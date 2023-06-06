«РБ Лейпциг» подпишет лучшего бомбардира «Ланса» Опенда. Форвардом интересовался «Милан»

Теги Ланс Милан бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы РБ Лейпциг Лои Опенда Футбол

Форвард «Ланса» Лои Опенда близок к переходу в «РБ Лейпциг».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Опенда согласовал условия личного контракта с «РБ Лейпциг». Соглашение будет рассчитано до июня 2028 года.

Сообщается, что переговоры между клубами продолжаются. Форвардом также интересовались несколько клубов из Италии – в частности, ранее появилась информация об интересе со стороны «Милана».

Опенда стал лучшим бомбардиром «Ланса» в Лиге 1 в сезоне-2022/23, забив 21 гол в 38 матчах чемпионата. В общем рейтинге бомбардиров Лиги 1 бельгиец занял 4-е место. Его подробная статистика доступна здесь.

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14 комментариев

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Santi19
Опенда бы здорово помог Лансу в ЛЧ, но Лейпциг определённо выглядит как повышение для него
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+12
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Эдуард Элверс
Милан снова не смог подписать отличного игрока!
+8
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+7
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eskerro
Милан прошляпил отличного игрока. Через год уйдёт в АПЛ за 80 млн
+4
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+4
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zzzeeerrrooo
Ответ Антон Чугунов
У французов в Лейпциге, обычно все получается. Будет интересно посмотреть на этот трансфер
Он бельгиец
+4
0
+4
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Andrey Andreev
Ланс уже отреагировал. Сказали, что 30 лямов - это просто смешно
+3
0
+3
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KataDiaz
какой же проворный этот лейпциг, зря испанские гранды не обратили на него внимание
+2
0
+2
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pantriashvili
Жалко Ланс в ЛЧ
+1
0
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Антон Чугунов
У французов в Лейпциге, обычно все получается. Будет интересно посмотреть на этот трансфер
0
0
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Док163
Быстро и четко подстуетились! красавцы! игрок перспективный. очень.
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Сергей Орлов
Ответ Эдуард Элверс
Милан снова не смог подписать отличного игрока!
Зачем отличному игроку идти в нынешний Милан – решительно непонятно.
+2
-2
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Антон Чугунов
Ответ zzzeeerrrooo
Он бельгиец
Я знаю. Бельгийцев не помню в Лейпциге
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<~Inter~>
Ответ Andrey Andreev
Ланс уже отреагировал. Сказали, что 30 лямов - это просто смешно
Клуб АПЛ предложит Лансу 40-50 млн и он уедет покорять островной футбол
0
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