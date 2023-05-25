«Милан» интересуется форвардом «Ланса» Опенда. У него 19 голов в 36 играх Лиги 1
«Милан» интересуется форвардом «Ланса» Лои Опенда.
«Россонери» рассматривают 23-летнего бельгийца в качестве возможного укрепления атаки, сообщает Sempre Milan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Трансфер Опенда оценивается в 25 млн евро.
В 36 матчах сезона Лиги 1 на счету нападающего 19 голов и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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По Опенде- это очередной кот в мешке. Такого игрока берут клубы наподобии Арсенала или Тотенхэма, у которых есть основной форвард, таких как Опенду они берут под замену, чтобы он постепенно развивался и становился основным.
У Милана ситуация обратная. У нас есть Жиру, форвард которого надо рассматривать как запасного под замену на 30-35 минут основного времени.
Нужен форвард под усиление состава- к примеру Джонатан Дэвид. Да он стоит 50-60 млн, но он того стоит- это форвард однозначно выше классом чем Жиру.
С Опендой может получится как с куевой тучей игроков купленными Мальдини- он не заиграет на достойном уровне, так как имеет сомнительное качество игры, получит дизмораль и сгниет на скамейке запасных.
Лучше купить 1 сильного игрока за 50-60 млн, чем брать 2 сомнительных как Де Кетеларе.
Нет сейчас места для экспериментов. Милану требуется чистка сосьтава, продажа ненужных и незаигравших игроков вроде Де Кетеларе- выкуп Браима Диаса и Джонатана Дэвида. Можно ещё бесплатного Камаду забрать.