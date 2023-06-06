«Севилья» продлила контракт с Мендилибаром до 2024 года
«Севилья» объявила о продлении контракта с Хосе Луисом Мендилибаром.
Новое соглашение Мендилибара с «Севильей» действует до лета 2024 года. Предыдущий контракт истекал в конце этого сезона.
Мендилибар возглавил «Севилью» в марте. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, победив в финале «Рому» в серии пенальти.
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