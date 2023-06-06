Федотов о борьбе с «Зенитом» за чемпионство: «Никогда не говори «никогда». Это футбол, все возможно!»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

«Возможно ли бороться с « » за чемпионство в следующем сезоне? Никогда не говори «никогда». Это футбол, поэтому все возможно!

Чемпионат начинается, когда у всех ноль очков, – все решится на футбольном поле. Нельзя сразу же в первом туре встать на то место, которое хочешь. Так не бывает. Каждый год идет упорная борьба за каждую позицию», – сказал .

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