Холанд об 1,21 гола в среднем за матч в ЛЧ: «Мне повезло с партнерами, они помогают отправлять мяч в сетку. Когда забиваю, тут же сосредотачиваюсь на следующем голе»

Эрлинг Холанд объяснил свою высокую результативность в Лиге чемпионов.

Форвард « » высказался в преддверии сегодняшнего финала против «Интера».

– В этом розыгрыше чемпионов вы уже добились многого. С каким чувством будете выходить на финал?

– Это будет особенный момент. Я всегда мечтал сыграть в финале Лиги чемпионов, для меня честь принять в нем участие. Но кроме этого, нужно будет еще сделать свою работу.

Мы провели невероятный сезон и должны завершить его наилучшим образом. Мы все готовы выложиться полностью, чтобы взять верх в этом финале. Против такой команды, как «Интер», нужно сыграть на максимуме. Мы с нетерпением ждем момента выхода на поле.

– В среднем вы забиваете 1,21 гола в матче Лиги чемпионов. Это беспрецедентный показатель. Такая результативность вас самого не удивляет?

– Было понятно, что в такой команде у меня будут голевые моменты. Когда вокруг тебя столько классных игроков, которые создают для тебя возможности или освобождают пространство, шансы обязательно появятся. Мне очень повезло с партнерами, которые помогают отправлять мяч в сетку.

Чтобы продолжать забивать, нужно проделывать очень много работы как на поле, так и за его пределами. Когда я забиваю, тут же сосредотачиваюсь на следующем голе, – сказал .