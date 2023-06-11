11 июня 2023 года в России завершится футбольный сезон 2022/2023: его кульминацией и развязкой станет финал Кубка России. Занявший в чемпионате 6-е место «Краснодар» против серебряных призёров ЦСКА. В активе «быков» прежде не было ни одного выигранного Кубка России: в 2014 году они по пенальти уступили «Ростову». ЦСКА же не выигрывал кубок с 2013 года, а последний раз в финале был в 2016 году, проиграв «Зениту». Итак, два достойных соперника, который сходились в этом сезоне уже четырежды (!) в очных встречах на разных уровнях: кто же победит и поднимет над головой этот трофей?

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Краснодар

Давайте вспомним, какой путь прошли «быки» на пути к своему второму кубковому финалу, тем более что формат Кубка в этом сезоне был очень сложным в глазах рядового болельщика. «Краснодар» начал выступления в групповом этапе Пути РПЛ, выиграв свою группу: четыре победы, одна ничья (формально с «Локомотивом», которому он проиграл по пенальти) и одно поражение (от «Пари НН»). Отметим, и занявший 2-е место «Локомотив», и занявший 3-е место «Пари НН» продолжили своё участие в Кубке России: без плей-офф остались «Химки», которых ждало в этом году ещё одно ЧП в виде вылета из РПЛ.

В четвертьфинале Пути РПЛ «Краснодар» попал на… ЦСКА. Нет, это не ошибка, просто формула турнира оказалась таковой, что проигравший в Пути РПЛ получал второй шанс в так называемой сетке Пути Регионов. Нетрудно догадаться, что в Путь Регионов попали «быки», проигравшие в первом матче 0:3: победа в ответном матче 1:0 ничего им не дала, кроме продолжения борьбы в Пути Регионов. А там «быков» ждали совсем другие противники, коих было ещё больше, чем в Пути РПЛ.

В той сетке они со счётом 3:0 выбили «Ахмат», играя во втором этапе четвертьфинала Пути Регионов (в первом этапе играли четыре команды, вышедшие с 3-го места из групп в плей-офф, и ещё четыре команды, прошедшие многоэтапный «кубковый» региональный отбор). В полуфинале, который опять состоял из двух частей, «Краснодару» удалось два раза подряд победить по пенальти: сначала был повержен «Ростов» (1:1 в основное время), а потом и «Крылья Советов» (2:2 в основное время). Региональный финал тоже включал два этапа. В первом матче против главной сенсации кубка по имени «Акрон» состоялась третья серия пенальти для «быков»: за 90 минут счет в матче так и не был открыт, но краснодарцы сумели там победить главное открытие турнира. А во втором матче был обыгран «Урал» со счётом 2:1, что открыло дорогу в финал.

Долгий и трудный путь получился у «Краснодара»: им пришлось обыграть больше команд, чтобы пройти в финал, причём три раза дело доходило до футбольной лотереи под названием «серия послематчевых пенальти». Однако в такой лотерее нервы у подопечных Владимира Илича оказались сверхпрочными, что позволяет говорить о сильных морально-волевых качествах команды. В чемпионате РПЛ клуб занял 6-е место, однако результат сегодняшнего матча может дать игрокам шанс искупить вину за все неудачи, которые они потерпели в сезоне.

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ЦСКА

А теперь обратим внимание на армейский клуб и окинем взглядом пройденный им путь к первому с 2016 года финалу Кубка России. В групповом этапе ЦСКА заняли 2-е место, выйдя в плей-офф Пути РПЛ: они пропустили вперёд «Урал», и виной тому стали сенсационный проигрыш московскому «Торпедо» 0:1 и поражение по пенальти от «Урала» (формально записано как ничья). Впрочем, все эти три команды борьбу в кубке продолжили, в отличие от «Сочи».

Как уже можно догадаться, ЦСКА прошёл к финалу через Путь РПЛ. В четвертьфинальном противостоянии против будущего соперника по финалу (какая ирония!) «армейцы» выиграли с общим счётом 3:1, выиграв в первой встрече 3:0 и позволив себе проиграть с минимальным счётом. В полуфинале Пути РПЛ их ждали «Крылья Советов»: первая напряжённая встреча завершилась со счётом 2:2, в то время как в ответном матче только неожиданный автогол «Крыльев» в концовке встречи позволил ЦСКА выйти в финал Пути РПЛ. Там, в свою очередь, их ждал «Урал»: в первом матче была зафиксирована ничья 1:1, а в ответном матче армейцы победили 2:1, хотя исход матча мог повернуться совсем в другую сторону.

Теперь команде Владимира Федотова, ставшей серебряным призёром чемпионата России, для закрепления успеха нужно взять кубок, чтобы доказать, что у них есть потенциал побеждать любых противников. Тем более что им противостоит не чемпион России, который вообще свалился в Путь регионов и вылетел на втором этапе четвертьфинала.

Прогноз

Итак, команда Владимира Ивича против команды Владимира Федотова в финале Кубка России. Если вспомнить, что обе команды сходились друг против друга ещё и в РПЛ, то таким образом получается, что они сыграют свою пятую за сезон очную встречу. В чемпионате России ЦСКА дома разнёс «быков» 4:1, а в гостях за тур до конца чемпионата сыграл вничью 0:0, из-за чего вынужден был отложить вопрос о серебряных медалях на последнюю встречу против «Ростова». Но в финале Кубка России результаты предыдущих очных встреч играют лишь второстепенную роль, они больше помогают командам морально настроиться на победу. А важна больше сама игра, которую показывали в предыдущих матчах. Важно исправить ошибки, которые были у «быков» и у «армейцев».

Букмекерская контора BetBoom представляет ставки на финал Кубка России. Начнём, по сложившейся традиции, с исходов матча в основное время. На победу «Краснодара» по истечении 90 минут предлагается коэффициент 3.92, на ничью в основное время и выявление победителя в условных овертайме и серии пенальти коэффициент составляет 3.61, а на победу ЦСКА в основное время кэф идёт в районе отметки 2. Коэффициенты выше обычного, поскольку ставки здесь самые высокие. Если обратиться к кэфам на двойные исходы, то вероятность того, что победителя выявят за 90 минут, вполне высока (кэф 1.28), а в том, что за 90 минут это не удастся сделать «Краснодару», букмекеры почти не сомневаются (1.24 на ничью или победу ЦСКА). Ну а если поставить вопрос ребром, то фаворитом всего матча в целом видится именно ЦСКА (кэф 1.47 на его победу в Кубке против 2.55 на триумф «Краснодара»).

Теперь обратимся к тоталам на этот матч. Отметка больше 2.5 с почти одинаковой вероятностью может быть как пройдена (больше 2.5 с кэфом 1.89), так и не пройдена (меньше 2.5 с кэфом 1.98). Тотал этот пробивался обеими командами на разных этапах Кубка (пробивался у «Краснодара» в игре с «Крыльями» и «Уралом», был у ЦСКА с тем же «Краснодаром» и с «Уралом»), было всё это и в РПЛ относительно не так давно. С учётом того, что на кону стоит трофей, можно предполагать, что команды могут не рискнуть играть в открытый футбол. В любом случае поставить на больше 1.5 (коэффициент 1.29) имеет смысл, а вот узреть что-нибудь меньше этой отметки (кэф 3.86) кажется маловероятным. Впрочем, и ставить на чрезмерное голевое пиршество (больше 3.5 с кэфом 3.12) тоже не стоит торопиться. Хотя голы в исполнении обеих команд мы точно должны увидеть (1.69 на то, что забьют обе, против 2.07).

Немножко о тотале команд. Если говорить о тотале «Краснодара», то букмекеры отдают предпочтение на то, что один гол команда точно забьёт (больше 0.5 с кэфом 1.4), но вряд ли армейская оборона позволит себе пропустить второй (больше 1.25 с кэфом 2.45 или больше 1.5 с кэфом 3 – судите сами). Ну а если обратиться к тоталу ЦСКА, то от команды можно ждать как и двух голов (тотал больше 1.5 с кэфом 1.88), так и от силы одного гола (меньше 1.5 с кэфом 1.86). Атакующий потенциал ЦСКА позволяет им пробить любой разумный персональный тотал. Ожидаемая фора в этом матче – либо фора хозяев (+0.5) с кэфом 1.87, либо фора гостей (-0.5) с кэфом 2. При выборе нулевой форы разница в кэфах становится ещё больше: 2.81 на такую фору у «Краснодара» против 1.48 на такую фору у ЦСКА.

Рекомендуемая ставка: обе забьют – да (1.69)

Сложно принимать взвешенное решение о ставках на матч, который является последним в этом сезоне и в котором определяется обладатель национального Кубка. Тем более что если обе команды не были в финалах долгие годы. Тотал в этом матче может быть каким угодно: возможно, что команды напоследок решат поиграть в открытый футбол, а может быть, и вовсе не захотят рисковать. Но забить смогут точно обе.

Никто не захочет сдаваться до последней секунды и на выявление победителя уйдёт больше, чем просто 90 минут игрового времени плюс компенсированное. ЦСКА обладает более высоким классом, лучшим подбором игроков… Но «Краснодар» обладает тоже отличным игроками и поставленной командной игрой. «Быкам» пришлось выбить куда больше команд из Кубка, нежели ЦСКА. Ну а «армейцы» много лет в финал не выходили (что уж говорить о победах). Поэтому трудно делать выбор между кем-то из них. Просто давайте посмотрим этот матч.

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Где смотреть матч Краснодар – ЦСКА