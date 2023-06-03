Симоне Индзаги: «Ман Сити» невероятно силен, но «Интер» уверен в себе. Победа в ЛЧ – наша мечта»
Симоне Индзаги после победы «Интера» над «Торино» (1:0) высказался о финале Лиги чемпионов.
«Нас ждет 57-й матч за сезон. Мы получили шанс принять в нем участие благодаря предыдущим 56. Это произошло благодаря победам, а также тому, что мы учились на поражениях. Сегодня я хотел победить, потому что мы в долгу перед фанатами и нашим клубом. Мы также хотели улучшить свое положение в таблице, у нас 8 побед за 9 последних туров.
Победы и трофеи вселяют уверенность. За последние два с половиной месяца мы совершили невероятное и исправили ситуацию в Серии А. Еще в феврале мы были далеки от Лиги чемпионов – это для «Интера» непозволительно.
У нас есть большая мечта о победе в Лиге чемпионов, и мы едем на финал с целью показать свой максимум в матче против невероятно сильной команды.
Мы должны вместе терпеть и играть так, чтобы лишить «Манчестер Сити» мяча, сбалансированно атаковать. Это серьезный вызов, мы с нетерпением ждем этот матч.
Нас ждет 57-й матч за сезон, и мы подходим к нему с большой уверенностью в себе», – сказал главный тренер «Интера» в эфире DAZN.
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И Индзаги в больших матчах редко делал на него ставку.
В матчах с той же Баварией, Барселоной и Наполи этот элемент игры Миланцы использовали очень редко и в основном ситуативно.
Интеру чаще проще откатиться назад и играть вторым номером в таких матчах .
Против Сити и команды с намного более поставленным прессингом проваливались и Сити стабильно мог выходить из под такого давления.
Сильно сомневаюсь, что , вдруг, не с того ни с сего ,Индзаги включит в этом матче высокий прессинг с большим количеством игроков на чужой половине и , тем самым, подвергнет свою команду огромному риску
Не хотелось бы видеть откровенный автобус с первых минут от Интера. Может Индзаги, что и придумает в плане противодействия Сити и обойдется без откровенной парковки у своих ворот