«Милан» интересуется форвардом «Ланса» Опенда. У него 19 голов в 36 играх Лиги 1

Теги Ланс Милан лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Лои Опенда Футбол

«Милан» интересуется форвардом «Ланса» Лои Опенда.

«Россонери» рассматривают 23-летнего бельгийца в качестве возможного укрепления атаки, сообщает Sempre Milan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Трансфер Опенда оценивается в 25 млн евро.

В 36 матчах сезона Лиги 1 на счету нападающего 19 голов и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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26 комментариев

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Милан 737_
Милану летом надо брать Опенду за 25 млн, Савича за 40 и Камаду и тогда можно опять бороться за Скудетто
+13
-2
+11
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Любезный Коссутий
Ответ Andrew Chepaylo
Нет у них денег столько.. Ещё ж подписные, агентские, зарплата..
будут еще деньги, заработанные в ЛЧ. плюс, никто не платит сразу - обычно растягивают на несколько лет
+5
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+5
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Григорий Геник
Для фифы отлично!
+3
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+3
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Любезный Коссутий
Ответ che kaif
Налетают мешки. Разберут самобытную команду вышедшую в ЛЧ
еще бы Милан мешком называть
+3
-1
+2
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Милан 737_
Ответ Andrew Chepaylo
Нет у них денег столько.. Ещё ж подписные, агентские, зарплата..
До 100 миллионов летом Милан может потратить - 50 млн фиксированные + 50 млн от продаж и скидывания балласта в лице Ориги и тд ...
+2
0
+2
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che kaif
Налетают мешки. Разберут самобытную команду вышедшую в ЛЧ
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Andrey Andreev
25 млн. по нынешним меркам это почти даром, так что вполне можно взять
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Серый
Ответ Милан 737_
Летом уйдут Ориги, Ибра, Миранте, Тэтэрушану, Дест, Бакайоко, Адли, Вракс и Ребич, будут тогда и деньги на трансферы ☝️
и много же будет денег после ухода трёх свободных агентов и четырёх арендованных?
+1
0
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Милан 737_
Ответ Andrew Chepaylo
Нет у них денег столько.. Ещё ж подписные, агентские, зарплата..
Летом уйдут Ориги, Ибра, Миранте, Тэтэрушану, Дест, Бакайоко, Адли, Вракс и Ребич, будут тогда и деньги на трансферы ☝️
+1
0
+1
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Andrew Chepaylo
Ответ Милан 737_
Милану летом надо брать Опенду за 25 млн, Савича за 40 и Камаду и тогда можно опять бороться за Скудетто
Нет у них денег столько.. Ещё ж подписные, агентские, зарплата..
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ya_za_ac_milan
Ответ nait27
ну неееет, давай без таких грустных сценариев........)
Да уже даже мистер Пиоли взвыл. Человек очень сдержанный и тактичный. Он прямо сказал - хочу сильного центрфорварда, хочу Савича. От Лофтус Чика отказывается. Это о чем говорит- Мальдини уже до того достал тренера своими тупыми трансферами, что даже Пиоли стал кидать камни в огород менеджмента. Каким бы сильным тренером не был бы Пиоли- он действительно ТОП тренер- он не сможет конкурировать с таким составом на 60 процентов состоящим из игроков уровня Мессиаса с топами серии А. Постоянно прыгать выше своец головы не получится. Состав надо усиливать. Просто покупать сильных футболистов под усиление состава.
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nait27
Ответ ya_za_ac_milan
Мальдини ужасный менеджер. Мне всё равно на форварда если честно если мы имеем такие игровые проблемы как слабая позиционная атака, отсутсвие полузащиты как таковой. Нам нужны игроки в центр поля. Мансити порой вообще обходится без центрфорварда, на крайняк поставим Браим Диаса ложной девяткой, если Жиру захворает. В первую очередь Мальдини должен выкупить Браим Диаса, купить Милинковича-Савича, взять бесплатным агентом Камаду. Это же так просто на самом деле- Камада сам к нам хочет- нужно поехать в Германию за ним подписать предварительное соглашение и с начала трансферного окна забрать игрока. Милинкович Савич обойдется в 40 млн, Ред Бирд выделяет 50 млн значит мы можем его купить 10 млн в остатке есть. Нужно продать 3-4 ненужных игрока вроде Ребича, Ориги, Мессиаса, Адли и на Браима Диаса спокойно денег соберем. Но нет Мальдини поступит как типичный осел- уцепится за сомнительного игрока будет за ним бегать все лето и купит за 30 млн. Никого из ненужных игрок НЕ ПРОДАСТ. На остаток 30 млн купит парочку Бало Туре и Мессиасов.
ну неееет, давай без таких грустных сценариев........)
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Чёрный тюльпан
Ответ ya_za_ac_milan
Вот что меня больше всего злит в Мальдини- вот он хочет игрока, интересуется месяц, потом 2 месяца ведет переговоры, торгуется- по итогу игрок уходит в другой клуб, где менеджера пошустрее работают. По Опенде- это очередной кот в мешке. Такого игрока берут клубы наподобии Арсенала или Тотенхэма, у которых есть основной форвард, таких как Опенду они берут под замену, чтобы он постепенно развивался и становился основным. У Милана ситуация обратная. У нас есть Жиру, форвард которого надо рассматривать как запасного под замену на 30-35 минут основного времени. Нужен форвард под усиление состава- к примеру Джонатан Дэвид. Да он стоит 50-60 млн, но он того стоит- это форвард однозначно выше классом чем Жиру. С Опендой может получится как с куевой тучей игроков купленными Мальдини- он не заиграет на достойном уровне, так как имеет сомнительное качество игры, получит дизмораль и сгниет на скамейке запасных. Лучше купить 1 сильного игрока за 50-60 млн, чем брать 2 сомнительных как Де Кетеларе. Нет сейчас места для экспериментов. Милану требуется чистка сосьтава, продажа ненужных и незаигравших игроков вроде Де Кетеларе- выкуп Браима Диаса и Джонатана Дэвида. Можно ещё бесплатного Камаду забрать.
Я против Дэвида ничего не имею, но чем Опенда хуже? У него поступательный рост: классная стата в Витессе, потом переходит в Лигу 1, где тоже показывает уровень. Это уже игрок не одного сезона. Да, Джонатан пораньше оказался во Франции, уже 3-й сезон подходит к концу, но нужно учитывать его нестабильность. У него в позапрошлом сезоне было 13+2 (без пенальти) и в среднем 64 игровых минуты, через год он забил 15 (2 пенальти), но уже получал в среднем на 10 минут больше игрового времени. При этом визуально по игре 1-й сезон во Франции был лучше 2-го. В этом сезоне он забил 22, но уже 8 с пенальти, а игровое время выросло на 11 минут. Я бы между этими игроками поставил знак равенства, потому что и Дэвид не является ещё готовым и топовым игроком, он лишь на пути к этому. Обоим по 23 года, просто один оказался раньше в ТОП5 чемпионатов (=больше на слуху, лучше пресса), так и то из-за того, что он канадец, потому что прослеживается постепенная ориентация в сторону североамериканского рынка за счёт покупки игроков оттуда, либо с их гражданством. Это в какой-то степени и маркетинговый ход с выходом на аудиторию США/Канады, как некоторые клубы покупают игроков из Азии (японцев, корейцев). В общем в какой-то степени Джонатану повезло с моментом и гражданством, что его Лилль подтянул. По факту он не ровня Лаутаро из Интера, который на уровне околотопа котируется (его нельзя назвать ещё звездой мирового масштаба, разве что Интера и Серии А).
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Чёрный тюльпан
Ответ Andrey Andreev
Ланс на фоне Витесса тоже мешок, так что претензия ни о чем. Так сейчас устроен футбольный мир
Не нужно обращать внимание на этого закомплексованного болельщика катарского мешка. Уж не ему вообще что-то писать, а то испереживался по Лансу, будто ему реально есть дело до этой команды. Если бы Париж сейчас 2-м шёл в роли догоняющего, то я бы посмотрел его "пение" тут про то, как не нужно растаскивать игроков.
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Andrey Andreev
Ответ che kaif
Налетают мешки. Разберут самобытную команду вышедшую в ЛЧ
Ланс на фоне Витесса тоже мешок, так что претензия ни о чем. Так сейчас устроен футбольный мир
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Любезный Коссутий
Ответ Милан 737_
До 100 миллионов летом Милан может потратить - 50 млн фиксированные + 50 млн от продаж и скидывания балласта в лице Ориги и тд ...
куда ты Ориги скинешь? ему гений Мальдини 4-летний контракт дал
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Dovran Soyunov
Опенда хороший нападающий,но боюсь с таким правым флангом и центром он превратится в Дивока Ориги...
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ya_za_ac_milan
Посмотрел стату Джонатана Дэвида- он растет как форвард с каждым годом. Сезон 20/21 13 голов, сезон 21/22 15 голов, сезон 22/23 22 гола. Травм минимум играет по 35 матчей за сезон. Да он может порвать серию А как Осимхен. Неужели нельзя все выделенные 50 млн вбухать в Дэвида. Ведь он если хорошо себя покажет будет все 100 млн стоит в будущем. Зачем нам Опенда, есть риск опять купить второго Де Кетеларе. Опять же стата по Опенде непонятная. Пишут про 19 голов в чемпионате, заходишь в профиль игрока там 12+3 г+ п
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ya_za_ac_milan
Вот что меня больше всего злит в Мальдини- вот он хочет игрока, интересуется месяц, потом 2 месяца ведет переговоры, торгуется- по итогу игрок уходит в другой клуб, где менеджера пошустрее работают.
По Опенде- это очередной кот в мешке. Такого игрока берут клубы наподобии Арсенала или Тотенхэма, у которых есть основной форвард, таких как Опенду они берут под замену, чтобы он постепенно развивался и становился основным.
У Милана ситуация обратная. У нас есть Жиру, форвард которого надо рассматривать как запасного под замену на 30-35 минут основного времени.
Нужен форвард под усиление состава- к примеру Джонатан Дэвид. Да он стоит 50-60 млн, но он того стоит- это форвард однозначно выше классом чем Жиру.
С Опендой может получится как с куевой тучей игроков купленными Мальдини- он не заиграет на достойном уровне, так как имеет сомнительное качество игры, получит дизмораль и сгниет на скамейке запасных.
Лучше купить 1 сильного игрока за 50-60 млн, чем брать 2 сомнительных как Де Кетеларе.
Нет сейчас места для экспериментов. Милану требуется чистка сосьтава, продажа ненужных и незаигравших игроков вроде Де Кетеларе- выкуп Браима Диаса и Джонатана Дэвида. Можно ещё бесплатного Камаду забрать.
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Игорь Новиков
Надо брать.
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Ден Ден
У Опенды может получится заиграть, а то у другого бельгийца де Кетеларе как-то не получилось
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Милан 737_
Будет Франко - Бельгийский Милан
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Милан 737_
Отличный нападающий, надо брать ☝️
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