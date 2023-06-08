Трент назвал Месси самым сильным соперником: «Он просто лучший»

Трент Александер-Арнолд назвал лучшего партнера по команде и самого сильного соперника.

Защитник « » назвал лучшим футболистом, с котором он играл в одной команде: «Я думаю, он просто забивает много голов. Это самое сложное, что можно сделать в футболе, и если он делает это с такой постоянностью, значит, он лучший».

Самым сложным соперником англичанин назвал : «Я не знаю, он просто лучший», – сказал .

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