Агент Кокорина: «Саша вернется в «Фиорентину» и приступит к сборам с командой»

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Агент Александра Кокорина заявил, что форвард начнет летние сборы с «Фиорентиной».

В нынешнем сезоне Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды.

«У Саши сейчас будет отдых. Потом он вернется в расположение «Фиорентины» и приступит к сборам с командой», – сказал агент игрока Тимофей Бердышев.

У Кокорина 13 голов в 27 матчах чемпионата Кипра. Его признали лучшим игроком сезона в лиге.

Подробно с показателями 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев

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Oleg Olegov
Надеюсь, к финалу Лиги Конференций успеет вернуться. Без Саши чудом Базель прошли.
+85
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vzi
Звучит как угроза.
+77
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Павел павел
у Саши сейчас будет отдых
таак а что он тогда на Кипре делал?)
+43
-2
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Tiestorzn17
Угрожает ведь еще!
Люди только заиграли, в финал еврочашки вышли и тут на тебе - Кокорин.
+21
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Пользователь заблокирован
Из Флоренции на Кипр и обратно, ещё и платят, сказка
+13
0
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Кокич
Ответ Oleg Olegov
Надеюсь, к финалу Лиги Конференций успеет вернуться. Без Саши чудом Базель прошли.
Увы, не заявлен.
Ну, так это они сами виноваты.
+12
-2
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Добрый Ретроград
Ответ mr kovalsky
Если фиалки выиграют лк, Сашке достанется медаль?
- Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.
+5
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Павел Варламов
Продлевать Сашу однозначно надо, думаю все от этого выиграют
+6
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Мукунку хороший
Флоренцию затопило от слёз фанатов)
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Родион Черепашкин
Папа возвращается! Фиалки, готовьте стулья, у оппонентов шансов не будет!
+4
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Тюменец
Может в финале дадут сыграть? Хотя бы на барабане на трибуне?
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Иван Иванов
Рубину как раз нужен нападающий для рпл. Дзюба+ Кокорин - было бы интересно.
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Dmitry Orlov
Ответ Павел павел
у Саши сейчас будет отдых таак а что он тогда на Кипре делал?)
Тяжёлым трудом занимался.
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Иван Шуткин
Опять начнём считать количество передач в маиче с участием Кокорина)
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damondiamond
вряд ли ему откроют дверь в тренировочный комплекс во Флоренции
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Spaten
Как взять европейский кубок, загорая на Кипре!
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Roman_53
Ответ Иван Шуткин
Опять начнём считать количество передач в маиче с участием Кокорина)
количество вздохов, морганий глаз, шагов...
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Добрый Ретроград
Легенда. Он пугает, штоле, Кокориным?
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OnlyDendy
А если серьезно,то чего в Кипре не остаться? он там звезда, в следующем сезоне вообще в Еврокубках будут
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Dinamik1
Пусть возвращается в Динамо.Смолов уже вернулся.
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Andrey Yaroslavtsev
Коко-всемогущий
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Борис Лопатин
Потом в студии мячтв будет говорить что игралнавысочайшемуровне
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vdm23
еще один чёрный день в истории Фиорентины что этот дармоед-клещ вернётся бездельничать снова...
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Roman_53
Тимофей Бердышев-герой этой истории, просто сорвал куш и всё шито-крыто.
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Владислав Бондарчук
А массажист кокорина?
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