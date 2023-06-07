«Интер» намерен продлить с Индзаги контракт до 2025 года и повысить тренеру зарплату

«Интер» намерен продлить контракт с Симоне Индзаги.

По данным La Gazzetta dello Sport, руководство единодушно считает, что главный тренер очень хорошо проявил себя. Ожидается, что контракт с ним будет продлен до 2025 года, и произойдет это в течение месяца. Зарплата 47-летнего специалиста вырастет.

На данный момент переговоров нет, поскольку клуб готовится к финалу Лиги чемпионов, но после него начнется соответствующая работа.

Симоне Индзаги выиграл 7-й трофей в карьере тренера. У него 3 Кубка и 4 Суперкубка Италии

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