«Пари НН» – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Пари НН» примет «Химки» в заключительном туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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