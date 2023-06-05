Хавертц заинтересован в переходе в «Реал». «Челси» может продать его за 60 млн евро

«Реал» работает над трансфером хавбека «Челси» Кая Хавертца.

« » ведет переговоры с представителями немецкого игрока. «Синие» готовы продать Хавертца, сделка оценивается примерно в 60 млн евро.

По информации Sport1, сам футболист давно размышляет об уходе из « », и идея с переходом в «Реал» ему очень нравится. Так, Хавертц находится в хороших отношениях с немецкими игроками «Мадрида» Тони Кроосом и Антонио Рюдигером.

В 35 матчах завершившегося сезона АПЛ Хавертц забил 7 голов. Его статистика – здесь.

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