Пеп Гвардиола: «Ман Сити» нужно выиграть ЛЧ, чтобы сделать решающий шаг как большому клубу. Но важнее всего возвращаться в финал снова и снова»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола допустил, что ошибся с выбором состава на финал Лиги чемпионов в 2021 году.

«Горожане» уступили «Челси» со счетом 0:1. В этом сезоне они в решающем матче встретятся с «Интером».

«Это был такой же план на игру, как и на ближайшую субботу. Если я вам в частном порядке объясню причину, по которой я принял такое решение в тот момент, вы, возможно, скажете, что оно было оправданным. Но все просто: «Если я проигрываю – я неправ, если я выигрываю – я прав». В футболе с этим надо смириться.

Это была равная игра, во многих отношениях мы выглядели лучше соперника, но проиграли. Сделал бы я что-то иначе? Возможно, но это уже не имеет значения.

Нам надо принять, что если мы хотим сделать решающий шаг в качестве большого клуба, то мы должны победить в еврокубках. Мы должны выиграть Лигу чемпионов – и от этого никуда не деться. Но важнее всего далеко проходить каждый год, снова и снова.

Мы были в финале два года назад и теперь вернулись. Мы постараемся победить, но главное – снова вернуться сюда спустя несколько лет. Вот что отличает большой клуб: ежегодное попадание в Лигу чемпионов, борьба на финальных стадиях, завоевание трофея», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Левин
Жду субботу больше чем свой день рождения! Отличной игры всем нам!)
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ LaffyTaffy
вроде взрослый человек, а никнейм как у зумера :(
У тебя никнейм как у вебкамщицы
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Расул Сабиров
удачи сити,они заслужили ушастого.Надеюсь со мной много народа согласиться🏆😄
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Universal1000
Ответ ESF
С такими деньгами и игроками, ЛЧ нужно было выигрывать ещё несколько лет назад. Омерзительно переоцененный тренер.
В субботу с вероятностью 80% станет неофициально лучшим тренером в истории клубного футбола. Т.е. считай всего футбола, ибо тренера сборных нынче котируются куда ниже логично. 3 ЛЧ + 11 нац.чемпов + 10 нац.кубков за 14 лет - это запредельный запредел. И близко рядом не будет никого, особенно учитывая еще и эстетический бонус игры его команд, уникальный стиль, красота, интеллект.
Однозначно лучший. Второй требл закроет вопрос. Тем более с клубами двух самых сильных лиг.

Жди.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ Питекантроп
Комментарий удален модератором
за весь мир рассказывать не надо.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Собиратель хаоса
Правильно, у Пепа еще много удивительных метаморфоз с составом на финал ЛЧ задумано, но не реализовано)) В конце концов, Эдерсон еще ни разу полевого игрока не играл, продолжает на воротах стоять, скучно)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
За 140 лет выиграть 1 трофей теоретически это не поможет никакому клубу стать большим клубом
Да и один еврокубок некоторые середняки когда выигрывали так и не становились большими клубами
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tybalt
Ответ Андрей Хенто
Сити уже большой клуб с приставкой топ, нравится Вам это или нет, но это так. У клуба есть история, понятно что не такая славная, как у соседей, Вашего Ливерпуля. Тем не менее они за последние десять лет семимильные шаги в этом направлении. Кто знает, вдруг Сити еще 20-30 лет исправно показывать футбол высочайшего качества и добиваться результатов и тогда уже никто и не вспомнит, как этот клуб стал таким и благодаря кому.
после коллективной жалобы 19 клубов АПЛ и открытого судебного дела вполне возможно, что про этот клуб скоро забудут.
Отлетят за милую душу в 4-ый дивизион, а дело крайне серьёзное. Некоторые предлагают вовсе игнорировать матчи с МС.
Посмотрим ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Андрей Хенто
Сити уже большой клуб с приставкой топ, нравится Вам это или нет, но это так. У клуба есть история, понятно что не такая славная, как у соседей, Вашего Ливерпуля. Тем не менее они за последние десять лет семимильные шаги в этом направлении. Кто знает, вдруг Сити еще 20-30 лет исправно показывать футбол высочайшего качества и добиваться результатов и тогда уже никто и не вспомнит, как этот клуб стал таким и благодаря кому.
Ну так финансовые махинации через подставные фирмы совершал Сити
Как тогда обьяснить что Сити покупает Холланда за 300 лямов после трат на миллиард и это же нарушение ФФП
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Potors
Ответ Расул Сабиров
удачи сити,они заслужили ушастого.Надеюсь со мной много народа согласиться🏆😄
Смотри, Расул Сабиров: с тобой много народа что сделаеТ? Нет мягкого знака на конце, значит и в самом слове "согласится" его ставить не надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Ответ Кашшай Чакырович
29 лигу чемпионов посмотрю ) в следующем году будет юбилейная 30 ) надеюсь в этом матче победит красивый , атакующий футбол )
вроде взрослый человек, а никнейм как у зумера :(
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
паяльная лампа
Ответ llolishe
Барселона-чемпионат двух команд Бавария-чемпионат одной команды Манчестер Сити-миллиардный состав+когда приходил уже на все готовенькое Хватит пиарить каталоского сына судьи у которого 1 ЛЧ эвребейская только есть
он прям обидел тебя своими достижениями
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Манчестерскому меньше чем клубу никогда не стать большим клубом
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Все просто-выиграет и наконец то хейтеры перестанут говорить, что его прежние победы только благодаря Хави, Иньеста , Месси и т.д. (которых кстати он в основной состав и ввел, не побоявшись расстаться с прежними суперзвездами). Давай, Пеп, ты не меньше новый требл заслужил, чем Арги ЧМ!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кашшай Чакырович
29 лигу чемпионов посмотрю ) в следующем году будет юбилейная 30 ) надеюсь в этом матче победит красивый , атакующий футбол )
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Питекантроп
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ready FoR WaR
вперёд пеп тим вы это заслужили
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий