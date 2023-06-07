Тренер «Енисея» о жаре в Красноярске: «Манеж готов принять стыковой матч с «Факелом». Установлены кондиционеры, температура будет +19»

Алексей Ивахов сообщил, что «Енисей» сыграет с «Факелом» в манеже.

Команды проведут первый стыковой матч за право выступать в Мир в следующем сезоне. Сегодня в Красноярске ожидается +33 °C.

«Наш манеж готов принять стыковые матчи. Жара не помешает, у нас установлены кондиционеры. Температура внутри манежа будет +19 °C. Никакой угрозы проведению матча нет», – сказал главный тренер « ».

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