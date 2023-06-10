Эрлинг Холанд: «Я мечтал выиграть ЛЧ с тех пор, как себя помню. Когда увидел празднования «МЮ» в 2008-м, подумал, что хочу это сделать»

Эрлинг Холанд рассказал, что с детства мечтал выиграть Лигу чемпионов.

«Я все еще молод и могу многое улучшить. Я могу многое сделать, потому что мне нужно многое улучшить.

Но я нахожусь в идеальном месте, работаю с лучшим тренером и лучшими игроками в мире. Пеп помешан на деталях и полностью сосредоточен на их развитии.

Я мечтал [выиграть чемпионов] с тех пор, как себя помню. Это было примерно в 2008 году, в финале, когда «Челси» играл с «Манчестер Юнайтед». Когда я увидел празднования, я подумал, что хочу это сделать.

Да, я действительно слушаю [гимн ЛЧ] в своей машине. Мне нравится этот турнир – и это действительно хорошая песня!» – сказал нападающий «Манчестер Сити».

Финал ЛЧ-2008 прошел в Москве. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Челси» в серии пенальти (1:1, 6:5 по пенальти).

Сегодня « » встретится с «Интером» в финале ЛЧ. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.