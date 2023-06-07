«Интер» намерен продлить с Индзаги контракт до 2025 года и повысить тренеру зарплату

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Футбол

«Интер» намерен продлить контракт с Симоне Индзаги.

По данным La Gazzetta dello Sport, руководство единодушно считает, что главный тренер очень хорошо проявил себя. Ожидается, что контракт с ним будет продлен до 2025 года, и произойдет это в течение месяца. Зарплата 47-летнего специалиста вырастет.

На данный момент переговоров нет, поскольку клуб готовится к финалу Лиги чемпионов, но после него начнется соответствующая работа.

Симоне Индзаги выиграл 7-й трофей в карьере тренера. У него 3 Кубка и 4 Суперкубка Италии

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3 комментария

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Сижу на факсах Барселоны
Индзаги монстр вне зависимости от результата финала ЛЧ, блестящий сезон Интера
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John Gotti
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Индзаги монстр вне зависимости от результата финала ЛЧ, блестящий сезон Интера
Ну, не надо переоценивать. 12 поражений в СериАле, немного портят картину. Конечно, мы все ему простим, если выиграет ЛЧ
+4
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John Gotti
Верим, Симоне!
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