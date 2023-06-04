Сергей Иванов рассказал, реально ли ЦСКА конкурировать с «Зенитом» за чемпионство в Мир РПЛ.

— Федотова поздравил не столько с этим серебром, а с тем, что второй год подряд он с разными командами выигрывает серебро. Это уже явный знак качества.

— Для того чтобы поменялась расстановка сил и все же скинуть « » с трона, нужно купить бразильцев или что?

— Если откровенно говорить, ЦСКА нужно достаточно сильно увеличить бюджет, что крайне маловероятно. Поверьте, я знаю, о чем говорю, – сказал специальный представитель президента РФ по вопросам экологии, болельщик ЦСКА.

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