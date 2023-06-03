Симоне Индзаги: «Ман Сити» невероятно силен, но «Интер» уверен в себе. Победа в ЛЧ – наша мечта»

Теги Интер Торино Симоне Индзаги Манчестер Сити серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Симоне Индзаги после победы «Интера» над «Торино» (1:0) высказался о финале Лиги чемпионов.

«Нас ждет 57-й матч за сезон. Мы получили шанс принять в нем участие благодаря предыдущим 56. Это произошло благодаря победам, а также тому, что мы учились на поражениях. Сегодня я хотел победить, потому что мы в долгу перед фанатами и нашим клубом. Мы также хотели улучшить свое положение в таблице, у нас 8 побед за 9 последних туров.

Победы и трофеи вселяют уверенность. За последние два с половиной месяца мы совершили невероятное и исправили ситуацию в Серии А. Еще в феврале мы были далеки от Лиги чемпионов – это для «Интера» непозволительно.

У нас есть большая мечта о победе в Лиге чемпионов, и мы едем на финал с целью показать свой максимум в матче против невероятно сильной команды.

Мы должны вместе терпеть и играть так, чтобы лишить «Манчестер Сити» мяча, сбалансированно атаковать. Это серьезный вызов, мы с нетерпением ждем этот матч.

Нас ждет 57-й матч за сезон, и мы подходим к нему с большой уверенностью в себе», – сказал главный тренер «Интера» в эфире DAZN.

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22 комментария

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#SharkTeam
Нефтепромышленник Моратти вкинул 1,5 лярда евро на трансферы Интеру пока еще не было всех этих ваших ффп. А его глоры прям как некоторые ливерпульские матчасть не знают, а набрасывают на Сити
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rigobersong
Джеко может зарешать:) Один Манчестерский помню дважды продырявил когда 6-1 было:))
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Coodesnik
Надеюсь Интер возьмет эту ЛЧ!)
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Леван Мкртчян
Насчет "лишить Сити мяча" ,вероятно,Индзаги лукавит. Будут терпеть и ловить МС на контратаках.Даже с сырой Барселоной , образца начала сезона, Интер играл ярковыраженным вторым номером, а тут Сити на подъеме напротив
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Joey Ramone
Индзаги уже добился невозможного. Без денег и с таким составом в начале сезона никто и не мечтал даже о плове в ЛЧ. Самый эффективный тренер Европы в этом году. Удачи в финале.
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Artur Smith
Ответ #SharkTeam
Нефтепромышленник Моратти вкинул 1,5 лярда евро на трансферы Интеру пока еще не было всех этих ваших ффп. А его глоры прям как некоторые ливерпульские матчасть не знают, а набрасывают на Сити
За 10 лет? Сити столько тратит за 3-4 сезона
+4
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Coodesnik
Ответ Артур Мкртычян
так и останется мечтой
Согласна. Победа Пепа в ЛЧ с МанСити ,так и останется мечтой.
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darby crash
Ответ Артур Мкртычян
не хотите признать статус клуба, за который топить собираетесь? ну можете дальше обманывать себя. уже недолго осталось
Вы похоже неудачник по жизни, который всё, что и может, так это сидеть в интернете и писать гадости. Что вам лично, сделал такого плохого футбольный клуб Интер из Милана, что вы о нём такое пишете?
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Леван Мкртчян
Ответ Alxx3xx
Прессинговать нужно и лишать пространства. Только это может помочь против Сити. Но есть и опасность пропустить быструю атаку, заброс на Холана. Надеюсь, Сити справится.
Именно прессинг у Интера далеко не лучший в Европе, если быть честным до конца.
И Индзаги в больших матчах редко делал на него ставку.
В матчах с той же Баварией, Барселоной и Наполи этот элемент игры Миланцы использовали очень редко и в основном ситуативно.
Интеру чаще проще откатиться назад и играть вторым номером в таких матчах .
Против Сити и команды с намного более поставленным прессингом проваливались и Сити стабильно мог выходить из под такого давления.
Сильно сомневаюсь, что , вдруг, не с того ни с сего ,Индзаги включит в этом матче высокий прессинг с большим количеством игроков на чужой половине и , тем самым, подвергнет свою команду огромному риску
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Alxx3xx
Ответ Леван Мкртчян
Именно прессинг у Интера далеко не лучший в Европе, если быть честным до конца. И Индзаги в больших матчах редко делал на него ставку. В матчах с той же Баварией, Барселоной и Наполи этот элемент игры Миланцы использовали очень редко и в основном ситуативно. Интеру чаще проще откатиться назад и играть вторым номером в таких матчах . Против Сити и команды с намного более поставленным прессингом проваливались и Сити стабильно мог выходить из под такого давления. Сильно сомневаюсь, что , вдруг, не с того ни с сего ,Индзаги включит в этом матче высокий прессинг с большим количеством игроков на чужой половине и , тем самым, подвергнет свою команду огромному риску
Ну тогда ждём автобус.
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Леван Мкртчян
Ответ Alxx3xx
Ну тогда ждём автобус.
Ну посмотрим что будет)
Не хотелось бы видеть откровенный автобус с первых минут от Интера. Может Индзаги, что и придумает в плане противодействия Сити и обойдется без откровенной парковки у своих ворот
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