Эрлинг Холанд: «Я мечтал выиграть ЛЧ с тех пор, как себя помню. Когда увидел празднования «МЮ» в 2008-м, подумал, что хочу это сделать»
Эрлинг Холанд рассказал, что с детства мечтал выиграть Лигу чемпионов.
«Я все еще молод и могу многое улучшить. Я могу многое сделать, потому что мне нужно многое улучшить.
Но я нахожусь в идеальном месте, работаю с лучшим тренером и лучшими игроками в мире. Пеп помешан на деталях и полностью сосредоточен на их развитии.
Я мечтал [выиграть Лигу чемпионов] с тех пор, как себя помню. Это было примерно в 2008 году, в финале, когда «Челси» играл с «Манчестер Юнайтед». Когда я увидел празднования, я подумал, что хочу это сделать.
Да, я действительно слушаю [гимн ЛЧ] в своей машине. Мне нравится этот турнир – и это действительно хорошая песня!» – сказал нападающий «Манчестер Сити».
Финал ЛЧ-2008 прошел в Москве. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Челси» в серии пенальти (1:1, 6:5 по пенальти).
Сегодня «Манчестер Сити» встретится с «Интером» в финале ЛЧ. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Не вижу победы Интера. Ман Сити разгромит Интер.
такие люди глубоко несчастны ,нужно просто их игнорировать, жизнь и так их обидела.