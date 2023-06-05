Экс-тренер «Лейпцига» и «Лидса» Марш может возглавить «Монако»

«Монако» находится в поиске нового главного тренера после отставки Филиппа Клемана.

Монегаски ведут переговоры с Джесси Маршем (экс-«Лидс», «РБ Лейпциг»), Франком Эсом («Ланс») и Маттиасом Яйссле («Ред Булл Зальцбург»), сообщает журналист Николо Скира.

По итогам прошедшего сезона «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, занял 6-е место в таблице Лиги 1, отстав от еврокубковой зоны на 2 очка.

Клеман возглавил «Монако» в январе 2022 года. Предыдущий сезон команда завершила на 3-м месте в чемпионате.

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