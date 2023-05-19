Агент Александра Кокорина заявил, что форвард начнет летние сборы с «Фиорентиной».

В нынешнем сезоне Кокорин выступал за кипрский « » на правах аренды.

«У Саши сейчас будет отдых. Потом он вернется в расположение «Фиорентины» и приступит к сборам с командой», – сказал агент игрока Тимофей Бердышев.

У Кокорина 13 голов в 27 матчах чемпионата Кипра. Его признали лучшим игроком сезона в лиге.

Подробно с показателями 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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