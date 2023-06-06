Федотов о борьбе с «Зенитом» за чемпионство: «Никогда не говори «никогда». Это футбол, все возможно!»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Федотов Чемпионат.com Футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

«Возможно ли бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне? Никогда не говори «никогда». Это футбол, поэтому все возможно!

Чемпионат начинается, когда у всех ноль очков, – все решится на футбольном поле. Нельзя сразу же в первом туре встать на то место, которое хочешь. Так не бывает. Каждый год идет упорная борьба за каждую позицию», – сказал Федотов

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
ну если вы, Владимир Валентиныч, научитесь проявлять вариативность и не ломать игру, выпуская например Заболотного вместо Чалова, или того же Ермакова ,после чего мы вообще перестаём как либо угрожать соернику, то вполне можем и навязать борьбу.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Если Зенит сохранит состав, шансы остальных на чемпионство можно делить на два
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kulik-001
Продать Заболотного и купить хорошего напа, по хорошему и Дивеево бы заменить на хорошего защитника.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fintt
Так говорят профессионалы, а не нытики и конспирологи.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Вода мокрая, мяч круглый. Так все говорят!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мосгорсуд
Всё от трансферов зависит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий