«МЮ» опасается, что у Антони рецидив травмы голеностопа, из-за которой он пропустил два месяца в «Аяксе»
Антони получил травму голеностопа.
Футболист «Манчестер Юнайтед» получил повреждение по ходу первого тайма матча АПЛ против «Челси» (4:1) и покинул поле на носилках.
В клубе опасаются, что это рецидив травмы, которую Антони получил в марте 2022 года, когда играл за сборную Бразилии, будучи футболистом в «Аякса».
Из-за нее он пропустил два месяца и не сыграл в последних восьми играх «Аякса» в сезоне-2021/22.
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