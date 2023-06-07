Гендиректор Серии А: «У нас наивысший потенциал, мы десятилетиями были лучшими и сейчас возвращаемся. 4 чемпиона за 4 года – ни в одной топ-лиге такого нет»

Генеральный директор Серии А уверен, что лига может стать лучшей в мире.

– Мы начали путь к тому, чтобы вернуть себе статус международных лидеров. Мы создаем более интересный продукт, работаем над его качеством. Эффективное время достигает 66%, еще 33% мы должны сделать более привлекательными. Например, с помощью камер, которые используются в кинематографе. Сегодня нужно бороться с Amazon и Netflix за свободное время зрителей.

– У Италии 3 клуба в финалах еврокубков. «Кальчо возвращается» – теперь это не просто слоган.

– Это не совпадение. Хороший продукт привлекает инвесторов. Фонды начали переговоры с нами, поскольку у нашей лиги самый высокий потенциал, ведь на протяжении десятилетий мы были лучшими.

Мы должны улучшить стадионы, но красота городов и их история уникальны.

К тому же за последние четыре года чемпионат выиграли четыре клуба (« », « », « » и « » – прим. Sports.ru) – ни в одной большой лиге такого нет.

Дело не только в чемпионате, но и в самой стране. Многие мечтают об Италии – не только о футболе, – сказал Луиджи Де Сиерво.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?