Сергей Иванов о том, как ЦСКА конкурировать с «Зенитом»: «Нужно сильно увеличить бюджет, что крайне маловероятно»
Сергей Иванов рассказал, реально ли ЦСКА конкурировать с «Зенитом» за чемпионство в Мир РПЛ.
— Федотова поздравил не столько с этим серебром, а с тем, что второй год подряд он с разными командами выигрывает серебро. Это уже явный знак качества.
— Для того чтобы поменялась расстановка сил и все же скинуть «Зенит» с трона, нужно купить бразильцев или что?
— Если откровенно говорить, ЦСКА нужно достаточно сильно увеличить бюджет, что крайне маловероятно. Поверьте, я знаю, о чем говорю, – сказал специальный представитель президента РФ по вопросам экологии, болельщик ЦСКА.
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