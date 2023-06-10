10 июня пройдет финал Лиги чемпионов. За трофей сразятся «Манчестер Сити» из Англии и «Интер» из Италии. Игра пройдет в Стамбуле на поле Олимпийского стадиона Ататюрка. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен представитель Польши Шимон Марциняк. На счету рефери 10 матчей в текущем розыгрыше евросезона. В среднем за игру арбитр фиксирует 26 фолов и показывает 5 желтых карточек, дважды арбитр показал красную.

«Манчестер Сити» во второй раз за последние три сезона добрался до финала Лиги чемпионов. В 2021 году «горожане» проиграли «Челси». В том матче и в предстоящей встрече «Манчестер Сити» фаворит. Английский клуб ни разу в истории не побеждал в Лиге чемпионов. У миланского «Интера» 3 победы в турнире, всего 5 финалов. Последний раз черно-синие боролись за трофей в 2010 году. «Интер» обыграл «Баварию» 2:0. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Ранее команды не встречались на международной арене. Не было не только официальных встреч, но и товарищеских матчей.

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Рекомендованная ставка: победа «Манчестер Сити», ИТБ1,5 «Манчестер Сити», победа «Манчестер Сити» в первом тайме, гол «Интера».

Манчестер Сити

Последний матч «Манчестер Сити» провел 3 июня. «Горожане» обыграли «Манчестер Юнайтед» 2:1 в финале Кубка Англии, что позволило взять второй трофей в сезоне. Победу в Кубке «горожане» добавили к чемпионскому титулу АПЛ. В финале дубль оформил Илкай Гюндоган, первый мяч был забит уже на первой минуте встречи.

Результаты «Манчестер Сити» в пяти играх:

Кубок Англии, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 2:1;

АПЛ, «Брентфорд» — «Манчестер Сити» 1:0;

АПЛ, «Брайтон» — «Манчестер Сити» 1:1;

АПЛ, «Манчестер Сити» — «Челси» 1:0;

Лига чемпионов, «Манчестер Сити» — «Реал» 4:0.

Групповой этап турнира «горожане» прошли без поражений. В шести турах у команды четыре победы и две ничьи. Вничью завершились две гостевые встречи. Разница голов на групповой стадии 14:2. В плей-офф турнира подопечные Пепа Гвардиолы прошли «РБ Лейпциг», «Баварию» и «Реал». В трех гостевых встречах была ничья, а домашние матчи «горожане» выиграли с разницей как минимум в три гола. Разница голов 17:3.

Интересные статистические факты по игре «Манчестер Сити»:

Лучший бомбардир — Эрлинг Холанд 52 (12 ЛЧ); Хулиан Альварес 16 (3), Фил Фоден 15 (1), Рияд Марез 15 (3);

Лучший ассистент — Кевин Де Брюйне 29 (7), Рияд Марез 13 (2), Джек Грилиш 11 (1), Фил Фоден 9 (2), Эрлинг Холанд 9 (1);

Самый результативный игрок — Эрлинг Холанд 52+9, Кевин де Брюйне 10+29, Рияд Марез 15+13, Фил Фоден 15+9;

«Манчестер Сити» не проигрывает в турнире в 12 матчах: 7 побед, 5 ничьих;

В 5 последних победных матчах команда забивает минимум трижды;

«Манчестер Сити» не пропустил больше гола в текущем розыгрыше Лиги чемпионов;

В 8 матчах в статусе хозяев «Манчестер Сити» забивает первым;

«Манчестер Сити» забивает в 7 играх Лиги чемпионов.

Под вопросом участие в матче защитника Кайла Уокера. Футболист пропустил ряд тренировок из-за проблем со спиной.

Интер

Последний раз «Интер» играл 3 июня. Миланский клуб завершил чемпионат Италии гостевой победой 1:0 над «Торино». Автором единственного гола стал Марцело Брозович. В чемпионате Италии миланский клуб финишировал на третьем месте набрав на два очка больше чем «Милан» и на два балла меньше «Лацио». В финале Кубка Италии черно-синие были сильнее «Фиорентины» 2:1.

Результаты «Интера» в пяти последних встречах:

Серия А, «Торино» — «Интер» 0:1;

Серия А, «Интер» — «Аталанта» 3:2;

Кубок Италии, «Фиорентина» — «Интер» 1:2;

Серия А, «Наполи» — «Интер» 3:1;

Лига чемпионов, «Интер» — «Милан» 1:0.

На групповой стадии миланский клуб занял второе место, пропустив вперед «Баварию». «Интер» проиграл обе встречи немецкому клубу. В остальных четырех матчах три победы и ничья. Разница голов 10:7. В плей-офф турнира «Интер» прошел «Порту»: гостевая ничья и домашняя победа, «Бенфику» обыграл в гостях 2:0 и дома сыграл вничью 3:3. В полуфинале турнира черно-синие сыграли с «Миланом» и выиграли обе встречи. Общая разница голов в плей-офф 9:3.

Интересные статические факты по игре «Интера»:

Лучший бомбардир — Лаутаро Мартинес 27 (3 ЛЧ), Ромелу Лукаку 14 (3), Эдин Джеко 13 (4), Николо Барелла 9 (3);

Лучший ассистент — Лаутаро Мартинес 10 (3), Николо Барелла 8 (0), Федерико Димарко 8 (5), Хакан Чалханоглу 8 (2);

Самый результативный игрок — Лаутаро Мартинес 27+10, Ромелу Лукаку 14+7, Эдин Джеко 13+4, Николо Барелла 9+8;

«Интер» проиграл два матча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов;

В 7 из 8 матчах в турнире как минимум одна команда не забивает;

«Интер» выиграл 11 из 12 официальных матчей;

«Интер» победил в 7 из 8 гостевых матчах;

«Интер» забивает в 8 из 10 матчах в Лиге чемпионов;

«Интер» забивает в 9 выездных встречах;

Голевая серия миланского клуба 13 матчей;

«Интер» не играет вничью в 12 встречах.

Под вопросом появление на поле полузащитника Хоакина Корреа. К полноценным тренировкам приступил полузащитник Генрих Мхитарян. Продолжают набор формы Федерико Димарко и Милан Шкриньяр.

Коэффициенты букмекеров на финал Манчестер Сити — Интер

Команды проведут первый очный матч и сразу сыграют в финале Лиги чемпионов. «Горожане» являются фаворитом встречи. «Манчестер Сити» не проигрывает в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, стал чемпионом Англии и обладателем Кубка страны. У «горожан» всего одно поражение в 25 официальных матчах.

Коэффициенты на матч «Манчестер Сити» — «Интер» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Манчестер Сити» — 1,47;

Ничья — 4,74;

Победа «Интера» — 6,98;

ТБ2,5 — 1,80;

ТМ2,5 — 2,10;

ОЗ (да) — 1,89;

ОЗ (нет) — 1,91.

«Манчестер Сити» на пути к финалу прошел таких монстров Лиги чемпионов как «Баварию» и «Реал». «Горожане» уже обыграли главных соперников, но вот в игре с «Интером» может не хватить того, что принесло успех в плей-офф. «Манчестер Сити» умеет удивлять высоким прессингом. В полуфинале «Реал» ничего не смог сделать с высокой линией обороны МС и активными игроками центра поля. «Интер» обладает яркими исполнителями, которые умеют использовать свободное пространство и длинные передачи. После перехвата мяча у номинальных гостей будут шансы провести быструю атаку. Хороший первый пас у голкипера Андре Онаны, защитников Маттое Дармиана и Федерико Димарко. Перед «Интером» не стоит задача победы в турнире. Титул будет приятным дополнением, но и выход в финал уже большое достижение. От «Манчестер Сити» ждут трофея и это может оказать давление на команду. «Горожане» остаются фаворитами встречи, но вероятно они пропустят в финале. Для ставки на игру можно выбрать ИТБ0,5 «Интера» с коэффициентом 1,73 по линии букмекерской конторы BetBoom.

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Где смотреть матч Манчестер Сити – Интер