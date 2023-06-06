«Лучше слетать в Москву, чем играть в манеже в Красноярске. Будем готовиться – дальше видно будет». Защитник «Пари НН» Корнюшин о стыковых матчах
Защитник «Пари НН» Даниил Корнюшин поделился ожиданиями от Фонбет Переходных матчей.
В стыковых матчах за право выступать в Мир РПЛ «Пари НН» сыграет против московской «Родины».
– Лучше слетать в Москву, чем играть в Красноярске [против «Енисея»] в манеже, для нас это положительный результат.
– О соперниках по стыкам уже думали, смотрели за ними?
– Мы не думали о стыках, надеялись, что у нас будет положительный результат.
– Стоит опасаться стыков? Многим кажется, что «Пари НН» не о чем переживать.
– Когда кажется, креститься надо. Будем готовиться, а дальше видно будет.
– «Пари НН» неплохо проводит вторую часть сезона. Что привнес Юран в команду?
– Голы забиваем, а сзади ноль. Это самый большой плюс.
– Была информация, что в клубе планируют усилить фланги защиты. Как на это реагируешь?
– Много слухов, в начале нового сезона будет видно, – сказал Корнюшин.
Первый матч «Пари НН» и «Родины» пройдет 7 июня в Москве. Ответная встреча в Нижнем Новгороде состоится 10 июня.
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Чем плох манеж никто так и не сказал, к слову, просто повторяют, как петрушки)
Если ангар не соответствует, то там играть нельзя. Если соответствует, то можно.
так вся лига думает