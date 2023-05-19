Агент Кокорина: «Саша вернется в «Фиорентину» и приступит к сборам с командой»
Агент Александра Кокорина заявил, что форвард начнет летние сборы с «Фиорентиной».
В нынешнем сезоне Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды.
«У Саши сейчас будет отдых. Потом он вернется в расположение «Фиорентины» и приступит к сборам с командой», – сказал агент игрока Тимофей Бердышев.
У Кокорина 13 голов в 27 матчах чемпионата Кипра. Его признали лучшим игроком сезона в лиге.
Подробно с показателями 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
таак а что он тогда на Кипре делал?)
Люди только заиграли, в финал еврочашки вышли и тут на тебе - Кокорин.
Ну, так это они сами виноваты.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.