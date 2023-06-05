Стефано Пиоли: «Златан – великий чемпион, настроенный на победу с понедельника по воскресенье. Он многое помог понять игрокам «Милана»

Теги Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли серия А Италия Верона Футбол

Стефано Пиоли прокомментировал решение Златана Ибрагимовича завершить карьеру.

«Он так сильно помог как на поле, так и за его пределами. Для меня он был примером для подражания. У него невероятный менталитет, он настроен на победу с понедельника по воскресенье и помог столь молодой команде, как наша, многое понять.

Он помогал и на поле. Он проявил себя как великий чемпион и был человеком, с которым я многое обсуждал. Он привык к определенному типу окружения.

«Милан» поднял планку и должен думать о большем, о том, чтобы бороться в двух турнирах, понимая, что мало кому это удается. У нас уже не просто молодая команда, а команда, которая знает, как брать на себя ответственность за определенные вещи. Мало кто смог бы преодолеть тот отрезок, который у нас был в январе и феврале, но вся наша команда была едина – не только игроки.

Я не думаю, что развитие на этом заканчивается, мы должны продолжать расти и стараться что-то выиграть», – сказал главный тренер «Милана» в интервью клубному ТВ после победы над «Вероной» (3:1).

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3 комментария

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Владимир Владимирович
Аякс Ювентус Интер Барселона Милан Псж Л Гэлакси МЮ Милан и везде на первых ролях. Ни карьера, а сказка
+12
0
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Владимир Владимирович
К добавок Златану сегодня и Бензема считай завершил карьеру , Аль Иттихад уже пенсия. Хотя Бенз с годами только лучше становится , глядишь ещё в топ5 лиг вернётся , так сказать звёздным игроком ротации
+3
0
+3
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Burel
Ответ Владимир Владимирович
Аякс Ювентус Интер Барселона Милан Псж Л Гэлакси МЮ Милан и везде на первых ролях. Ни карьера, а сказка
и сколько еврокубков выиграл, играя в топ-клубах ?
0
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