Тренер «Енисея» Ивахов о 0:1 от «Факела»: «Шансы 50 на 50. Восстановимся и поедем в Воронеж»
Алексей Ивахов считает, что «Енисей» сохраняет шансы на выход в Мир РПЛ.
В первом стыковом матче красноярцы дома уступили «Факелу» (0:1).
«Оценивать игру по горячим следам непросто, но наши ребята молодцы. «Факел» — силовая команда, наши футболисты, зная сильные стороны соперника, выигрывали единоборства и снивелировали их.
При этом мы не играли в свой футбол, в этом тоже заслуга «Факела». Те кружева, которые любим плести, у нас не получились. Когда есть пространство и разрывы, наши сильные стороны выходят на первый план.
Произошел несчастный случай — мы остались в меньшинстве. И после 60‑й минуты отдали инициативу, перестроили игру с учетом состава. Сейчас залижем раны, восстановимся и поедем играть в футбол в Воронеж. Шансы 50 на 50. Пока закончилась одна игра, а их у нас две.
Мы честно готовились к игре, сражались. У меня ни к кому нет претензий. Мы все сделали сегодня, нам противостоял сильный соперник. Верю, у нас отличный шанс [на выход в РПЛ]», — сказал главный тренер «Енисея».
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