой-то англосакс вложиться - он и вложился )))
Вот гонки на верблюдах - это благородный спорт !
+7
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