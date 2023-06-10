Зиньковский о «Спартаке»: «Теряли много очков по глупости во второй части сезона. Из-за этого от нас ушли серебряные медали»

Антон Зиньковский высказался об итогах сезона для «Спартака».

Красно-белые заняли 3-е место в турнирной таблице Мир , набрав 54 очка.

«Сто процентов, что результат в РПЛ мог быть лучше. Практически весь чемпионат были на втором месте. Во второй части теряли много очков по своей глупости. Из-за этого от нас ушли серебряные медали.

Задача на следующий сезон – сыграть лучше, чем в прошедшем: и в чемпионате, и в Кубке. Банально, но это так», – сказал полузащитник « ».