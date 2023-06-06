Мантуан о словах Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро: «Это только помогло нам – дало дополнительную мотивацию, силы и желание  выиграть чемпионат»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан рассказал, как слова Артема Дзюбы мотивировали «Зенит».

– Многие считают ключевой волевую победу над «Локомотивом» в Москве. Тем более, что на тот момент железнодорожники были единственной командой, которая весной не потеряла ни одного очка.

– Мы, конечно, знали, что «Локомотив» на подъеме – он действительно очень круто начал вторую часть сезона. И понимали, что просто не будет. Так оно и вышло. Допустили несколько ошибок, но в конце концов смогли взять себя в руки, переломить ход встречи и забить победный мяч. Это были очень важные три очка для итоговой победы.

– Вы знали, что Дзюба всегда по-особенному играет против своих бывших команд?

– Если честно, немного о нем знал. Но, конечно, слышал, что Дзюба очень качественный нападающий, который забил очень много мячей, в том числе в футболке «Зенита». И было понятно, что он выйдет на поле максимально заряженным.

Но один игрок не может выиграть встречу. Считаю, что победа досталась нам в первую очередь за счет того, что наша команда оказалась более слаженной, собранной, что и проявилось в ключевых моментах.

 – Вы слышали, как Артем Дзюба то ли в шутку, то ли всерьез назвал «сине-бело-голубых» «Зенит» Рио-де-Жанейро?

– Конечно, слышал. Но по факту это только помогло нам – дало дополнительную мотивацию, силы и желание победить в этом матче и выиграть чемпионат в целом, – сказал полузащитник «Зенита».

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8 комментариев

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Кокич
Короче, Дзюба опять помог "Зениту" выиграть чемпионат.
+7
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Илья Ворошилов
Ответ Митя Танин
Так рукастый все верно сказал или этот Мантуан и еще семеро бразильян не оттуда )
Почему когда был в зените, он так не говорил ? Обиделся ?
+3
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igls54
Язык Дзюбы - враг Дзюбы
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Мосгорсуд
Думаю что газпром, и без Дзюбы обошёлся))
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Ivan Petrov
Оказывается вон чего помогло,а не деньги Газпрома
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