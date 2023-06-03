«Интер» выиграл 11 из 12 матчей перед финалом ЛЧ против «Ман Сити»
«Интер» проиграл лишь один раз за последние 12 игр перед финалом Лиги чемпионов.
Команда Симоне Индзаги одолела «Торино» (1:0) в заключительном туре Серии А.
Начиная с 23 апреля «нерадзурри» одержали 11 побед в чемпионате и Кубке Италии, а также Лиге чемпионов. Единственное поражение – от «Наполи» (1:3) 21 мая.
Игра против «Манчестер Сити» пройдет 10 июня.
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