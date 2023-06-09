Пеп не стал обсуждать с журналистом результативность Холанда: «Вы одиноки, если сомневаетесь в способности Эрлинга забивать голы. Он готов помочь нам взять ЛЧ»

Пеп Гвардиола жестко ответил журналисту по поводу результативности Эрлинга Холанда.

– У Холанда упала результативность?

– Я здесь не для того, чтобы обсуждать средний показатель забитых голов Холандом.

Если у вас есть сомнения в способности Холанда забивать голы, вы одинокий человек. Я не сомневаюсь, завтра он будет готов помочь нам выиграть чемпионов, – сказал тренер « ».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?