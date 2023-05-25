«Милан» интересуется форвардом «Ланса» Опенда. У него 19 голов в 36 играх Лиги 1

«Милан» интересуется форвардом «Ланса» Лои Опенда.

«Россонери» рассматривают 23-летнего бельгийца в качестве возможного укрепления атаки, сообщает Sempre Milan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Трансфер Опенда оценивается в 25 млн евро.

В 36 матчах сезона Лиги 1 на счету нападающего 19 голов и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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