Трент назвал Месси самым сильным соперником: «Он просто лучший»

Теги Ливерпуль МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Мохамед Салах Трент Александер-Арнолд Интер Майами Футбол

Трент Александер-Арнолд назвал лучшего партнера по команде и самого сильного соперника.

Защитник «Ливерпуля» назвал Мохамеда Салаха лучшим футболистом, с котором он играл в одной команде: «Я думаю, он просто забивает много голов. Это самое сложное, что можно сделать в футболе, и если он делает это с такой постоянностью, значит, он лучший».

Самым сложным соперником англичанин назвал Лионеля Месси: «Я не знаю, он просто лучший», – сказал Трент.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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14 комментариев

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Михо
Мнение профи дорого стоит, он много против кого играл
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Эксперт Спортс
Теперь Трент вообще не игрок. Пирс Морган завтра: Ливерпуль должен продать Трента.
+12
-2
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Oleg
Треннт ктати как и Мусиала лютые персофаны Лео, еще Фоден кстати.
А то тут альнасровцы живут в иллюзии что все молодые выбирают их деревяшку в кумиры)
+6
-2
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London.is.blue
Ответ Эксперт Спортс
Теперь Трент вообще не игрок. Пирс Морган завтра: Ливерпуль должен продать Трента.
«Трент должен извиниться перед величайшим, теперь понятно почему Ливерпуль не выиграл АПЛ»
+3
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Игорь Пичугин
Может уже хватит про Мессию. Как там у Сашки Мостового учёба, много троек нахватал?
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Этот Райола хочет денег
Все, уплывает наш Фродо из Средиземья на Окраинный Запад. С кубком всевластья...
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llolishe
Трент вместо того чтобы болтать тренировался бы лучше
О тебя даже Мартинеля убегала
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Эксперт Спортс
Ответ Oleg
Треннт ктати как и Мусиала лютые персофаны Лео, еще Фоден кстати. А то тут альнасровцы живут в иллюзии что все молодые выбирают их деревяшку в кумиры)
Как говорил Би Джей Пен: есть бойцы а есть спортсмены. Роналду спортсмен, а Месси гениальный футболист.
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