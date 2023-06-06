«Лучше слетать в Москву, чем играть в манеже в Красноярске. Будем готовиться – дальше видно будет». Защитник «Пари НН» Корнюшин о стыковых матчах

Теги премьер-лига Россия Первая лига Сергей Юран Енисей стадионы Пари НН Матч ТВ Даниил Корнюшин Родина Москва Футбол

Защитник «Пари НН» Даниил Корнюшин поделился ожиданиями от Фонбет Переходных матчей.

В стыковых матчах за право выступать в Мир РПЛ «Пари НН» сыграет против московской «Родины».

– Лучше слетать в Москву, чем играть в Красноярске [против «Енисея»] в манеже, для нас это положительный результат.

– О соперниках по стыкам уже думали, смотрели за ними?

– Мы не думали о стыках, надеялись, что у нас будет положительный результат.

– Стоит опасаться стыков? Многим кажется, что «Пари НН» не о чем переживать.

– Когда кажется, креститься надо. Будем готовиться, а дальше видно будет.

– «Пари НН» неплохо проводит вторую часть сезона. Что привнес Юран в команду?

– Голы забиваем, а сзади ноль. Это самый большой плюс.

– Была информация, что в клубе планируют усилить фланги защиты. Как на это реагируешь?

– Много слухов, в начале нового сезона будет видно, – сказал Корнюшин.

Первый матч «Пари НН» и «Родины» пройдет 7 июня в Москве. Ответная встреча в Нижнем Новгороде состоится 10 июня.

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9 комментариев

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Мосгорсуд
Мистер очевидность)) И быть богатым но здоровым))
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Redmurza
Ответ Тиджани Бабангида
Неужели есть причина играть в манеже ???
Замена газона на основном стадионе.
Чем плох манеж никто так и не сказал, к слову, просто повторяют, как петрушки)
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Ярик01
Ответ </c/>
играть нужно в Красноярске, переносы дело слабых...
Играть надо на стадионе, что соответствует требованиям РФС к стадионам для стыков (по требованиям под РПЛ?)
Если ангар не соответствует, то там играть нельзя. Если соответствует, то можно.
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Тиджани Бабангида
Неужели есть причина играть в манеже ???
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Викт0р Степанович
"Лучше слетать в Москву, чем играть в Красноярске в манеже"

так вся лига думает
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играть нужно в Красноярске, переносы дело слабых...
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KOTOV71
Ответ Redmurza
Замена газона на основном стадионе. Чем плох манеж никто так и не сказал, к слову, просто повторяют, как петрушки)
Они наверняка думают,что Красноярск - это холод,медведи- волки на улицах, и лететь им с пересадкой в Москве, это же ого-го,как далеко! Эх жаль,что Хабаровск не в " вышке"!!)))))
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Ярик01
Ответ Redmurza
Замена газона на основном стадионе. Чем плох манеж никто так и не сказал, к слову, просто повторяют, как петрушки)
И зачем его менять сейчас, а не после стыков?
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Ответ Ярик01
Играть надо на стадионе, что соответствует требованиям РФС к стадионам для стыков (по требованиям под РПЛ?) Если ангар не соответствует, то там играть нельзя. Если соответствует, то можно.
глупо применять ко всем одинаковые правила в текущих условиях...
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