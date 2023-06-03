«Пари НН» – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

Теги Химки премьер-лига Россия Пари НН онлайны Футбол

«Пари НН» примет «Химки» в заключительном туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Пари НН – Химки
Дата проведения
3 июня, 17.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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4 комментария

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Lyelik
Сулейманов забьёт.
И Гоцук.

Вперёд парни!
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RLVedter
Пари сегодня обязан громить Химки. Жаль только, что они вылетели раньше. Победы Юрану!
+2
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Алексей Алексей
пари нн в стыки пойдёт.
+1
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0mertas626
выигрывать у Химок и ждать, чтобы Факел проиграл и КС не выиграли
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