Тренер «Енисея» о жаре в Красноярске: «Манеж готов принять стыковой матч с «Факелом». Установлены кондиционеры, температура будет +19»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Енисей Факел Алексей Ивахов Футбол-арена Енисей Футбол

Алексей Ивахов сообщил, что «Енисей» сыграет с «Факелом» в манеже.

Команды проведут первый стыковой матч за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне. Сегодня в Красноярске ожидается +33 °C.

«Наш манеж готов принять стыковые матчи. Жара не помешает, у нас установлены кондиционеры. Температура внутри манежа будет +19 °C. Никакой угрозы проведению матча нет», – сказал главный тренер «Енисея».

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5 комментариев

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Uef@
Манеж хорош тем, что там тепло в мороз и не жарко, когда на улице пекло. Ну и удобный для болельщиков, учитывая близость к полю и отличный обзор. Единственный минус - вместимость.
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Ответ Uef@
Манеж хорош тем, что там тепло в мороз и не жарко, когда на улице пекло. Ну и удобный для болельщиков, учитывая близость к полю и отличный обзор. Единственный минус - вместимость.
Главный минус - что москвичам далеко на выезды ездить.
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Олег М
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Главный минус - что москвичам далеко на выезды ездить.
😁😁😁 Им это не нравится. Поэтому никто не хочет СКА-Хабаровск в высшей лиги😁
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Жара, блин. Скажем, в Краснодаре в прошлом году в это время было +38 в тени.
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Ответ Олег М
😁😁😁 Им это не нравится. Поэтому никто не хочет СКА-Хабаровск в высшей лиги😁
Как в своё время ныли про Луч тоже.
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