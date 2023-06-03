Симоне Индзаги: «Ман Сити» невероятно силен, но «Интер» уверен в себе. Победа в ЛЧ – наша мечта»

Симоне Индзаги после победы «Интера» над «Торино» (1:0) высказался о финале Лиги чемпионов.

«Нас ждет 57-й матч за сезон. Мы получили шанс принять в нем участие благодаря предыдущим 56. Это произошло благодаря победам, а также тому, что мы учились на поражениях. Сегодня я хотел победить, потому что мы в долгу перед фанатами и нашим клубом. Мы также хотели улучшить свое положение в таблице, у нас 8 побед за 9 последних туров.

Победы и трофеи вселяют уверенность. За последние два с половиной месяца мы совершили невероятное и исправили ситуацию в Серии А. Еще в феврале мы были далеки от Лиги чемпионов – это для « » непозволительно.

У нас есть большая мечта о победе в чемпионов, и мы едем на финал с целью показать свой максимум в матче против невероятно сильной команды.

Мы должны вместе терпеть и играть так, чтобы лишить « » мяча, сбалансированно атаковать. Это серьезный вызов, мы с нетерпением ждем этот матч.

Нас ждет 57-й матч за сезон, и мы подходим к нему с большой уверенностью в себе», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы