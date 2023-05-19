Жирков о Кокорине: «Чемпионат Кипра не слабый. Шанс вернуться в «Фиорентину» есть»

Теги Юрий Жирков Фиорентина серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Матч ТВ Футбол

Юрий Жирков считает, что Александр Кокорин может вернуться в «Фиорентину».

Ранее Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона‑2022/23.

«Молодец, поздравляю его. Слабый чемпионат? Когда мы играли в еврокубках с кипрскими командами, они смотрелись достойно.

Не скажу, что там слабый чемпионат. Возвращение в «Фиорентину»? Не в курсе его контрактных дел, но шанс есть», – сказал бывший игрок сборной России и «Зенита».

В этом сезоне 32‑летний форвард провел за «Арис» 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 ассистов. Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине».

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10 комментариев

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Wayne Gretzky 99
Вернуться может, это безусловно. Но есть нюанс.
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Andrey Andreev
А вернётся максимум в Химки
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stason79
Жирков как-будто все время спит...
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Сергей
Благодаря кокорину влахович теперь играет в Ювентусе, сейчас он вернётся и Кабрал начнет забывать пачками за фиалок.
+1
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Batt Monner
Глядя на Йовича вчера, реально скучал по Кокорину
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Николай Козлов
По Рафаэлю с Ботичелли заскучал.
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Dooomer
1. "...Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра..."
2. "...Не скажу, что там слабый чемпионат..."
Юра, ну тут же явное противоречие
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