Гендиректор Серии А: «У нас наивысший потенциал, мы десятилетиями были лучшими и сейчас возвращаемся. 4 чемпиона за 4 года – ни в одной топ-лиге такого нет»

Теги Интер Милан Ювентус серия А Италия бизнес Наполи Футбол

Генеральный директор Серии А уверен, что лига может стать лучшей в мире.

– Мы начали путь к тому, чтобы вернуть себе статус международных лидеров. Мы создаем более интересный продукт, работаем над его качеством. Эффективное время достигает 66%, еще 33% мы должны сделать более привлекательными. Например, с помощью камер, которые используются в кинематографе. Сегодня нужно бороться с Amazon и Netflix за свободное время зрителей.

– У Италии 3 клуба в финалах еврокубков. «Кальчо возвращается» – теперь это не просто слоган.

– Это не совпадение. Хороший продукт привлекает инвесторов. Фонды начали переговоры с нами, поскольку у нашей лиги самый высокий потенциал, ведь на протяжении десятилетий мы были лучшими.

Мы должны улучшить стадионы, но красота городов и их история уникальны.

К тому же за последние четыре года чемпионат выиграли четыре клуба («Ювентус», «Интер», «Милан» и «Наполи» – прим. Sports.ru) – ни в одной большой лиге такого нет.

Дело не только в чемпионате, но и в самой стране. Многие мечтают об Италии – не только о футболе, – сказал Луиджи Де Сиерво.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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33 комментария

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NeSt274
Ответ HI MARS
4 чемпиона за 4 года - не показатель силы лиги
Не показатель, но аргумент для нейтрального зрителя. Каждый матч имеет значение и влияет на общее положение дел. Всяко интереснее, чем обсуждать выиграет бавария 5-1 или 4-0
+23
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+23
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TaR
Все верно. Важно грамотно реализовать и развить потенциал.
+21
-1
+20
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Tydeus
Ответ HI MARS
4 чемпиона за 4 года - не показатель силы лиги
Он про силу и не говорит, а про маркетинговую привлекательность
+16
-1
+15
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Alex Legend
Для этого достаточно было просто придушить Ювентус санкциями. Отлично сработано, ничего не скажешь.
+3
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Ярополк Окаянный
Ответ vzi
Смотря что считать кормовой базой. Италия не бедная страна. Стадионы не мелкие, а старые. В этом проблема.
Италия не бедная, но и не супербогатая, и живёт в ней народу значительно меньше, чем в Англии и Германии.
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HI MARS
4 чемпиона за 4 года - не показатель силы лиги
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Il_Capitano
Проблема СериАла - старики у кормушки
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Ярик01
Ответ vzi
Смотря что считать кормовой базой. Италия не бедная страна. Стадионы не мелкие, а старые. В этом проблема.
Половина стадионов сериала это 11-25 тыс зрителей, совсем несерьёзно.
На фоне англичан стоимость билетов да и доходы в Италии заметно ниже
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Slavnov
Мне италия нравится почему-то,хотя редко смотрю,но если и смотрю,то именно серию А,англия,испания,германия,чего-то вообще не заходят
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vzi
Ответ Ярик01
Половина стадионов сериала это 11-25 тыс зрителей, совсем несерьёзно. На фоне англичан стоимость билетов да и доходы в Италии заметно ниже
Билеты да.
В Италии 8 команд стадионы меньше 30 тыс, в Англии 4.
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vzi
Ответ Ярополк Окаянный
Италия не бедная, но и не супербогатая, и живёт в ней народу значительно меньше, чем в Англии и Германии.
60 млн против 67 млн в Британии - не значительно.
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vzi
Ответ Ярик01
Интрига хорошая, доходы и кормовая база низкая, да и стадионы мелкие
Смотря что считать кормовой базой. Италия не бедная страна.

Стадионы не мелкие, а старые. В этом проблема.
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Валерий Рытов
Ответ NeSt274
Не показатель, но аргумент для нейтрального зрителя. Каждый матч имеет значение и влияет на общее положение дел. Всяко интереснее, чем обсуждать выиграет бавария 5-1 или 4-0
Нейтральный зритель уже смотрит АПЛ)
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Дмитрий Кожевин
Ответ TaR
Все верно. Важно грамотно реализовать и развить потенциал.
Еще и клубам бы не разбазарить активы , а то лидеры все время в сторону мешков и гегемонов поглядывают , да делаврентисы дуру гонят десятилетиями , да аньели свистят , да Миланцы Мальдини увольняют , и моур в опале и т.д. Одним словом - от счастья бы не обосраться
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М-У-С Л-И-М
Наверное в следуем чемпионат выиграют Рома и будет пять чемпионов за пять лет))) желаю этого Моуриньо
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Vitalij berko
Серия а самая интригующая , за чемпионатом интересно наблюдать . За последние годы стала забивной и конкурентноспособной ( к сожалению не нынешний ювентус).И тот факт что еврофиналы с итальянцами о чем то и говорит.
В субботу буду болеть за интер( редкий случай).
ЮВЕНТУС СИЛА
АЛЛЕГРИ РЕДИСКА
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buFFon
всё верно чешет, только кровь из носу стадионы новые нужны, всем практически..
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Ilya_Panchenko
Чемпионат однозначно интереснее Испанского
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Валерий Рытов
Такое ощущение, будто интервью сам себе давал.
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Спартак Уокер
Чемпионат Италии и правда интересен
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ta-tosha
По смотрибельности и уровню - он дело говорит. Этот сезон так себе, прошлых три было смотреть куда интереснее ватоката ЛаЛиги
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Кирилл Павлюченко
"Выдаёт желаемое за действительное." Пусть лучше прокомментирует, как последний клуб АПЛ получает больше, чем обладатель Скудетто?!
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Кирилл Павлюченко
Ответ Il_Capitano
Проблема СериАла - старики у кормушки
Вот эти стариканы и отодвинули Старую Синьору подальше от Скудетто.
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Almaz KENZHEBEKOV
эх стадионов бы современных по больше
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StarsAndArrows
Стадионы подшаманить и вообще все шикарно будет,трансляции вполне нормальные,лично у меня после АПЛ по просмотрам идёт серия А(кроме Юве,футбол Алегри отвратителен),с большим отрывом от остальных чемпионатов,где смотрибельны только топ матчи)
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