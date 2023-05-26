«МЮ» опасается, что у Антони рецидив травмы голеностопа, из-за которой он пропустил два месяца в «Аяксе»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Антони Футбол

Антони получил травму голеностопа.

Футболист «Манчестер Юнайтед» получил повреждение по ходу первого тайма матча АПЛ против «Челси» (4:1) и покинул поле на носилках.

В клубе опасаются, что это рецидив травмы, которую Антони получил в марте 2022 года, когда играл за сборную Бразилии, будучи футболистом в «Аякса».

Из-за нее он пропустил два месяца и не сыграл в последних восьми играх «Аякса» в сезоне-2021/22.

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14 комментариев

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Мельников Михаил
Сезону конец. Чего они опасаются? Спокойно можно долечиться до августа, или даже сентября.
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10ztv
спинеры не долговечны
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DolJun
здоровья антони, крайне неудачный эпизод для него. хотя когда на повторах показали как он сразу же после падения приподнялся и начал сигнализировать чтобы судья скорее останавливал игру - подумал что исполняет
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Vlad Good
Ответ LaffyTaffy
Купили калеку за 100 лямов, зная что у него уже была серьезная травма🤦‍♂️ Одноногий Абелардо, с которого 7хаг нагрел свои карманы
В стоимости Антони виновато руководство клуба. Вначале лета за него просили 60млн.
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CyberUnited
Ответ DolJun
здоровья антони, крайне неудачный эпизод для него. хотя когда на повторах показали как он сразу же после падения приподнялся и начал сигнализировать чтобы судья скорее останавливал игру - подумал что исполняет
Тоже так подумал
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Мельников Михаил
Сезону конец. Чего они опасаются? Спокойно можно долечиться до августа, или даже сентября.
Рецидив, опасаются, потому что это риск для успеха восстановления и возвращения на какой-то уровень
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