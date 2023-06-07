Тренер «Родины» Парфенов об участии в стыках вместо «Алании»: «Не пляшем на костях, делали свою работу. Нам отказаться, что ли?»
Дмитрий Парфенов высказался в преддверии участия «Родины» в стыковых матчах.
Московский клуб получил это право, заняв 5-е место в Первой лиге, после того, как «Алания» (3-е место) не прошла лицензирование.
— Насколько «Родина» готова к РПЛ как клуб? Учитывая проект, фанатскую базу, стратегию.
— Много истерии сейчас по поводу нашего попадания в стыки, что нас кто‑то не хочет видеть, что не по спортивному принципу это. Ну слушайте, мы реально не пляшем на костях.
Мы делали свою работу, но есть регламент. Пришло уведомление, что мы играем в стыках. И что нам сделать, отказаться, что ли? Нет, конечно. Этот регламент перед сезоном все обговаривали, подписывали.
Игроки «Родины», тренеры, клуб в чем виноваты? Ни в чем. Есть пример «Краснодара», который, по‑моему, 15 лет назад выходил в РПЛ с 5‑го места. Мы видим, что с командой сейчас.
Если не делать шаги, то ничего и не получится. Еще раз посмотрите: у нас две команды во Второй лиге играют, академия работает, пацанов сколько тренируется! Для нас стыки — это событие. Пацаны в команде молодые, – сказал главный тренер «Родины».
Сегодня в первом стыковом матче «Родина» примет «Пари НН».
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Удачи тебе Дима!