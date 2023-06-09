Пеп не стал обсуждать с журналистом результативность Холанда: «Вы одиноки, если сомневаетесь в способности Эрлинга забивать голы. Он готов помочь нам взять ЛЧ»
Пеп Гвардиола жестко ответил журналисту по поводу результативности Эрлинга Холанда.
– У Холанда упала результативность?
– Я здесь не для того, чтобы обсуждать средний показатель забитых голов Холандом.
Если у вас есть сомнения в способности Холанда забивать голы, вы одинокий человек. Я не сомневаюсь, завтра он будет готов помочь нам выиграть Лигу чемпионов, – сказал тренер «Манчестер Сити».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Нап может много забивать весь сезон, но на конец сезона у него будет спад... и будут проблемы с реализацией. Такое бывает и не так уж и редко.