Холанд об 1,21 гола в среднем за матч в ЛЧ: «Мне повезло с партнерами, они помогают отправлять мяч в сетку. Когда забиваю, тут же сосредотачиваюсь на следующем голе»

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд объяснил свою высокую результативность в Лиге чемпионов.

Форвард «Манчестер Сити» высказался в преддверии сегодняшнего финала против «Интера».

– В этом розыгрыше Лиги чемпионов вы уже добились многого. С каким чувством будете выходить на финал? 

– Это будет особенный момент. Я всегда мечтал сыграть в финале Лиги чемпионов, для меня честь принять в нем участие. Но кроме этого, нужно будет еще сделать свою работу.

Мы провели невероятный сезон и должны завершить его наилучшим образом. Мы все готовы выложиться полностью, чтобы взять верх в этом финале. Против такой команды, как «Интер», нужно сыграть на максимуме. Мы с нетерпением ждем момента выхода на поле.

– В среднем вы забиваете 1,21 гола в матче Лиги чемпионов. Это беспрецедентный показатель. Такая результативность вас самого не удивляет? 

– Было понятно, что в такой команде у меня будут голевые моменты. Когда вокруг тебя столько классных игроков, которые создают для тебя возможности или освобождают пространство, шансы обязательно появятся. Мне очень повезло с партнерами, которые помогают отправлять мяч в сетку.

Чтобы продолжать забивать, нужно проделывать очень много работы как на поле, так и за его пределами. Когда я забиваю, тут же сосредотачиваюсь на следующем голе, – сказал Холанд.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Холланд всегда в интервью о своих показателях говорит так, будто это всё предельно просто. А ведь это упорный труд на тренировках и на поле
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Нельзя забывать о КДБ,Бернарду Силве и Илкае без них триумф Эрлинга был бы не возможен.
Вообще у Пепа супер банда
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Похоже вопрос с намеком. В последних матчах сбился прицел, не хотелось бы, чтобы это было в финале.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Роналду тебе все равно никогда не догнать, успокойся.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
REALITY
Еще раз подтвердил что без партнеров не может создавать моменты 🤷🏻‍♂️
Такой зависимый игрок никогда не выиграет ЗМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Русский в Шоке
Финал покажет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
diegorezao
Ответ Барсик Юрана
Батя ЛЧ
Посмотрим сегодня на твоего Батю
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Сидоров
Ответ А. Мостовой
Без передач дебрюйне и других он по сути всего лишь белый Лукаку. Пока Мбаппе тащит в финале ЧМ
Пока Мбаппе не перейдёт в топ-лигу, за звание лучшего будут бороться Холанд и Винисиус.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
Ответ Дмитрий Сидоров
Пока Мбаппе не перейдёт в топ-лигу, за звание лучшего будут бороться Холанд и Винисиус.
Винисиус хорош, но с Мбаппе и Холландом его сравнивать глуповато
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий