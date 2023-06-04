Сергей Иванов о том, как ЦСКА конкурировать с «Зенитом»: «Нужно сильно увеличить бюджет, что крайне маловероятно»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Сергей Иванов деньги Футбол

Сергей Иванов рассказал, реально ли ЦСКА конкурировать с «Зенитом» за чемпионство в Мир РПЛ.

— Федотова поздравил не столько с этим серебром, а с тем, что второй год подряд он с разными командами выигрывает серебро. Это уже явный знак качества.

— Для того чтобы поменялась расстановка сил и все же скинуть «Зенит» с трона, нужно купить бразильцев или что?

— Если откровенно говорить, ЦСКА нужно достаточно сильно увеличить бюджет, что крайне маловероятно. Поверьте, я знаю, о чем говорю, – сказал специальный представитель президента РФ по вопросам экологии, болельщик ЦСКА.

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26 комментариев

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psycho
федотова назначить в зенит, и в следующем сезоне он выиграет серебро. профит
+20
-7
+13
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samarskij-kuzmich
Ответ psycho
федотова назначить в зенит, и в следующем сезоне он выиграет серебро. профит
А Семака в ЦСКА. Вот и проверим сразу несколько предположений))
+16
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+13
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igor.igorev
Ответ Сергей Жарковский
И за счёт чего этот помощник президента собирается сильно увеличить расходы на команду, уменьшив расходы на экологию?
Он не собирается. Ты дочитай до конца.
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+4
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Fedoseich
Ответ psycho
федотова назначить в зенит, и в следующем сезоне он выиграет серебро. профит
😆
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Eliza77
Даже с таким составом, как у ЦСКА сейчас, можно и за первое место бороться. Отдавать очки не нужно там, где их брать надо. Зенит тоже ошибается и не ровно весь чемп играет.
+3
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MstAndreev
Типичный чиновник. Не надо работать. Не надо улучшать селекцию и тренировочный процесс. Надо много денег, а потом еще больше денег и тогда все получится)
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Alamarrr
Ответ притвиц
Как то не очень понятно о чем говорит Иванов , буквально не давно РФС опубликовал бюджеты клубов РПФЛ на сезон 22/23, ЦСКА-17,67 миллиарда рублей. «Зенит»-16,64 миллиарда рублей. «Спартак»- 13,65 миллиарда рублей. «Краснодар»- 13,56 миллиарда рублей. «Динамо». 8,14 миллиарда рублей. Конечно бюджет бюджетом , но интересны на какие цели идут эти деньги , например Спартак около 700 млн.руб потратил на агентов , Краснодар- почти 1.5 млрд.руб на собственную академию потратил ,Зенит - почти 800 млн.руб на развитие молодежного футбола .Стоит сказать, Динамо всю бюджетную сумму клуб получил от коммерческих доходов и выручки в дни матчей, ЦСКА например от коммерческой деятельности получил более 7 млрд.руб.в бюджет. Ну а по трансферной стоимости игроков Зенит впереди всех наших клубов-160 млн.евро , ЦСКА- 78 млн., Спартак- 90 млн.евро,млн., Ростов-48 млн., Краснодар-75 млн, Динамо-80 млн.евро, Локомотив-73 млн., Ахмат- 28 млн.евро , вот и думайте деньги играют в футбол или нет.
Что это за цифры?😂 ты названия команд перепутал, причем все))
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Andrew Petrov
Если судейство останется прежним то никакой бюджет не поможет когда все свистки в пользу команды гос.верхушки
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Юрий Кечко
ЦСКА Слуцкого меньший бюджет , почти отсутствие трансферов не мешало брать чемпионат у зенита с ХалкоВитселем
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Ответ Сергей Жарковский
И за счёт чего этот помощник президента собирается сильно увеличить расходы на команду, уменьшив расходы на экологию?
Уменьшит расходы на оборону, ой 🙊
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Сигрдрива
Ответ Циник Петербургский
О, вот уже и представители "тяжелой артиллерии" из АП и СовФеда РФ подтянулись. Межсезонье перестаёт быть томным.
Иванов такая пушка, которая и своих дружественным огнем накрыть может. С биографией ознакомьтесь.
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Игорь М.
Ответ Новый тренер ФК Спартак
бюджет нужен на что? купить судей? открыть свой матчтв , где тебя будут облизывать и судейские ошибки оправдывать? помимо всего надо , чтоб еще свои люди рфс управляли. короче нужно организовать свой чемпионат
у нас и без этого чемпионат москвабада с 6 клубами оттуда.
+6
-6
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Игорь М.
у нас и без этого чемпионат москвабада с 6 клубами оттуда.
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ЗЕНИТ65
Ответ samarskij-kuzmich
Нужно, чтобы не персональные спонсоры у клубов были, а у всей лиги. Т.е. Газпром, Лукойл, ВТБ и т.д. создают призовой фонд и дальше уже в зависимости от результатов распределение доходов.
За пивком тебе не сбегать?
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Игорь М.
Ответ Новый тренер ФК Спартак
кукуяны их подправят если что не ровно будет идти
не вам после чаепитий рот открывать в сторону судей. Рошу за что удалили?)
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притвиц
Ответ Alamarrr
Что это за цифры?😂 ты названия команд перепутал, причем все))
так это не я перепутал это РФС https://www.kp.ru/sports/futbol/rfs-opublikoval-byudzhety-klubov-rpl-i-pervoj-ligi/
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MAXIMum1
Ответ СИ
Я считаю чтобы конкурировать с Зенитом нужно сменить руководство рфс и РПЛ и вливания в Зенит спонсора газпрома уменьшить на 50% - перераспределить направить крымским командам. А без этого ничего не изменится - и медали Зениту можно смело давать в начале каждого сезона в ближайшие 100 лет.
Проснись. Ты не при коммунизме живёшь, что бы у кого-то что-то отнимать, а потом делить.
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