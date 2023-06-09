«Алавес» и «Леванте» сыграют в финале плей-офф Сегунды. «Эйбар» и «Альбасете» выбыли
«Алавес» и «Леванте» встретятся в финале плей-офф Сегунды.
«Алавес» одержал победу над «Эйбаром» на стадии полуфинала плей-офф второго дивизиона Испании (1:1, 2:0), а «Леванте» прошел «Альбасете» (3:1, 3:0).
Победители встретятся в двух решающих матчах за право выйти в Ла Лигу. Первая игра состоится 11 июня, ответная – 17-го.
«Леванте» занял 3-е место в турнирной таблице по итогам основного турнира Сегунды, набрав 72 очка. «Алавес» финишировал четвертым с 71 баллом.
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