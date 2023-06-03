Хавбек «Локо» Куликов о следующем сезоне: «Если продолжим в том же духе, то надеемся бороться за самые высокие места»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Даниил Куликов Футбол

Даниил Куликов высказался о задаче «Локомотива» в следующем сезоне Мир РПЛ.

— Какие основные вещи изменились в «Локо» после осенней смены руководства и прихода нынешнего тренерского штаба?

— Главное, что изменилось, — мы хорошо поработали на зимних сборах. Именно функционально. И также в дополнение очень хорошо тактически поработали. Вкупе это дает такие результаты.

Мы каждый матч пытаемся выиграть и подняться как можно выше в таблице. Остается одна встреча. И мы намерены ее выиграть.

— Первая часть сезона — худший период в вашей карьере?

— Думаю, да. Очень много матчей мы проиграли. И хорошо, что выбрались из нижней части таблицы.

— На что может претендовать «Локо» в следующем сезоне, если будет таким же, как этой весной?

— Если будем продолжать в том же духе, то надеемся бороться за самые высокие места. Главное, идти от игры к игре и рассчитывать на победу в каждом матче, – сказал хавбек «Локомотива».

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