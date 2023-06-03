Роналду счастлив в Саудовской Аравии. Он получил право участвовать в трансферах «Аль-Насра»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду счастлив в Саудовской Аравии и не собирается покидать «Аль-Наср».

Португалец и его семья хорошо влились в светскую жизнь Эр-Рияда, где к ним относятся с максимальным вниманием и заботой, сообщает As. Роналду считают лучшим послом Саудовской Аравии, поскольку через него и его семью хотят проецировать образ современной и открытой страны.

«Аль-Наср» также предоставил Роналду право советовать, высказывать мнение и участвовать в трансферной деятельности клуба. В «Аль-Насре» хотят окружить Криштиану игроками, которые ему нравятся. Мнение португальца будет решающим.

Роналду уже назвал футболиста, который мог бы стать важным усилением. Кто это, пока не сообщается.

Статистику Роналду можно изучить здесь.

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18 комментариев

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Прекрасная РФПЛ будущего
Болельщики «Аль-Насра» не счастливы нигде. Роналду получил право участвовать в трансферной деятельности «Аль-Насра»
+24
-4
+20
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Victor Victor
Ну, раз счастлив, то хорошо. Лично я бы хотел ещё посмотреть на Криштиану в Европе. В ПСЖ условном, но это чисто фантазии.
+17
-7
+10
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T622222
Все хана им в ФНЛ будут гонять )
+9
-1
+8
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Фруктовый роналду
Ответ Victor Victor
Ну, раз счастлив, то хорошо. Лично я бы хотел ещё посмотреть на Криштиану в Европе. В ПСЖ условном, но это чисто фантазии.
Сейчас идет выбор в пользу молодых талантливых игроков которые мало стоят.Криш и мбапе не уживуться да и кришу уже будет под 40 когда он осбоводиться.Аль наср это последняя остановка.Ну еще игры за сборную и все
+5
-2
+3
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benjamin92
Ответ Victor Victor
Ну, раз счастлив, то хорошо. Лично я бы хотел ещё посмотреть на Криштиану в Европе. В ПСЖ условном, но это чисто фантазии.
Почему вы так не любите ПСЖ?
+2
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Амин Чич
Ответ Victor Victor
Ну, раз счастлив, то хорошо. Лично я бы хотел ещё посмотреть на Криштиану в Европе. В ПСЖ условном, но это чисто фантазии.
ну псж как раз по принципам фантазий и берет игроков, так, что все может быть
+5
-3
+2
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Я всех их сделал
Весь мир содрогнулся, когда Роналду назвал футболиста, который мог бы стать важным усилением. Им стал...(читать дальше)
+3
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Илья Мурашов
Значит, Аль-Наср потратится еще на несколько сотен миллионов, чтобы усилить состав. А нужно наоборот - выгнать одного, чтобы выиграть трофей, как это сделал МЮ
+2
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poolshh
На кассе он там еще не сидит?
+2
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avcgloronalduMU
отправил ему свою кандидатуру
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Black Phoenix
Видимо, арабов не впечатлил печальный опыт Мончи в Роме, а ведь Роналду имеет шанс повторить этот путь.
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Станислав Л
следующий шаг - роналду станет тренером
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pasmike
Озил возобновляет карьеру
0
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Игорь Климов
Значит Аль-Наср не будет входит в топ-8 в чемпионате СА.
+1
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Andrey Yaroslavtsev
Мы не рабы, рабы не мы.
0
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Volodia_Lokomotiv
Когда скачал Артмани в реальной жизни 😁
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Гинер_ЦСКА
Даже если соберут там всех самых красивых для него, то всё равно ничего не выиграют.
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