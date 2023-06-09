Пеп не стал обсуждать с журналистом результативность Холанда: «Вы одиноки, если сомневаетесь в способности Эрлинга забивать голы. Он готов помочь нам взять ЛЧ»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола жестко ответил журналисту по поводу результативности Эрлинга Холанда.

– У Холанда упала результативность?

– Я здесь не для того, чтобы обсуждать средний показатель забитых голов Холандом.

Если у вас есть сомнения в способности Холанда забивать голы, вы одинокий человек. Я не сомневаюсь, завтра он будет готов помочь нам выиграть Лигу чемпионов, – сказал тренер «Манчестер Сити». 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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13 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Да уж. Человек в свои юные годы, в первый сезон АПЛ побил и повторил ряд рекордов сходу- о каком падении результативности может идти речь?
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TravenS
Ответ Ебздрогыч
А какая связь между одиночеством журналиста и результативностью Холанда?
Одинок в своём мнении, всё просто расшифровывается
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Қырықбай Ұзақбайұлы
омневаться. Вспомнился Омни мэн)
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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Тиджани Бабангида
Ответ похоже переведен как-то криво
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Чувак Г
Холанд похож на Роналду. Это дар от всевышнего быть в нужном месте в нужное время.
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Stivi M.D.
Ощущение, что Пеп уже знает с каким счетом выиграет, как это было с Реалом
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Artuom Batishev
Какое отношение общая результативность за сезон имеет к результативности в конкретный отрезок? У любого игрока может быть спад.

Нап может много забивать весь сезон, но на конец сезона у него будет спад... и будут проблемы с реализацией. Такое бывает и не так уж и редко.
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_Amelina_ Landau
Ответ Ебздрогыч
А какая связь между одиночеством журналиста и результативностью Холанда?
Такая же, как между твоим интеллектом и вопросом.
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KingOfTheDivan
Ответ Этот Райола хочет денег
Да уж. Человек в свои юные годы, в первый сезон АПЛ побил и повторил ряд рекордов сходу- о каком падении результативности может идти речь?
Видимо, должен был Дикси Дина превзойти по мнению журналиста
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Dvin
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Ну же. Постарайся ещё
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TravenS
Ответ Тиджани Бабангида
Ответ похоже переведен как-то криво
Одинок в своём мнении, вроде ничего кривого в этом нет
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instasamka
Ответ TravenS
Одинок в своём мнении, вроде ничего кривого в этом нет
Вы одиноки, ты одинок.
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