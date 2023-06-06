«РБ Лейпциг» подпишет лучшего бомбардира «Ланса» Опенда. Форвардом интересовался «Милан»

Форвард «Ланса» Лои Опенда близок к переходу в «РБ Лейпциг».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Опенда согласовал условия личного контракта с «РБ Лейпциг». Соглашение будет рассчитано до июня 2028 года.

Сообщается, что переговоры между клубами продолжаются. Форвардом также интересовались несколько клубов из Италии – в частности, ранее появилась информация об интересе со стороны «Милана».

Опенда стал лучшим бомбардиром «Ланса» в Лиге 1 в сезоне-2022/23, забив 21 гол в 38 матчах чемпионата. В общем рейтинге бомбардиров Лиги 1 бельгиец занял 4-е место. Его подробная статистика доступна здесь.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы