Эрлинг Холанд: «Я мечтал выиграть ЛЧ с тех пор, как себя помню. Когда увидел празднования «МЮ» в 2008-м, подумал, что хочу это сделать»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд рассказал, что с детства мечтал выиграть Лигу чемпионов.

«Я все еще молод и могу многое улучшить. Я могу многое сделать, потому что мне нужно многое улучшить.

Но я нахожусь в идеальном месте, работаю с лучшим тренером и лучшими игроками в мире. Пеп помешан на деталях и полностью сосредоточен на их развитии. 

Я мечтал [выиграть Лигу чемпионов] с тех пор, как себя помню. Это было примерно в 2008 году, в финале, когда «Челси» играл с «Манчестер Юнайтед». Когда я увидел празднования, я подумал, что хочу это сделать.

Да, я действительно слушаю [гимн ЛЧ] в своей машине. Мне нравится этот турнир – и это действительно хорошая песня!» – сказал нападающий «Манчестер Сити». 

Финал ЛЧ-2008 прошел в Москве. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Челси» в серии пенальти (1:1, 6:5 по пенальти). 

Сегодня «Манчестер Сити» встретится с «Интером» в финале ЛЧ. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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34 комментария

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Милан37
Хочу что бы Холанд забил в финале, выиграл ЛЧ и ЗМ ...
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Konstruktor_PAW
Ответ заблокированному пользователю
и чем празднование лч отличается от празднования какого-то другого кубка? тем что ты у себя в манямирке в голове представил что это лучше или че? ору с фанатья
тупее коммента сложно представить
+12
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rusichi
Потерпи, пацан, 7 часов , 47 минут, 15 секунд
+6
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+3
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margincall
Поздравляю Эрлинга с треблом.
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I am Timur >>M<<
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Мечта Холланда сбудется.
Не вижу победы Интера. Ман Сити разгромит Интер.
+2
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Молодой Френки
Хочется конечно чтобы Гвардиола не выйграл трофей. Сага страданий мешков по ЛЧ продолжится. Так интересней будет для футбола
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atomio
Ответ Виталий Ан
К сожалению ЗМ уже подарили. Очередной украденный гвноприз уйдёт не в те руки. Для многих как и для меня он утратил ценность, запятнав его былых обладателей до эпохи Роналду/Месси.
перфоманс на ЧМ сборной и лично Месси ценится гораздо выше ЛЧ, такой взрослый а все никак не понимаешь объективных вещей.
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юра георгиевский
Ответ damondiamond
Джеко два положит и кубок в Милане
Очень смешно. Спасибо большое за юмор. Посмеялся от души.
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Valik Slovo
Ответ Konstruktor_PAW
тупее коммента сложно представить
он считает, что он самый умный! а мы просто стадо думающее примитивно.
такие люди глубоко несчастны ,нужно просто их игнорировать, жизнь и так их обидела.
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I am Timur >>M<<
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ юра георгиевский
А итальянские фанатики надеятся на ничейку и доп.время и пенальти после матча, вдруг повезёт. У них просто других шансов нет. Но будет совсем другая игра.
Согласен
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