Хавертц заинтересован в переходе в «Реал». «Челси» может продать его за 60 млн евро

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Кай Хавертц Футбол

«Реал» работает над трансфером хавбека «Челси» Кая Хавертца.

«Мадрид» ведет переговоры с представителями немецкого игрока. «Синие» готовы продать Хавертца, сделка оценивается примерно в 60 млн евро.

По информации Sport1, сам футболист давно размышляет об уходе из «Челси», и идея с переходом в «Реал» ему очень нравится. Так, Хавертц находится в хороших отношениях с немецкими игроками «Мадрида» Тони Кроосом и Антонио Рюдигером.

В 35 матчах завершившегося сезона АПЛ Хавертц забил 7 голов. Его статистика – здесь.

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50 комментариев

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CriminalJoint62
Ответ Акира_1
Хаха два игрока, которые полностью провалили старт сезона и сезон в целом и вообще нечем не запомнились кроме нытья о повышении ЗП и блеклой игрой, логично должны быть проданы при наличии спроса. Зачем держать тех, кто не хочет играть за клуб и не показывает даже нормальной игры? Где был Хаверц и Маунт в начале сезона, где были с Поттером, где были при Лэмпарде? Вот пусть там и остаются.
Где были Хавертц и Маунт в 20/21 году, а точно, тащили клуб к победе в ЛЧ
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+29
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CriminalJoint62
Маунта продают, Хавертца продают, это просто кошмар. Боэли, пошел вон из клуба!
+31
-8
+23
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Андрей Хенто
Ответ Дэннис Молинарев
Вот вроде не плохой игрок, но 60млн вряд ли стоит. Были матчи, когда растворялся на поле и в старт не всегда проходил
Потому что в Челси его не правильно используют, выпуская на позиции ЦН. 60 миллионов весьма неплохие деньги за такого талантливого игрока.
+22
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Sardorbek Mamazhanov
Идея с переходом в Реал из нынешнего Челси может не нравиться?
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Los Galácticos
Ответ CriminalJoint62
Маунта продают, Хавертца продают, это просто кошмар. Боэли, пошел вон из клуба!
Еще и Ковачича прямым конкурентам по АПЛ, сразу пошел с козырей :)
+7
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madrilenos
Ответ Шукурмирзо Болтаев
Зачем он Реалу? все позиции заняты, разве что цн. в цн хаверц такой себе
Вы наверное последние дни новости про Реал не читали )))
+4
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хавбек+
хорошая замена Кроосу, в Байере в этой роли и начинал пока Брандт был десяткой, потом уже голландец стал лепить из него Кисслинга
+3
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Harut Hovsepyan
Ответ Шукурмирзо Болтаев
Зачем он Реалу? все позиции заняты, разве что цн. в цн хаверц такой себе
За новостями не следим? Из атакеров в Реале остались только Вини и Родриго, больше никого! О каких позициях речь?
+2
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+2
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Tiestorzn17
Боули болен похоже... Главные активы команды раздает по дешевке, причем даже прямым конкурентам, а набирает второсортных Мудриков за горы денег.
+2
-1
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Alda
Ответ London.is.blue
Ну смотря для кого, Джеймс не перешел бы ни за какие деньги.
так то и про маунта думали, а тут вон какая ситуевина
+4
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Бене Гессерит
Ответ Los Galácticos
Еще и Ковачича прямым конкурентам по АПЛ, сразу пошел с козырей :)
Жёлто-синюю по мойку вначале с авы убери
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Moscwow
Ответ Pucheslav
Выиграл ЛЧ с ненормального тренера ?
Это тот, которого каждый год откуда то увольняют и даже в монолиге чуть не обделался? С ПСЖ он дошёл до финала в обрезанный сезон, с Челси запрыгнул на полпути
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Шукурмирзо Болтаев
Ответ Harut Hovsepyan
За новостями не следим? Из атакеров в Реале остались только Вини и Родриго, больше никого! О каких позициях речь?
60лямов для игрока ротации не слишком дорого? Родриго и Вини не отдадут основу без боя, на позицию цн хотят купить Кейна. Куда ставить Хаверца?
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Pucheslav
Ответ Moscwow
Ну тут стоит отметить, что и тренеров нормальных в Челси он не застал
Выиграл ЛЧ с ненормального тренера ?
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Bohdan Kravets
Ответ Андрей Хенто
Потому что в Челси его не правильно используют, выпуская на позиции ЦН. 60 миллионов весьма неплохие деньги за такого талантливого игрока.
Так его ставят не на родной позиции, потому что он там ничего особенного не показал. Вот им и затыкают дыры, чтобы хоть где-то использовать игрока, за которого заплатили 80 млн. Неужели Вы правда думаете, что за 3 года Хавертцу ни разу не давали шанс на его оптимальной позиции?
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Шукурмирзо Болтаев
Ответ Азамат Кабертай
4 игрока атаки ушли за день
я понимаю, но есть Родриго и Винисиус, и 90% в следующем году они будут основой, значит надо укрепить скамейку, а за 60 лямов купить игрока скамейки не слишком жирно?
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Born is the King
Ответ CriminalJoint62
Маунта продают, Хавертца продают, это просто кошмар. Боэли, пошел вон из клуба!
Эти ладно,но продажа Ковачича перебор
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Evgen_Hazard
Ответ Акира_1
Хаха два игрока, которые полностью провалили старт сезона и сезон в целом и вообще нечем не запомнились кроме нытья о повышении ЗП и блеклой игрой, логично должны быть проданы при наличии спроса. Зачем держать тех, кто не хочет играть за клуб и не показывает даже нормальной игры? Где был Хаверц и Маунт в начале сезона, где были с Поттером, где были при Лэмпарде? Вот пусть там и остаются.
Вот именно. Плюс им на замену набрали новых вингеров, а эти с раздутыми контрактами (по мнению боулинга) не вписываются в новую философию клуба. Тем более таким образом можно по ФФП вписаться. Всё будет тип топ, насладится всё точно
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Mr@k
а чё так дорого
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f0rmoceft
Игрок молодой, талантливый. Цена в 60 млн. справедливая
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Dikki Shelton
По нынешним меркам цена вполне адекватная . Реалу стоит подумать об этом трансфере.
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untilofend
Ответ Кентуки
Хавертц универсален в атаке!
универсален но голы не умеет забывать
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Азамат Кабертай
Ответ Шукурмирзо Болтаев
какую именно?
4 игрока атаки ушли за день
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Азамат Кабертай
Ответ Шукурмирзо Болтаев
я понимаю, но есть Родриго и Винисиус, и 90% в следующем году они будут основой, значит надо укрепить скамейку, а за 60 лямов купить игрока скамейки не слишком жирно?
возможно, жирно. а какие варианты ещё есть? сильных атакующих игроков, доступных для подписания сейчас - не так много
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ZamoRano
Ответ Tiestorzn17
Боули болен похоже... Главные активы команды раздает по дешевке, причем даже прямым конкурентам, а набирает второсортных Мудриков за горы денег.
Это спецоперация по выведению чипси в пердив!
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