«Алавес» и «Леванте» сыграют в финале плей-офф Сегунды. «Эйбар» и «Альбасете» выбыли

«Алавес» и «Леванте» встретятся в финале плей-офф Сегунды.

«Алавес» одержал победу над « » на стадии полуфинала плей-офф второго дивизиона (1:1, 2:0), а «Леванте» прошел « » (3:1, 3:0).

Победители встретятся в двух решающих матчах за право выйти в Ла Лигу. Первая игра состоится 11 июня, ответная – 17-го.

« » занял 3-е место в турнирной таблице по итогам основного турнира , набрав 72 очка. «Алавес» финишировал четвертым с 71 баллом.

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