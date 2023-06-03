«Интер» выиграл 11 из 12 матчей перед финалом ЛЧ против «Ман Сити»

Теги Интер Торино Симоне Индзаги Манчестер Сити серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Интер» проиграл лишь один раз за последние 12 игр перед финалом Лиги чемпионов.

Команда Симоне Индзаги одолела «Торино» (1:0) в заключительном туре Серии А.

Начиная с 23 апреля «нерадзурри» одержали 11 побед в чемпионате и Кубке Италии, а также Лиге чемпионов. Единственное поражение – от «Наполи» (1:3) 21 мая.

Игра против «Манчестер Сити» пройдет 10 июня.

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23 комментария

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Palacio8
Интер накатил в концовке сезона, жаль борьба за скудо к этому времени закончилась.
+21
-2
+19
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Sanan1908
Будет сложно , но я буду верить до последнего 💙🖤
+18
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Эл Ку
Нас ждёт отличный финал!
+16
-2
+14
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John Gotti
Ответ Макс Кидалов
На самом деле все может быть, помню в финале лч ман сити Челси, я вообще не верил в победу Челси. У ман сити тогда была тоже идеальная игра, особенно помню как раскатали в полуфинале псж с Месси, мбаппе, неймаром как детей, псж ничего не могли делать как Реал на этихаде. Поэтому Интер может выграть, если с холодной головой рассуждать.
Мертвый Челси, на диком духе обыгрывал прймовую Баварию в финале , причем на Альянц арене. Интер, совсем не как тот Челси. Пусть и дальше недооценивают, это даже на руку.
+6
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+6
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Benner
Ответ Макс Кидалов
На самом деле все может быть, помню в финале лч ман сити Челси, я вообще не верил в победу Челси. У ман сити тогда была тоже идеальная игра, особенно помню как раскатали в полуфинале псж с Месси, мбаппе, неймаром как детей, псж ничего не могли делать как Реал на этихаде. Поэтому Интер может выграть, если с холодной головой рассуждать.
Че ты лепишь. Не было тогда Месси в ПСЖ
+7
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BZB
Всех интеристов с победой! Остался один матч, верим и надеемся на наш любимый клуб!
+5
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Павел Варламов
Если Интер выиграет финал то появится новое имя в мире футбола, Симоне Инзаги
+4
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Крыс Пол
Лукаку покажет Холанду, кто сейчас в футболе главный босс, а Симоне остановит Пепа.
+8
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NottinghamForest79
мощно
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Dghg Fghgg
Ответ Павел Варламов
Если Интер выиграет финал то появится новое имя в мире футбола, Симоне Инзаги
Да супер слова✊
+1
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manchester united
МЮ сегодня боролся, но не сумел победить, миланцы должны одолеть, Forza Inter!
+5
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Макс Кидалов
На самом деле все может быть, помню в финале лч ман сити Челси, я вообще не верил в победу Челси. У ман сити тогда была тоже идеальная игра, особенно помню как раскатали в полуфинале псж с Месси, мбаппе, неймаром как детей, псж ничего не могли делать как Реал на этихаде. Поэтому Интер может выграть, если с холодной головой рассуждать.
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Артур Мкртычян
сити вперёд. к треблу
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SHER KHAN
Ответ DolJun
надеюсь в финале лч победит футбол, а не кабинет ман сити)
Зря(((
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Артур Мкртычян
Ответ DolJun
надеюсь в финале лч победит футбол, а не кабинет ман сити)
надейся
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DolJun
Ответ Артур Мкртычян
надейся
а ничего другого не остается. иронично, но лукаку - последняя надежда футбола)
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Артур Мкртычян
Ответ DolJun
а ничего другого не остается. иронично, но лукаку - последняя надежда футбола)
сити это футбол. что бы ты там не думал.
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Артур Мкртычян
Ответ DolJun
а ничего другого не остается. иронично, но лукаку - последняя надежда футбола)
ты ведь понимаешь, что после победы сити над тобой ржать тут все будут. видимо вы не заморачиваетесь
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Артур Мкртычян
Ответ John Gotti
Мертвый Челси, на диком духе обыгрывал прймовую Баварию в финале , причем на Альянц арене. Интер, совсем не как тот Челси. Пусть и дальше недооценивают, это даже на руку.
да всегда шансы есть. Но сити намного сильнее. из этого списка Интера, даже не выделить никого. нет серьезных соперников. кого сити выносит, а кого Интер. скорости и мощь сити будут для Интера чем-то новым.
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Артур Мкртычян
Ответ John Gotti
Мертвый Челси, на диком духе обыгрывал прймовую Баварию в финале , причем на Альянц арене. Интер, совсем не как тот Челси. Пусть и дальше недооценивают, это даже на руку.
тот мертвый Челси все же проскакивал Барселону праймовую. в отличие от Интера.
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rigobersong
Игра двух прекрасных клубов:) Кто бы не выиграл победит прежде всего футбол:) А не кабинет из пригорода:)
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