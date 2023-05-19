Жирков о Кокорине: «Чемпионат Кипра не слабый. Шанс вернуться в «Фиорентину» есть»

Юрий Жирков считает, что Александр Кокорин может вернуться в «Фиорентину».

Ранее Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона‑2022/23.

«Молодец, поздравляю его. Слабый чемпионат? Когда мы играли в еврокубках с кипрскими командами, они смотрелись достойно.

Не скажу, что там слабый чемпионат. Возвращение в «Фиорентину»? Не в курсе его контрактных дел, но шанс есть», – сказал бывший игрок сборной России и «Зенита».

В этом сезоне 32‑летний форвард провел за «Арис» 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 ассистов. Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине».