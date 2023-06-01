Где смотреть Манчестер Сити – Интер, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 10 июня
В субботу, 10 июня, сыграют Манчестер Сити и Интер в финале Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Ататюрка» в Стамбуле.
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Сити – Интер
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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