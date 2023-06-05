Владелец «Велеса» Шиленков после вылета из Первой лиги: «Не хочу закрывать проект, но надо все взвесить. Сложно держаться только за счет футбола»
Владелец «Велеса» допустил, что клуб может прекратить существование после вылета из Первой лиги.
«Надо немножко передохнуть, все проанализировать. Возьму неделю-другую тишины. Времени мало, но надо все обдумать, мне есть чем заниматься. Надо найти и финансовые, и моральные ресурсы, чтобы двигаться дальше.
Посмотрим, что будет происходить, как рассмотрят наш протест на [«Динамо»] Махачкалу, хотя понятно, что шансов почти ноль.
Вторая лига – не самая лучшая для нас история. У большинства из тех, кто будут играть в золотой группе буферной зоны, и в этом сезоне бюджеты были больше, чем у нас. Они сыгранные, подготовленные. Те же «Ротор», «Уфа», «Краснодар-2», «Иртыш» – конечно, они будут рубиться за выход.
У нас же половина состава уйдет после истечения сроков контрактов, вторую половину сами распустим, то есть надо строить новую команду в сжатые сроки. В нынешней конфигурации вернуться из Второй лиги будет тяжело. Первая лига – другой уровень как в плане футбола, так и в других моментах.
Я не хочу закрывать проект, но надо все взвесить. Посмотрите, что в минувшем сезоне в Первой лиге творилось с клубами, вылетевшими из РПЛ – с «Уфой», с «Арсеналом». И это при их бюджетах! А я перепрыгнул свой ресурс.
Конечно, причины вылета надо искать в себе, но каждый год сложно в Первой лиге держаться только за счет футбола, тем более когда борешься с клубами, чьи возможности в разы больше.
Вспоминая, сколько очков мы потеряли из-за известного фактора, мог бы включать другие методы – но это не мой путь, таким выживанием я бы точно не гордился перед внуками.
В общем, надо все переосмыслить, найти в себе мотивацию. Посмотрю стыковые матчи, посмотрю, как выпутается из нынешней финансовой ситуации «Арсенал». Через пару недель приму решение», – сказал Евгений Шиленков.
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Велес создавали, что бы стать чемпионом?
Зачем создавать такие проекты?
Можно вложиться в футбольные центры.
Они умирают.
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Кто в курсе, поясните мысль. Речь о покупках?
зато на офсайте в разделе «Визитная карточка» очень красивая эмблема Велеса на переполненном стадионе Mercedes-Benz Arena Stuttgart, аххахахахаха!
http://fc-veles.ru/about/card/