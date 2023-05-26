«МЮ» опасается, что у Антони рецидив травмы голеностопа, из-за которой он пропустил два месяца в «Аяксе»

Антони получил травму голеностопа.

Футболист « » получил повреждение по ходу первого тайма матча против «Челси» (4:1) и покинул поле на носилках.

В клубе опасаются, что это рецидив травмы, которую получил в марте 2022 года, когда играл за сборную Бразилии, будучи футболистом в «Аякса».

Из-за нее он пропустил два месяца и не сыграл в последних восьми играх «Аякса» в сезоне-2021/22.

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