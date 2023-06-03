Криштиану Роналду счастлив в Саудовской Аравии и не собирается покидать «Аль-Наср».

Португалец и его семья хорошо влились в светскую жизнь Эр-Рияда, где к ним относятся с максимальным вниманием и заботой, сообщает As. Роналду считают лучшим послом Саудовской Аравии, поскольку через него и его семью хотят проецировать образ современной и открытой страны.

«Аль-Наср» также предоставил Роналду право советовать, высказывать мнение и участвовать в трансферной деятельности клуба. В «Аль-Насре» хотят окружить Криштиану игроками, которые ему нравятся. Мнение португальца будет решающим.

Роналду уже назвал футболиста, который мог бы стать важным усилением. Кто это, пока не сообщается.

Статистику Роналду можно изучить здесь.

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