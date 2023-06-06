«Лучше слетать в Москву, чем играть в манеже в Красноярске. Будем готовиться – дальше видно будет». Защитник «Пари НН» Корнюшин о стыковых матчах

Защитник «Пари НН» Даниил Корнюшин поделился ожиданиями от Фонбет Переходных матчей.

В стыковых матчах за право выступать в Мир «Пари НН» сыграет против московской «Родины».

– Лучше слетать в Москву, чем играть в Красноярске [против « »] в манеже, для нас это положительный результат.

– О соперниках по стыкам уже думали, смотрели за ними?

– Мы не думали о стыках, надеялись, что у нас будет положительный результат.

– Стоит опасаться стыков? Многим кажется, что « » не о чем переживать.

– Когда кажется, креститься надо. Будем готовиться, а дальше видно будет.

– «Пари НН» неплохо проводит вторую часть сезона. Что привнес Юран в команду?

– Голы забиваем, а сзади ноль. Это самый большой плюс.

– Была информация, что в клубе планируют усилить фланги защиты. Как на это реагируешь?

– Много слухов, в начале нового сезона будет видно, – сказал .

Первый матч «Пари НН» и «Родины» пройдет 7 июня в Москве. Ответная встреча в Нижнем Новгороде состоится 10 июня.

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