Сергей Семак: «Приобрести игрока с российским паспортом, который будет бороться за место в старте, очень сложно. Иностранец при тех же качествах куда дешевле»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Семак отметил более высокую стоимость российских игроков в сравнении с иностранными.

«Мы никогда и никого насильно не удерживаем. Если будут предложения, клуб рассмотрит любое, и нам неважно, бразилец это или нет. На сегодняшний день предложений нет.

Приобрести игрока с российским паспортом и который будет конкурировать за место в стартовом составе очень сложно. Иностранный игрок при таких же качествах будет стоить куда дешевле, так устроено.

У нас только одна задача – побеждать, от этого и отталкиваемся. Рады любому сильному игроку, который сможет составить конкуренцию в стартовом составе», – сказал главный тренер «Зенита» в эфире канала «Россия 24».

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14 комментариев

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igls54
Все приличные россияне уже разобраны - Малком, Клаудиньо. Разве только Промес остался - хотя не, он без паспорта. Но, как говорится, еще не вечер
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+8
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Owen_the_Simple
Ответ igls54
Все приличные россияне уже разобраны - Малком, Клаудиньо. Разве только Промес остался - хотя не, он без паспорта. Но, как говорится, еще не вечер
Он ещё и паспорта делает? Ну Мориарти!
+5
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+5
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ЛексЛютый
Ответ 2vdhrvmmzf
Да, Зениту как мы знаем очень тяжело покупать игроков, тяжелее всех среди российских клубов
Российских да!
Что за бред, хороший Россиянин любому клубу нужен в условиях лимита.
А потом за Сафонова просят 30млн.
+5
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Vedved
Ответ 2vdhrvmmzf
Да, Зениту как мы знаем очень тяжело покупать игроков, тяжелее всех среди российских клубов
Причем тут тяжелее или нет?) он говорит о том, что при одинаковых навыках - иностранец стоит дешевле)
+2
0
+2
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2vdhrvmmzf
Да, Зениту как мы знаем очень тяжело покупать игроков, тяжелее всех среди российских клубов
+4
-3
+1
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Давид Agabekyan
Ответ T622222
Надо всем в Бразилии присвоить гражданство РФ 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🤣🎈
Нет, надо всем уголовникам
+1
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KOTOV71
Иностранец за меньшие деньги, будет " пахать", а наш " с паспортом" эти же деньги,привык " получать".
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Zenith forever
Семак очень тактичен, говоря про сложности приобрести российского игрока, не уступающего иностранцам Зенита. На самом деле, это невозможно, потому что таких игроков просто не существует. Ну разве Дивеев, с большой натяжкой, и Пинаев, если будет прогрессировать. И все.
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Vedved
Ответ 2vdhrvmmzf
А в других российских клубах как то по другому?
Для всех одинаково) он же не говорит: что для Зенита игроки дороже)
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