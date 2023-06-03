«Пари НН» – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
«Пари НН» примет «Химки» в заключительном туре Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».
- Дата проведения
- 3 июня, 17.00, «Стадион Нижний Новгород»
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Вперёд парни!