Трент назвал Месси самым сильным соперником: «Он просто лучший»
Трент Александер-Арнолд назвал лучшего партнера по команде и самого сильного соперника.
Защитник «Ливерпуля» назвал Мохамеда Салаха лучшим футболистом, с котором он играл в одной команде: «Я думаю, он просто забивает много голов. Это самое сложное, что можно сделать в футболе, и если он делает это с такой постоянностью, значит, он лучший».
Самым сложным соперником англичанин назвал Лионеля Месси: «Я не знаю, он просто лучший», – сказал Трент.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
А то тут альнасровцы живут в иллюзии что все молодые выбирают их деревяшку в кумиры)
О тебя даже Мартинеля убегала