Зиньковский о «Спартаке»: «Теряли много очков по глупости во второй части сезона. Из-за этого от нас ушли серебряные медали»

Теги Спартак премьер-лига Россия Антон Зиньковский Чемпионат.com Футбол

Антон Зиньковский высказался об итогах сезона для «Спартака».

Красно-белые заняли 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 54 очка.

«Сто процентов, что результат в РПЛ мог быть лучше. Практически весь чемпионат были на втором месте. Во второй части теряли много очков по своей глупости. Из-за этого от нас ушли серебряные медали.

Задача на следующий сезон – сыграть лучше, чем в прошедшем: и в чемпионате, и в Кубке. Банально, но это так», – сказал полузащитник «Спартака».

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4 комментария

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Спартак Уокер
Антон прав
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политбольшинство
А кто теряет очки по,,умности,, Зиньковский?)))
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wlad wasew
Какие плохие медали.
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Ильдар Фарукшин
Адекватно Антоха, готовьтесь хорошо и будет нам счастье
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