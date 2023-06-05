Владелец «Велеса» Шиленков после вылета из Первой лиги: «Не хочу закрывать проект, но надо все взвесить. Сложно держаться только за счет футбола»

Теги Первая лига Вторая лига Велес Евгений Шиленков Футбол

Владелец «Велеса» допустил, что клуб может прекратить существование после вылета из Первой лиги.

«Надо немножко передохнуть, все проанализировать. Возьму неделю-другую тишины. Времени мало, но надо все обдумать, мне есть чем заниматься. Надо найти и финансовые, и моральные ресурсы, чтобы двигаться дальше.

Посмотрим, что будет происходить, как рассмотрят наш протест на [«Динамо»] Махачкалу, хотя понятно, что шансов почти ноль.

Вторая лига – не самая лучшая для нас история. У большинства из тех, кто будут играть в золотой группе буферной зоны, и в этом сезоне бюджеты были больше, чем у нас. Они сыгранные, подготовленные. Те же «Ротор», «Уфа», «Краснодар-2», «Иртыш» – конечно, они будут рубиться за выход.

У нас же половина состава уйдет после истечения сроков контрактов, вторую половину сами распустим, то есть надо строить новую команду в сжатые сроки. В нынешней конфигурации вернуться из Второй лиги будет тяжело. Первая лига – другой уровень как в плане футбола, так и в других моментах.

Я не хочу закрывать проект, но надо все взвесить. Посмотрите, что в минувшем сезоне в Первой лиге творилось с клубами, вылетевшими из РПЛ – с «Уфой», с «Арсеналом». И это при их бюджетах! А я перепрыгнул свой ресурс.

Конечно, причины вылета надо искать в себе, но каждый год сложно в Первой лиге держаться только за счет футбола, тем более когда борешься с клубами, чьи возможности в разы больше.

Вспоминая, сколько очков мы потеряли из-за известного фактора, мог бы включать другие методы – но это не мой путь, таким выживанием я бы точно не гордился перед внуками.

В общем, надо все переосмыслить, найти в себе мотивацию. Посмотрю стыковые матчи, посмотрю, как выпутается из нынешней финансовой ситуации «Арсенал». Через пару недель приму решение», – сказал Евгений Шиленков.

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11 комментариев

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Simplicissimus
Лично у меня к мужику только уважение и сочувствие. Наш футбол за чертой РФПЛ остро нуждается в территориальном упорядочивании. Ну не должны сахалины и хабаровски играть против калининградов в неэлитном дивизионе. Когда Химки будут играть против Долгопрудного, а Новоалтайск против Барнаула итд, тогда и будет развиваться частный футбол. Охренелиард бабла на авиабилеты не придется тратить ни болелам, ни тем более клубам, а это принципиально новый виток развития
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Алексей Ильин
Ответ Simplicissimus
Лично у меня к мужику только уважение и сочувствие. Наш футбол за чертой РФПЛ остро нуждается в территориальном упорядочивании. Ну не должны сахалины и хабаровски играть против калининградов в неэлитном дивизионе. Когда Химки будут играть против Долгопрудного, а Новоалтайск против Барнаула итд, тогда и будет развиваться частный футбол. Охренелиард бабла на авиабилеты не придется тратить ни болелам, ни тем более клубам, а это принципиально новый виток развития
Надо тогда и авиаперелёты упорядочить. А то когда из одного сибирского города в другой попадают перелётом через Москву (ибо вариантов больше нет), то как раз при нынешнем территориальном упорядочивании сибирские клубы тратят на перелёты меньше, чем когда существовала зона "Восток"
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Брэд Либил
Ответ Simplicissimus
Лично у меня к мужику только уважение и сочувствие. Наш футбол за чертой РФПЛ остро нуждается в территориальном упорядочивании. Ну не должны сахалины и хабаровски играть против калининградов в неэлитном дивизионе. Когда Химки будут играть против Долгопрудного, а Новоалтайск против Барнаула итд, тогда и будет развиваться частный футбол. Охренелиард бабла на авиабилеты не придется тратить ни болелам, ни тем более клубам, а это принципиально новый виток развития
вы просто предлагаете окончательно добить наш футбол. подэлитный дивизион обязан быть составленным по спортивному принципу, а не по географическому. иначе это прямой путь к деградации и РПЛ. у нас руководство наконец-то додумалось, что и для верхушки второй лиги надо бы сделать дивизион по уровню, а не по географии, а вы всё в каменный век хотите откатить.
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А.Э.РАСИМ
Отличный проект.
Велес создавали, что бы стать чемпионом?
Зачем создавать такие проекты?
Можно вложиться в футбольные центры.

Они умирают.
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serginn
Вспоминая, сколько очков мы потеряли из-за известного фактора, мог бы включать другие методы – но это не мой путь, таким выживанием я бы точно не гордился перед внуками.
===
Кто в курсе, поясните мысль. Речь о покупках?
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Сергей Галынский
А что это за буферная золотая зона???
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Severfan
при всё уважении, ну кому нужен очередной московский профессиональный клуб? закроют проект, никто и не вспомнит. есть ресурсы - подними ты футбол в регионе, нет ресурсов - займись более интересной деятельностью
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Артур Бергманн
Ответ serginn
Вспоминая, сколько очков мы потеряли из-за известного фактора, мог бы включать другие методы – но это не мой путь, таким выживанием я бы точно не гордился перед внуками. === Кто в курсе, поясните мысль. Речь о покупках?
Видимо, намекает судейские ошибки против своей команды и способ исправления тенденции
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Игорь М.
Ответ Simplicissimus
Лично у меня к мужику только уважение и сочувствие. Наш футбол за чертой РФПЛ остро нуждается в территориальном упорядочивании. Ну не должны сахалины и хабаровски играть против калининградов в неэлитном дивизионе. Когда Химки будут играть против Долгопрудного, а Новоалтайск против Барнаула итд, тогда и будет развиваться частный футбол. Охренелиард бабла на авиабилеты не придется тратить ни болелам, ни тем более клубам, а это принципиально новый виток развития
О, хоть кто-то знает про Барнаул и тем более Новоалтайск)
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FC KARHU
Ответ Severfan
при всё уважении, ну кому нужен очередной московский профессиональный клуб? закроют проект, никто и не вспомнит. есть ресурсы - подними ты футбол в регионе, нет ресурсов - займись более интересной деятельностью
Не знаю откуда Шиленков родом, но если из Москвы - зачем ему поднимать футбол в чужом регионе? А есть или нет ресурсы - тут тоже неопределённость вполне объяснима с учётом нынешних реалий.
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Severfan
Ответ FC KARHU
Не знаю откуда Шиленков родом, но если из Москвы - зачем ему поднимать футбол в чужом регионе? А есть или нет ресурсы - тут тоже неопределённость вполне объяснима с учётом нынешних реалий.
всё это понятно. но создавать стопятьсотый футбольный клуб из Москвы для кого? средняя посещаемость 358 человек.
зато на офсайте в разделе «Визитная карточка» очень красивая эмблема Велеса на переполненном стадионе Mercedes-Benz Arena Stuttgart, аххахахахаха!

http://fc-veles.ru/about/card/
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