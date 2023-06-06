Пеп Гвардиола: «Ман Сити» нужно выиграть ЛЧ, чтобы сделать решающий шаг как большому клубу. Но важнее всего возвращаться в финал снова и снова»
Пеп Гвардиола допустил, что ошибся с выбором состава на финал Лиги чемпионов в 2021 году.
«Горожане» уступили «Челси» со счетом 0:1. В этом сезоне они в решающем матче встретятся с «Интером».
«Это был такой же план на игру, как и на ближайшую субботу. Если я вам в частном порядке объясню причину, по которой я принял такое решение в тот момент, вы, возможно, скажете, что оно было оправданным. Но все просто: «Если я проигрываю – я неправ, если я выигрываю – я прав». В футболе с этим надо смириться.
Это была равная игра, во многих отношениях мы выглядели лучше соперника, но проиграли. Сделал бы я что-то иначе? Возможно, но это уже не имеет значения.
Нам надо принять, что если мы хотим сделать решающий шаг в качестве большого клуба, то мы должны победить в еврокубках. Мы должны выиграть Лигу чемпионов – и от этого никуда не деться. Но важнее всего далеко проходить каждый год, снова и снова.
Мы были в финале два года назад и теперь вернулись. Мы постараемся победить, но главное – снова вернуться сюда спустя несколько лет. Вот что отличает большой клуб: ежегодное попадание в Лигу чемпионов, борьба на финальных стадиях, завоевание трофея», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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Однозначно лучший. Второй требл закроет вопрос. Тем более с клубами двух самых сильных лиг.
Жди.
Да и один еврокубок некоторые середняки когда выигрывали так и не становились большими клубами
Отлетят за милую душу в 4-ый дивизион, а дело крайне серьёзное. Некоторые предлагают вовсе игнорировать матчи с МС.
Посмотрим ....
Как тогда обьяснить что Сити покупает Холланда за 300 лямов после трат на миллиард и это же нарушение ФФП