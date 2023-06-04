Где смотреть Краснодар – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 11 июня
В воскресенье, 11 июня, сыграют Краснодар и ЦСКА в финале ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Лужники».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Краснодар – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
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