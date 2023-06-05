Сергей Семак: «Приобрести игрока с российским паспортом, который будет бороться за место в старте, очень сложно. Иностранец при тех же качествах куда дешевле»

Сергей Семак отметил более высокую стоимость российских игроков в сравнении с иностранными.

«Мы никогда и никого насильно не удерживаем. Если будут предложения, клуб рассмотрит любое, и нам неважно, бразилец это или нет. На сегодняшний день предложений нет.

Приобрести игрока с российским паспортом и который будет конкурировать за место в стартовом составе очень сложно. Иностранный игрок при таких же качествах будет стоить куда дешевле, так устроено.

У нас только одна задача – побеждать, от этого и отталкиваемся. Рады любому сильному игроку, который сможет составить конкуренцию в стартовом составе», – сказал главный тренер « » в эфире канала «Россия 24».

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