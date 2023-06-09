«Алавес» и «Леванте» сыграют в финале плей-офф Сегунды. «Эйбар» и «Альбасете» выбыли

Теги Леванте Ла Лига Алавес Д2 Испания Эйбар Альбасете Футбол

«Алавес» и «Леванте» встретятся в финале плей-офф Сегунды.

«Алавес» одержал победу над «Эйбаром» на стадии полуфинала плей-офф второго дивизиона Испании (1:1, 2:0), а «Леванте» прошел «Альбасете» (3:1, 3:0). 

Победители встретятся в двух решающих матчах за право выйти в Ла Лигу. Первая игра состоится 11 июня, ответная – 17-го.

«Леванте» занял 3-е место в турнирной таблице по итогам основного турнира Сегунды, набрав 72 очка. «Алавес» финишировал четвертым с 71 баллом. 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

5 комментариев

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prutikanne
Надеюсь Леванте вернётся в Ла Лигу
+7
0
+7
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prutikanne
Жалко, что Альбасете вылетели. Можно было бы помечтать, что Иньеста вернётся в место где начинал свой путь😊
+1
0
+1
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blaugrano
Ответ rigobersong
За Леванте, там всегда интересные братишки играли Аруна Коне, Обафеми Мартинс, Калу Уче:))
Сейчас таких шоколадных братишек в Реале много бегают.
+2
-1
+1
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Максим Черкашин
Ответ prutikanne
Надеюсь Леванте вернётся в Ла Лигу
🐸
0
0
0
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