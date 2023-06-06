«Севилья» продлила контракт с Мендилибаром до 2024 года

Теги Севилья Ла Лига Хосе Луис Мендилибар Футбол

«Севилья» объявила о продлении контракта с Хосе Луисом Мендилибаром.

Новое соглашение Мендилибара с «Севильей» действует до лета 2024 года. Предыдущий контракт истекал в конце этого сезона.

Мендилибар возглавил «Севилью» в марте. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, победив в финале «Рому» в серии пенальти.

62-летний Мендилибар – самый возрастной тренер-победитель ЛЕ. Сарри выигрывал турнир с «Челси» в 60

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11 комментариев

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Хызыр
У напов Севильи к концу следующего сезона будут сотрясения мозга от замыкания бесконечных навесов.
+27
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+24
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flowhal
Ответ Хызыр
У напов Севильи к концу следующего сезона будут сотрясения мозга от замыкания бесконечных навесов.
У них уже есть нарост на черепе, который они заработали при Лопетеги
+24
0
+24
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Барыга блинами
Одна из офигенных спортивных историй этого года. Очень рад за Мендилибара, который ухватился за предоставленный шанс. Такие истории всегда мотивируют, показывают пример.
+9
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+9
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Экспертное мнение
Думаю составят биг-4 в новом сезоне Ла Лиги
+3
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Igor Lah
Ответ Direct free kick
Канделябра уволят ещё до иудейского рождества
У них нет рождества. Значит никогда не уволят?)
+2
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NartApsua
С моральной точки зрения, безусловно, заслужил этот контракт. Было бы очень обидно и несправедливо, если б не продлили контракт. Но Мендилибар на самом деле тренер чуть лучше среднего. Боюсь, Севилья с ним год потеряет. А тем временем Ираолу, видимо, упустят теперь (
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Футбол, хоккей итд
Он родственник семейным кланам Менди?
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pasmike
Заслуженно
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Давид Agabekyan
Ответ Хызыр
У напов Севильи к концу следующего сезона будут сотрясения мозга от замыкания бесконечных навесов.
Как-будто Эль-Несери по-другому забивает
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